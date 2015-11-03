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Notizie Lo Scugnizzo Viola Fiorentina

Scugnizzo viola: “Treni in ritardo. Anche se non tornerò va bene così! Gasperini…PRRR!”

17 settembre 2023 22:57

Ikone, ma perché non tiri mai? Atteggiamento remissivo nel secondo tempo, ma sono due su due

19 agosto 2022 13:13

Una curva bellissima, una squadra fantastica, canta insieme a me, forza viola alè

05 dicembre 2021 19:15

Callejon è vivo, le ripartenze avversarie creano sempre paure alla retroguardia

30 novembre 2021 23:36

Lo scugnizzo viola, Che ci frega di Vlahovic, noi abbiamo Cristiano. Prestazione perfetta da squadra

24 ottobre 2021 23:45

Lo scugnizzo viola, Senza Gonzalez poca imprevedibilità, ma la crescita passa da partite così

26 settembre 2021 22:10

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