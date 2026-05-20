Francesco Pistola

Appassionato di Fiorentina dal 1989, nasce nel cuore pulsante di Napoli nel luglio del 79. In un Napoli Fiorentina dell'anno 89/90 accompagnato dal padre, si sarebbe dovuto innamorare di Maradona, ma si innamora di Baggio, e da li è subito amore per la viola. Laureando in Filosofia presso l'Università Tor Vergata di Roma, è il CEO di un azienda Romana nel campo della ristorazione, e collabora come consulente tecnico di ufficio nei più importanti studi legali di Roma.