Corriere Fiorentino: “Fazzini uscito dai radar delle scelte di Vanoli. Sondaggio del Bologna”

L’incertezza in entrata riguarda comunque anche le potenziali uscite, a cominciare da Ranieri che in cerca di maggiore spazio è reduce dai sondaggi avviati da Lazio e Torino per arrivare a Fortini sul cui conto converrà restare vigili. Già, perché per l’esterno il cui contratto scadrà il prossimo anno un rilancio della Roma è tutt’altro che remoto, senza contare ulteriori inserimenti che potrebbero riguardare anche Fazzini, uscito dai radar delle scelte tecniche di Vanoli. Per l’ex Empoli aveva chiesto qualche informazione il Bologna senza però approfondire molto il discorso, anche per lui però i prossimi potrebbero essere giorni importanti, gli stessi nei quali pure Nicolussi Caviglia spera di ricevere notizie. Lo scrive il Corriere Fiorentino.