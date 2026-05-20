Labaro Viola

Francesco Pistola

Francesco Pistola

Appassionato di Fiorentina dal 1989, nasce nel cuore pulsante di Napoli nel luglio del 79. In un Napoli Fiorentina dell'anno 89/90 accompagnato dal padre, si sarebbe dovuto innamorare di Maradona, ma si innamora di Baggio, e da li è subito amore per la viola. Laureando in Filosofia presso l'Università Tor Vergata di Roma, è il CEO di un azienda Romana nel campo della ristorazione, e collabora come consulente tecnico di ufficio nei più importanti studi legali di Roma.

Scugnizzo Viola: "Squadra indegna, società indegna, annata indegna. Via tutti"

11 maggio 2026 11:08

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, Vittorie inutili e una stagione da non applaudire"

17 aprile 2026 12:24

Scugnizzo Viola: "Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli"

23 marzo 2026 15:01

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI IL MIGLIORE, PICCOLI SPRECA. GUDMUNDSSON PRECISO

12 marzo 2026 22:53

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, siete tornati quelli di prima. Buffoni e spavaldi"

03 marzo 2026 11:44

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"

16 febbraio 2026 16:52

Scugnizzo Viola: "Cosa altro deve fare Vanoli per essere esonerato? B sempre più vicina"

09 febbraio 2026 12:44

Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"

26 gennaio 2026 11:58

Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"

19 gennaio 2026 11:15

Scugnizzo Viola: “Finalmente la Fiorentina. E ora la dirigenza smetta di nascondersi”

09 gennaio 2026 01:02

Naomi Smith, la “Diletta Leotta” della Coppa d’Africa: quando il calcio diventa cornice e non più contenuto

08 gennaio 2026 14:47

Scugnizzo Viola: "Chiediamo scusa noi. Perchè loro non lo faranno mai. Vendetela!"

29 dicembre 2025 12:01

Scugnizzo Viola: "Ne servi, ne complici. Solo traditi. Adesso basta, andate via da Firenze!"

15 dicembre 2025 16:09

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, il vero disastro è dentro lo spogliatoio. Negarlo è da ipocriti!"

09 dicembre 2025 15:02

Scugnizzo Viola: "L'anno del Centeneario e la paura di svegliarsi in un incubo"

01 dicembre 2025 18:22

Scugnizzo Viola: "La mano di Vanoli si è già vista. Chi non è contento, si facesse da parte"

10 novembre 2025 15:26

Scugnizzo Viola: "Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi"

03 novembre 2025 10:34

Scugnizzo Viola: “Fiorentina, basta umiliazioni: Pioli e Pradè via! Diciannovesimi e senza dignità"

30 ottobre 2025 15:33

Scugnizzo Viola: "La Juve cambia, noi restiamo fermi con Pareggioli ad aspettare la fine

27 ottobre 2025 13:06

Scugnizzo Viola: “Pradè, richiama Palladino prima che sia troppo tardi. Pioli il tuo tempo è finito"

20 ottobre 2025 12:04

Scugnizzo Viola: "Cent’anni di storia, zero parole: Firenze pretende rispetto!"

06 ottobre 2025 11:58

Scugnizzo Viola: “Numeri da retrocessione, squadra senza anima: Firenze non merita questo scempio”

29 settembre 2025 11:39

Scugnizzo Viola: “Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Questi due non devono giocare più”

21 settembre 2025 22:00

Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”

14 settembre 2025 12:20

Scugnizzo Viola: "Sterili in mezzo, spuntati davanti: il nodo resta il centrocampo"

01 settembre 2025 12:54

Scugnizzo Viola: "Cagliari-Fiorentina 1-1: tra rimpianti e speranze, il cuore viola non smette di battere"

25 agosto 2025 13:03

Scugnizzo Viola: "Ok il sesto posto, ma in società devono capire che Firenze merita di più"

26 maggio 2025 14:31

Scugnizzo Viola: "Campionato finito. Speranza Conference. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?"

05 maggio 2025 14:59

Scugnizzo Viola: "Grazie Juve per averci regalato giocatori top e per esserti presa i nostri scarti"

17 marzo 2025 16:06

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, vergogna senza fine: Palladino alla deriva, società in silenzio"

10 marzo 2025 14:52

Scugnizzo Viola: "Arriviamo a fine anno, poi consegnamo la squadra ad un allenatore esperto. Basta tecnici da lanciare"

07 marzo 2025 12:54

La Nazione rivela: “Niente vice-Kean? Palladino ha chiesto di non avere un calciatore simile”

18 febbraio 2025 09:05

Scugnizzo Viola: "Mi dispiace Raffaè, ma stavolta l'hai persa tu. Basta esperimenti, mettiamo i giocatori nei loro ruoli"

17 febbraio 2025 16:35

Scugnizzo Viola: "Vergogna a Sansiro, vergogna sui social, vergogna ovunque. Basta con questo scempio!"

11 febbraio 2025 12:18

Scugnizzo Viola: "Palladino esce dalla seconda crisi. Chiediamogli scusa"

08 febbraio 2025 19:22

Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"

28 gennaio 2025 13:41

Scugnizzo Viola: "Kean ha più intesa con Beltran. Guðmundsson è il vero problema della Fiorentina?"

15 gennaio 2025 15:11

Scugnizzo Viola: "Napoletani, fatevi raccontare da chi vi conosce molto bene"

06 gennaio 2025 15:33

Scugnizzo Viola: "Italiano poca roba. Pradè ha fatto benissimo. Colpani inesistente"

16 dicembre 2024 14:23

Scugnizzo Viola: "Firenze, il calcio e l’umanità al Franchi. Grazie Danilo Cataldi"

02 dicembre 2024 15:46

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina di Palladino: una macchina perfetta tra numeri storici e progettualità vincente"

25 novembre 2024 12:15

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, una sinfonia viola che non accenna a fermarsi. Grazie Rafè!"

11 novembre 2024 16:22

Scugnizzo Viola: "Brutti, sporchi e cattivi. Questa la nuova ricetta della felicità"

04 novembre 2024 12:18

Scugnizzo Viola: "Don Raffaè, perdonatemi se vi ho giudicato subito e male. Incanto Fiorentina."

28 ottobre 2024 13:04

Scugnizzo Viola: "Palladino trova finalmente la quadra, e De Gea è l’eroe della serata"

07 ottobre 2024 15:37

Scugnizzo Viola: "Empoli-Fiorentina: Il Nulla Perfetto. E Palladino Nasconde la Polvere Sotto il Tappeto"

30 settembre 2024 13:28

Scugnizzo Viola: "Don Raffaè ma cosa sta succedendo? Squadra confusionaria e senza identità"

16 settembre 2024 17:15

Scugnizzo Viola: "Fiducia a Palladino, ma per quanto ancora? dopo la sosta, alibi finiti"

02 settembre 2024 14:49

Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"

27 agosto 2024 12:07

Scugnizzo Viola: “Difesa da registrare, centrocampo poco tecnico e attacco da perfezionare. Mercato tutto da scoprire.”

20 agosto 2024 14:57

Scugnizzo Viola: “L’affare Pongracic è la narrazione del messaggio di Commisso. Ridimensionamento, non solo del monte ingaggi però.”

17 luglio 2024 15:39

Scugnizzo Viola: "Sottil si sblocca ma si fa male. Sotto l'acqua forza viola alè, ma anche basta però"

03 maggio 2024 15:38

Scugnizzo Viola: “La squadra sembra che abbia abbandonato il campionato e anche noi tifosi, non vediamo l’ora che finisca”

16 aprile 2024 15:05

Scugnizzo Viola: “Ne ha segnati 2 su 6 di rigori, ma si prende la palla comunque e sbaglia! E il momento di stabilire una gerarchia.”

11 marzo 2024 16:08

Scugnizzo Viola: “Finalmente la giustizia divina si schiera dalla nostra parte. Olimpia è morta”

27 febbraio 2024 00:04

Scugnizzo Viola: “Biraghi, non ne possiamo più. I dirigenti si facessero qualche domanda, il Bologna ci ha mangiato!”

14 febbraio 2024 21:34

Scugnizzo viola: “Dall’89’ al 92’ tre minuti di follia marcati Nzola. Non se ne può più”

02 febbraio 2024 23:46

Scugnizzo viola: “La società non ha più alibi. Il frigo è pieno si, ma di chiacchiere. Parisi, che involuzione”

29 gennaio 2024 13:11

Scugnizzo viola: “Un altro pari che puzza di sconfitta. Speriamo che la società prenda coscienza di quanto espresso da alcuni giocatori inutili ed intervenga sul mercato”

15 gennaio 2024 12:12

Scugnizzo viola: “Solo gli esterni? Macché, serve pure un attaccante. Nzola, meglio se partivi”

06 gennaio 2024 23:10

Scugnizzo viola: “Perdite di tempo assurde, falli da macellai e pizzini, questa è la Roma”

11 dicembre 2023 21:48

Scugnizzo viola: “Dominio assoluto, dagli spalti al campo. Sottil finalmente in gol, ma la spocchia se la poteva risparmiare!”

04 dicembre 2023 12:28

Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a penalizzarci. Rigore netto. Quando finirà questa pagliacciata?”

25 novembre 2023 23:24

Scugnizzo viola: “Fiesole, che spettacolo. Il telecronista di Dazn no. Zirkzee, la mitraglia a Firenze non si fa!”

12 novembre 2023 22:08

Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a danneggiarci dalla sala var. Marcenaro ha fatto il resto. Sconfitta ingiusta”

31 ottobre 2023 13:02

Scugnizzo viola: “Ogni volta che dobbiamo vincere, falliamo. Un classico ormai. Mai più Sottil, vi prego”

24 ottobre 2023 12:22

Scugnizzo viola: “Mi avete regalato un sogno nel cuore. Lezione tattica di Italiano”

09 ottobre 2023 00:08

Scugnizzo viola: “Vittoria esaltante. 14 punti di puro delirio, ma restiamo umili. Quarta e Kayode i migliori”

03 ottobre 2023 13:19

Scugnizzo viola: “Pareggio indigesto allo stadio Lego. Più Beltran, meno Nzola. Sottil ma che calcio fai?”

29 settembre 2023 13:46

Scugnizzo viola: “Quelle orrende magliette dell’Udinese, ci portano tre punti importantissimi. Giovedì tutti a Frosinone!”

25 settembre 2023 15:07

Scugnizzo viola: “Treni in ritardo. Anche se non tornerò va bene così! Gasperini…PRRR!”

17 settembre 2023 22:57

Scugnizzo viola: "Giocare sempre con gli stessi è una pratica che non paga. Mea culpa di Italiano"

04 settembre 2023 13:06

Scugnizzo viola: ”Grazie Auer. Tra un tentativo di autogol ed un rigore provocato ci hai regalato la qualificazione!”

01 settembre 2023 12:57

Scugnizzo viola: "Siamo quelli di Genova, quelli di Vienna, o quelli visti ieri a Firenze?"

28 agosto 2023 13:08

Scugnizzo viola:”Ho visto la prima di campionato in un covo di napoletani. Kayode che esordio!”

20 agosto 2023 15:30

Scugnizzo viola: ”L’Arabia Saudita ha fregato l’idea della super lega. Il calcio sta finendo!”

13 luglio 2023 15:17

Scugnizzo viola: "Campagna abbonamenti divisa in due. Ma la squadra sarà EASY o PRO?"

06 luglio 2023 15:27

Scugnizzo viola: "Con un pizzico di fortuna, sarebbe stata un'annata da incorniciare. Facciamo la squadra ad Italiano"

12 giugno 2023 14:57

Scugnizzo viola: “Vittoria sugli spalti, sconfitta in campo. Tutte le nostre speranze viola, a Praga”

25 maggio 2023 13:41

Scugnizzo viola: “Andiamo a Praga! Ho perso vent’anni stasera ma ne è valsa la pena”

19 maggio 2023 00:56

Scugnizzo viola: "L'abbraccio di squadra e mister sotto la Fiesole, è puro amore. A Basilea senza paura"

16 maggio 2023 16:21

Scugnizzo viola: "Una sconfitta che sa di vittoria. Tante occasioni non concretizzate. Ora testa al Basilea"

08 maggio 2023 14:51

Scugnizzo viola:”Schwoch commento a senso unico. Ma non aveva giocato nel Napoli? O ricordo male? Pareggio da grande squadra”

04 maggio 2023 00:32

Scugnizzo viola:”Fate i tifosi e tifate ora. Critiche inutili! È il momento di stare vicini alla squadra adesso”

24 aprile 2023 19:04

Scugnizzo viola:” Questa sera l’abbiamo vinta noi in Fiesole! Sul 0-3 abbiamo spinto fino alla morte! Avanti Firenze!”

21 aprile 2023 00:34

Scugnizzo viola:”Gasperini, il solito show vergognoso. Va squalificato. Bella viola, peccato per il risultato”

18 aprile 2023 10:46

Scugnizzo viola: “Il sogno si avvicina. Show viola a Poznan. Ikonè, che goal!”

13 aprile 2023 23:56

Scugnizzo viola:”Sarr fa il buffone, e Gonzalez lo castiga. Così impari. Un piede in finale”

06 aprile 2023 00:10

Scugnizzo viola:”Non svegliateci. Da flop a top. E ora, saliamo tutti sul carro”

01 aprile 2023 23:42

Scugnizzo viola: "Vittoria sporca, ma importantissima. Finalmente si va in pausa con il sorriso e senza ansia"

20 marzo 2023 12:08

Scugnizzo viola:”Turchi purgati e umiliati. Sceneggiate inutili, falli e pugni in faccia, ma vinciamo lo stesso”

16 marzo 2023 22:42

Scugnizzo viola: “Ancora Dodò. Il brasiliano è la chiave di svolta della stagione. A Sivas senza paure”

12 marzo 2023 22:09

Scugnizzo viola: “Mandiamo al diavolo il Milan. Questo è il Dodò che vorremmo sempre vedere

05 marzo 2023 15:06

Scugnizzo viola: “La risposta che serviva. Biraghi che eurogol! Perdo 1.000€”

27 febbraio 2023 21:46

Scugnizzo viola: “Tanto già lo sapevo in coppa fenomeni, in campionato bidoni. Ikone si gioca a calcio, no a rugby”

20 febbraio 2023 21:40

Scugnizzo viola: "Ma non dovevate darci una grande risposta? Spariti tutti i meme contro la Fiorentina"

17 febbraio 2023 13:24

Scugnizzo Viola scrive: "Mazzoleni, cosa tocca inventarsi pur di salvare quelli lì! Scandalo all’Allianz"

12 febbraio 2023 23:33

Primo tempo come le ultime due sfide. Secondo tempo come tutto il resto del campionato, deludente

05 febbraio 2023 21:58

Il Torino si è trasformato da Real Madrid a Getafe in meno di una settimana, ma il merito è nostro. Vittoria importantissima

02 febbraio 2023 12:47

Fortunatamente non me ne resto a casa. Prova di carattere per provare a risalire

29 gennaio 2023 23:57

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