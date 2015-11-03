Notizie Lo Scugnizzo Viola Fiorentina

Scugnizzo viola: “Treni in ritardo. Anche se non tornerò va bene così! Gasperini…PRRR!”
17 settembre 2023 22:57
Ikone, ma perché non tiri mai? Atteggiamento remissivo nel secondo tempo, ma sono due su due
19 agosto 2022 13:13
Una curva bellissima, una squadra fantastica, canta insieme a me, forza viola alè
05 dicembre 2021 19:15
Callejon è vivo, le ripartenze avversarie creano sempre paure alla retroguardia
30 novembre 2021 23:36
Lo scugnizzo viola, Che ci frega di Vlahovic, noi abbiamo Cristiano. Prestazione perfetta da squadra
24 ottobre 2021 23:45
Lo scugnizzo viola, Senza Gonzalez poca imprevedibilità, ma la crescita passa da partite così
26 settembre 2021 22:10
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