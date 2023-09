Scugnizzo viola: “Treni in ritardo. Anche se non tornerò va bene così! Gasperini…PRRR!”

Una domenica da dimenticare per Trenitalia, da incorniciare per noi!

Salve buonasera dovrei partite alle 15:05 ma ho letto di parecchi ritardi causa cadavere trovato su un binario a Roma Termini.

Tranquillo non si preoccupi, la mettiamo sul primo treno, gratis.

Ok va bene.

Peccato che il primo treno disponibile era stato cancellato.

Aspetto sui binari, nel frattempo passano due treni e chiedo al mio amico Giulio:” che dici prendiamo questo?” Lui mi dice:” tranquillo il nostro sta arrivando!”

Non gli do più importanza (a Giulio) e salgo sul primo treno disponibile. Glie lo comunico (a Giulio) e lui mi dice che l’ha preso anche lui.

Il controllore sapete che mi dice? Potevate prendere anche quelli precedenti! In quel momento volevo ammazzare Giulio, ma fortunatamente per lui riusciamo ad arrivare in tempo (con solo due minuti a disposizione) per prendere la coincidenza per campo di Marte.

Insomma, arrivo a campo di Marte sudato alle 17:15 con una fila sotto al sole infinita, e finalmente alle 17:42 riesco ad entrare.

Voi vi chiederete perché vi ho raccontato tutto questo? Per farvi vivere cosa si prova a tifare la Fiorentina fuori da Firenze!

Detto questo, parliamo di questa domenica al cardio palma.

Curva bellissima, atmosfera palpabile, fratellanza come sempre. Spingevamo come dei dannati. Sia sul pari che sul 2-1 è venuta già la curva.

Che bello…..

Sul 3-2, apoteosi curvaiola ed abbracci infiniti tra noi fratelli viola, e Gasperini muto!

Non ho molte altre parole da dedicarvi? So solo che alla fine della partita, abbiamo vinto.

Il treno del ritorno porta ancora 50 minuti di ritardo, arriverò a Roma con un ritardo pazzesco ma con la consapevolezza di aver assistito (come sempre) ad un miracolo.

Sopratutto quando in mezzo al campo giocavano Mandragora ed Alfredino non dei luminari. Ma è stato proprio lui, a farmi ricredere, Alfredino Duncan.

Partita combattuta. Mio figlio mi chiamava ogni 10 minuti (in video chiamata!) non riuscivo a sentire nulla! Ma entrambi siamo stati felicissimi del finale.

Che dire? Avanti così, con sofferenza, con treni in ritardo, con entrate allo stadio da sudore. Tanto noi, ci siamo abituati!

Avanti viola, avanti Kouamè, avanti Quarta (te se ama) avanti tutti noi! Siamo una tifoseria fantastica!

NUN CE FERM NISCIUN!

Lo scugnizzo viola

ITALIANO: “VITTORIA DELL’ORGOGLIO. GRAZIE CURVA FIESOLE, CI SIAMO INCONTRATI. MINA ROTTO? ANCHE COLPA SUA”