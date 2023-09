Italiano: “Vittoria dell’orgoglio. Grazie Curva Fiesole, ci siamo incontrati. Mina rotto? Anche colpa sua”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro l’Atalanta, queste le sue parole:

“Mi hanno che Bonaventura ha detto che siamo stati male dopo Milano, oggi è stata una vittoria dell’orgoglio della squadra, al di là del fatto che oggi l’Inter è una squadra ingiocabile. Sono contento del gol di Kouamè che è stato un subentrato, quando fanno cosi è un valore aggiunto

La mia festa sotto la Curva è perchè ci tenevamo tantissimo a ripartire, la Fiorentina non era quella vista a Milano, oggi ci siamo riusciti contro una squadra che arriverà tra le prime 6 anche quest’anno. Abbiamo avuto un incontro con i ragazzi della Fiesole, mi è piaciuto come si sono presentati e quello che ci hanno detto per questo, appena ci hanno chiamato, sono andato sotto la Curva per ringraziarli e per festeggiare con loro

Ho messo dentro Biraghi a destra perchè oggi negli ultimi minuti avevamo una pressione eccessiva e non potevamo concedere nulla all’Atalanta, Cristiano è un giocatore che sa giocare sotto pressione per questo ho scelto lui

Mi avete conosciuto ormai, Quarta fa parte dei 5 difensori centrali, cerchiamo di tenerli sempre tutti vivi e coinvolti, ha grandi qualità, come tutti ha qualche difettuccio su cui lavorare, deve capire che c’è fiducia, nessuno ha mai spinto per non averlo, ha piede, sulle palle inattive la prende. Ha saputo leggere questa situazione ed ha fatto gol, deve sapere che se è qui verrà preso in considerazione, sta a loro prendersi la maglia da titolare

Con Mina abbiamo fatto un programma per metterlo nelle condizioni di non avere ricadute, ha una stazza impressionante, dopo la prima gara fatta doveva alzare bandiera bianca e chiedere di non giocare, ha anche responsabilità sua. Se l’infortunio fosse arrivato all’80esimo ci poteva stare, ma è arrivato nei primi minuti. Mi dispiace perchè perdiamo un giocatore importante

Nzola deve proporre le sue caratteristiche, attaccare la profondità, tenere la palla, farci ripartire e fare gol. Lui e Beltran sono convinto che si sbloccheranno, chiedo a loro quello che hanno portato qui, tecnica, fisico e velocità. Siamo solo all’inizio, sono convinto che si sbloccheranno e la mente andrà sempre meglio”

