Francesco Pistola
Appassionato di Fiorentina dal 1989, nasce nel cuore pulsante di Napoli nel luglio del 79. In un Napoli Fiorentina dell'anno 89/90 accompagnato dal padre, si sarebbe dovuto innamorare di Maradona, ma si innamora di Baggio, e da li è subito amore per la viola. Laureando in Filosofia presso l'Università Tor Vergata di Roma, è il CEO di un azienda Romana nel campo della ristorazione, e collabora come consulente tecnico di ufficio nei più importanti studi legali di Roma.
Scugnizzo Viola: "Squadra indegna, società indegna, annata indegna. Via tutti"
11 maggio 2026 11:08
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, Vittorie inutili e una stagione da non applaudire"
17 aprile 2026 12:24
Scugnizzo Viola: "Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli"
23 marzo 2026 15:01
PAGELLE FIORENTINA: RANIERI IL MIGLIORE, PICCOLI SPRECA. GUDMUNDSSON PRECISO
12 marzo 2026 22:53
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, siete tornati quelli di prima. Buffoni e spavaldi"
03 marzo 2026 11:44
Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"
16 febbraio 2026 16:52
Scugnizzo Viola: "Cosa altro deve fare Vanoli per essere esonerato? B sempre più vicina"
09 febbraio 2026 12:44
Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"
26 gennaio 2026 11:58
Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"
19 gennaio 2026 11:15
Scugnizzo Viola: “Finalmente la Fiorentina. E ora la dirigenza smetta di nascondersi”
09 gennaio 2026 01:02
Naomi Smith, la “Diletta Leotta” della Coppa d’Africa: quando il calcio diventa cornice e non più contenuto
08 gennaio 2026 14:47
Scugnizzo Viola: "Chiediamo scusa noi. Perchè loro non lo faranno mai. Vendetela!"
29 dicembre 2025 12:01
Scugnizzo Viola: "Ne servi, ne complici. Solo traditi. Adesso basta, andate via da Firenze!"
15 dicembre 2025 16:09
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, il vero disastro è dentro lo spogliatoio. Negarlo è da ipocriti!"
09 dicembre 2025 15:02
Scugnizzo Viola: "L'anno del Centeneario e la paura di svegliarsi in un incubo"
01 dicembre 2025 18:22
Scugnizzo Viola: "La mano di Vanoli si è già vista. Chi non è contento, si facesse da parte"
10 novembre 2025 15:26
Scugnizzo Viola: "Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi"
03 novembre 2025 10:34
Scugnizzo Viola: “Fiorentina, basta umiliazioni: Pioli e Pradè via! Diciannovesimi e senza dignità"
30 ottobre 2025 15:33
Scugnizzo Viola: "La Juve cambia, noi restiamo fermi con Pareggioli ad aspettare la fine
27 ottobre 2025 13:06
Scugnizzo Viola: “Pradè, richiama Palladino prima che sia troppo tardi. Pioli il tuo tempo è finito"
20 ottobre 2025 12:04
Scugnizzo Viola: "Cent’anni di storia, zero parole: Firenze pretende rispetto!"
06 ottobre 2025 11:58
Scugnizzo Viola: “Numeri da retrocessione, squadra senza anima: Firenze non merita questo scempio”
29 settembre 2025 11:39
Scugnizzo Viola: “Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Questi due non devono giocare più”
21 settembre 2025 22:00
Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”
14 settembre 2025 12:20
Scugnizzo Viola: "Sterili in mezzo, spuntati davanti: il nodo resta il centrocampo"
01 settembre 2025 12:54
Scugnizzo Viola: "Cagliari-Fiorentina 1-1: tra rimpianti e speranze, il cuore viola non smette di battere"
25 agosto 2025 13:03
Scugnizzo Viola: "Ok il sesto posto, ma in società devono capire che Firenze merita di più"
26 maggio 2025 14:31
Scugnizzo Viola: "Campionato finito. Speranza Conference. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?"
05 maggio 2025 14:59
Scugnizzo Viola: "Grazie Juve per averci regalato giocatori top e per esserti presa i nostri scarti"
17 marzo 2025 16:06
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, vergogna senza fine: Palladino alla deriva, società in silenzio"
10 marzo 2025 14:52
Scugnizzo Viola: "Arriviamo a fine anno, poi consegnamo la squadra ad un allenatore esperto. Basta tecnici da lanciare"
07 marzo 2025 12:54
La Nazione rivela: “Niente vice-Kean? Palladino ha chiesto di non avere un calciatore simile”
18 febbraio 2025 09:05
Scugnizzo Viola: "Mi dispiace Raffaè, ma stavolta l'hai persa tu. Basta esperimenti, mettiamo i giocatori nei loro ruoli"
17 febbraio 2025 16:35
Scugnizzo Viola: "Vergogna a Sansiro, vergogna sui social, vergogna ovunque. Basta con questo scempio!"
11 febbraio 2025 12:18
Scugnizzo Viola: "Palladino esce dalla seconda crisi. Chiediamogli scusa"
08 febbraio 2025 19:22
Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"
28 gennaio 2025 13:41
Scugnizzo Viola: "Kean ha più intesa con Beltran. Guðmundsson è il vero problema della Fiorentina?"
15 gennaio 2025 15:11
Scugnizzo Viola: "Napoletani, fatevi raccontare da chi vi conosce molto bene"
06 gennaio 2025 15:33
Scugnizzo Viola: "Italiano poca roba. Pradè ha fatto benissimo. Colpani inesistente"
16 dicembre 2024 14:23
Scugnizzo Viola: "Firenze, il calcio e l’umanità al Franchi. Grazie Danilo Cataldi"
02 dicembre 2024 15:46
Scugnizzo Viola: "La Fiorentina di Palladino: una macchina perfetta tra numeri storici e progettualità vincente"
25 novembre 2024 12:15
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, una sinfonia viola che non accenna a fermarsi. Grazie Rafè!"
11 novembre 2024 16:22
Scugnizzo Viola: "Brutti, sporchi e cattivi. Questa la nuova ricetta della felicità"
04 novembre 2024 12:18
Scugnizzo Viola: "Don Raffaè, perdonatemi se vi ho giudicato subito e male. Incanto Fiorentina."
28 ottobre 2024 13:04
Scugnizzo Viola: "Palladino trova finalmente la quadra, e De Gea è l’eroe della serata"
07 ottobre 2024 15:37
Scugnizzo Viola: "Empoli-Fiorentina: Il Nulla Perfetto. E Palladino Nasconde la Polvere Sotto il Tappeto"
30 settembre 2024 13:28
Scugnizzo Viola: "Don Raffaè ma cosa sta succedendo? Squadra confusionaria e senza identità"
16 settembre 2024 17:15
Scugnizzo Viola: "Fiducia a Palladino, ma per quanto ancora? dopo la sosta, alibi finiti"
02 settembre 2024 14:49
Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"
27 agosto 2024 12:07
Scugnizzo Viola: “Difesa da registrare, centrocampo poco tecnico e attacco da perfezionare. Mercato tutto da scoprire.”
20 agosto 2024 14:57
Scugnizzo Viola: “L’affare Pongracic è la narrazione del messaggio di Commisso. Ridimensionamento, non solo del monte ingaggi però.”
17 luglio 2024 15:39
Scugnizzo Viola: "Sottil si sblocca ma si fa male. Sotto l'acqua forza viola alè, ma anche basta però"
03 maggio 2024 15:38
Scugnizzo Viola: “La squadra sembra che abbia abbandonato il campionato e anche noi tifosi, non vediamo l’ora che finisca”
16 aprile 2024 15:05
Scugnizzo Viola: “Ne ha segnati 2 su 6 di rigori, ma si prende la palla comunque e sbaglia! E il momento di stabilire una gerarchia.”
11 marzo 2024 16:08
Scugnizzo Viola: “Finalmente la giustizia divina si schiera dalla nostra parte. Olimpia è morta”
27 febbraio 2024 00:04
Scugnizzo Viola: “Biraghi, non ne possiamo più. I dirigenti si facessero qualche domanda, il Bologna ci ha mangiato!”
14 febbraio 2024 21:34
Scugnizzo viola: “Dall’89’ al 92’ tre minuti di follia marcati Nzola. Non se ne può più”
02 febbraio 2024 23:46
Scugnizzo viola: “La società non ha più alibi. Il frigo è pieno si, ma di chiacchiere. Parisi, che involuzione”
29 gennaio 2024 13:11
Scugnizzo viola: “Un altro pari che puzza di sconfitta. Speriamo che la società prenda coscienza di quanto espresso da alcuni giocatori inutili ed intervenga sul mercato”
15 gennaio 2024 12:12
Scugnizzo viola: “Solo gli esterni? Macché, serve pure un attaccante. Nzola, meglio se partivi”
06 gennaio 2024 23:10
Scugnizzo viola: “Perdite di tempo assurde, falli da macellai e pizzini, questa è la Roma”
11 dicembre 2023 21:48
Scugnizzo viola: “Dominio assoluto, dagli spalti al campo. Sottil finalmente in gol, ma la spocchia se la poteva risparmiare!”
04 dicembre 2023 12:28
Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a penalizzarci. Rigore netto. Quando finirà questa pagliacciata?”
25 novembre 2023 23:24
Scugnizzo viola: “Fiesole, che spettacolo. Il telecronista di Dazn no. Zirkzee, la mitraglia a Firenze non si fa!”
12 novembre 2023 22:08
Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a danneggiarci dalla sala var. Marcenaro ha fatto il resto. Sconfitta ingiusta”
31 ottobre 2023 13:02
Scugnizzo viola: “Ogni volta che dobbiamo vincere, falliamo. Un classico ormai. Mai più Sottil, vi prego”
24 ottobre 2023 12:22
Scugnizzo viola: “Mi avete regalato un sogno nel cuore. Lezione tattica di Italiano”
09 ottobre 2023 00:08
Scugnizzo viola: “Vittoria esaltante. 14 punti di puro delirio, ma restiamo umili. Quarta e Kayode i migliori”
03 ottobre 2023 13:19
Scugnizzo viola: “Pareggio indigesto allo stadio Lego. Più Beltran, meno Nzola. Sottil ma che calcio fai?”
29 settembre 2023 13:46
Scugnizzo viola: “Quelle orrende magliette dell’Udinese, ci portano tre punti importantissimi. Giovedì tutti a Frosinone!”
25 settembre 2023 15:07
Scugnizzo viola: “Treni in ritardo. Anche se non tornerò va bene così! Gasperini…PRRR!”
17 settembre 2023 22:57
Scugnizzo viola: "Giocare sempre con gli stessi è una pratica che non paga. Mea culpa di Italiano"
04 settembre 2023 13:06
Scugnizzo viola: ”Grazie Auer. Tra un tentativo di autogol ed un rigore provocato ci hai regalato la qualificazione!”
01 settembre 2023 12:57
Scugnizzo viola: "Siamo quelli di Genova, quelli di Vienna, o quelli visti ieri a Firenze?"
28 agosto 2023 13:08
Scugnizzo viola:”Ho visto la prima di campionato in un covo di napoletani. Kayode che esordio!”
20 agosto 2023 15:30
Scugnizzo viola: ”L’Arabia Saudita ha fregato l’idea della super lega. Il calcio sta finendo!”
13 luglio 2023 15:17
Scugnizzo viola: "Campagna abbonamenti divisa in due. Ma la squadra sarà EASY o PRO?"
06 luglio 2023 15:27
Scugnizzo viola: "Con un pizzico di fortuna, sarebbe stata un'annata da incorniciare. Facciamo la squadra ad Italiano"
12 giugno 2023 14:57
Scugnizzo viola: “Vittoria sugli spalti, sconfitta in campo. Tutte le nostre speranze viola, a Praga”
25 maggio 2023 13:41
Scugnizzo viola: “Andiamo a Praga! Ho perso vent’anni stasera ma ne è valsa la pena”
19 maggio 2023 00:56
Scugnizzo viola: "L'abbraccio di squadra e mister sotto la Fiesole, è puro amore. A Basilea senza paura"
16 maggio 2023 16:21
Scugnizzo viola: "Una sconfitta che sa di vittoria. Tante occasioni non concretizzate. Ora testa al Basilea"
08 maggio 2023 14:51
Scugnizzo viola:”Schwoch commento a senso unico. Ma non aveva giocato nel Napoli? O ricordo male? Pareggio da grande squadra”
04 maggio 2023 00:32
Scugnizzo viola:”Fate i tifosi e tifate ora. Critiche inutili! È il momento di stare vicini alla squadra adesso”
24 aprile 2023 19:04
Scugnizzo viola:” Questa sera l’abbiamo vinta noi in Fiesole! Sul 0-3 abbiamo spinto fino alla morte! Avanti Firenze!”
21 aprile 2023 00:34
Scugnizzo viola:”Gasperini, il solito show vergognoso. Va squalificato. Bella viola, peccato per il risultato”
18 aprile 2023 10:46
Scugnizzo viola: “Il sogno si avvicina. Show viola a Poznan. Ikonè, che goal!”
13 aprile 2023 23:56
Scugnizzo viola:”Sarr fa il buffone, e Gonzalez lo castiga. Così impari. Un piede in finale”
06 aprile 2023 00:10
Scugnizzo viola:”Non svegliateci. Da flop a top. E ora, saliamo tutti sul carro”
01 aprile 2023 23:42
Scugnizzo viola: "Vittoria sporca, ma importantissima. Finalmente si va in pausa con il sorriso e senza ansia"
20 marzo 2023 12:08
Scugnizzo viola:”Turchi purgati e umiliati. Sceneggiate inutili, falli e pugni in faccia, ma vinciamo lo stesso”
16 marzo 2023 22:42
Scugnizzo viola: “Ancora Dodò. Il brasiliano è la chiave di svolta della stagione. A Sivas senza paure”
12 marzo 2023 22:09
Scugnizzo viola: “Mandiamo al diavolo il Milan. Questo è il Dodò che vorremmo sempre vedere
05 marzo 2023 15:06
Scugnizzo viola: “La risposta che serviva. Biraghi che eurogol! Perdo 1.000€”
27 febbraio 2023 21:46
Scugnizzo viola: “Tanto già lo sapevo in coppa fenomeni, in campionato bidoni. Ikone si gioca a calcio, no a rugby”
20 febbraio 2023 21:40
Scugnizzo viola: "Ma non dovevate darci una grande risposta? Spariti tutti i meme contro la Fiorentina"
17 febbraio 2023 13:24
Scugnizzo Viola scrive: "Mazzoleni, cosa tocca inventarsi pur di salvare quelli lì! Scandalo all’Allianz"
12 febbraio 2023 23:33
Primo tempo come le ultime due sfide. Secondo tempo come tutto il resto del campionato, deludente
05 febbraio 2023 21:58
Il Torino si è trasformato da Real Madrid a Getafe in meno di una settimana, ma il merito è nostro. Vittoria importantissima
02 febbraio 2023 12:47
Fortunatamente non me ne resto a casa. Prova di carattere per provare a risalire
29 gennaio 2023 23:57
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