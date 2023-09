Gasperini: “Il tifoso della Fiorentina è frustrato perchè per 6 anni su 7 gli siamo arrivati davanti”

Gian Piero Gasperini ha parlato in sala stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro l’Atalanta, queste le sue parole:

“Subentrata la stanchezza, faceva caldo, non era facile. Abbiamo perso una buona occasione, l’avevamo indirizzata bene, sui gol subiti ci abbiamo messo del nostro. Mi aspettavo qualcosa in più da Scamacca, ha avuto una settimana difficile, abbiamo fatto meglio con Lookman, sarà un motivo per esaminare la gara, nel 2-2 c’erano spazi buoni per poter vincere. Negli ultimi 7 anni abbiamo superato la Fiorentina 6 volte, capisco la frustrazione per i tifosi viola vedersi arrivare prima dell’Atalanta. Veniamo trattati da big, gli insulti che prendiamo noi sono gli stessi che si rivolgono alle grandi, è uno stadio di buoi che dà del cornuto all’asino. Non è facile giocare con queste temperature, i nazionali sono tornati giovedi”