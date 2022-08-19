Ikone, ma perché non tiri mai? Atteggiamento remissivo nel secondo tempo, ma sono due su due

Primo tempo straripante, secondo sottotono. È già la seconda partita così. In difesa tocca correre ai ripari se i sostituti sono questi

Due su Due ma quanto spreco

La Cremonese rispetto al Twente almeno avevo giocato e prodotto qualcosa, gli olandesi invece il primo tempo nemmeno erano scesi in campo. Dovevamo approfittare e mettere a segno almeno un altro gol.

A dire il vero ci siamo andati anche vicino, se il loro portiere non avesse fatto quella super parata sul colpo di testa di Cabral, adesso stavamo parlando senz’altro di un altra partita. Ma così non è stato, anzi dopo un primo tempo dominato, nel secondo tempo siamo stati troppo remissivi.

Siamo entrati in campo molli e senza lo smalto intravisto nel primo tempo. La loro preparazione atletica alle lunghe è venuta fuori e complice la nostra remissione sono rientrati in partita con un gol trovato per miracolo. A quel punto la partita è diventata difficile e si è messa in salita.

A tratti però, siamo riusciti di nuovo a prendere la metà campo e trovare le nostre micidiali discese, ma mentre prima Sottil distruggeva tutto quello che trovava sulla fascia e Gonzalez faceva la stessa sull’altra fascia, Ikone scendeva solo senza mai e dico mai trovare la soluzione dalla distanza.

Italiano sta chiedendo da tempo a Ikone, ma un po’ a tutti gli esterni di provare la soluzione dal limite. Lo ripete dall’anno scorso come un mantra, ma niente la strada è ancora lunga.

Non riesco a spiegarmi come un giocatore come Ikone, che ha giocato in Champions League ed ha vinto un campionato come la Ligue 1 si sia eclissato a tal punto. Ho capito che ci vuole tempo per inserirsi, ma ormai sono passati quasi otto mesi, e da un giocatore così mi aspetto di più. Anche a livello psicologico, puoi avere tutte le pressioni che vuoi, ma torno a ripetere se hai calcato già grandi palcoscenici come la Champions ed hai vinto la Ligue 1 che non è un campionato scarso, non puoi aver dimenticato come si gioca a calcio.

Spero vivamente che il buon Jonathan si riprenda, in primis perché la società ha fatto uno sforzo economico per portarlo a Firenze, in secundis perché ne abbiamo bisogno come il pane di esterni che segnino.

La nota positiva è che se un esterno ha fallito c’è ne un altro che ha brillato nella notte del Franchi. Sto parlando di Riccardo Sottil, che ha fatto venire i mal di testa ai giocatori del Twente che agivano nella sua zona. Così come con la Cremonese, Riccardo è stato straripante. Forse anche lui dovrebbe provare di più a tirare, ma è cresciuto tantissimo.

Italiano ci ha detto: “ Se si allena come ha fatto in ritiro e gioca come ha fatto in ritiro, avremo un valore aggiunto”. Al momento è il giocatore più in forma che abbiamo e speriamo che continui così.

Sono felice anche per King Arthur i gol aiutano gli attaccanti e come dicevo prima se non fosse stato per la super parata di Unnerstall il buon Cabral avrebbe messo a segno una doppietta, utile sia per noi che per lui. Pazienza, magari al ritorno riuscirà ad insaccare il gol mancato di ieri.

Come non spendere delle belle parole per Gonzalez, l’argentino è sempre più il nostro miglior giocatore. Al di là del gol a bruciapelo ed un occasione enorme mancata nel secondo tempo su cross di capitan Biraghi, è stato devastante. Ogni volta che si accende la Fiorentina crea qualcosa. E pure quando non crea qualcosa, ti fa ammonire almeno due o tre giocatori avversari. Al momento è imprescindibile.

Oltre ad Ikone però, l’altra nota dolente della serata è stato l’atteggiamento visto nei primi minuti del secondo tempo. La squadra quando rientra in campo regala sempre i primi quindici minuti all’avversario. Sembra che lo facciano apposta. Succedeva l’anno scorso e quest’anno il trend non è ancora cambiato.

Inspiegabile, troppo molli e troppo distratti. Sembrava che avessero già finito le batterie, salvo poi riaccenderle a gol subito. Quel gol si poteva evitare tranquillamente. Il Twente fino a quel momento non aveva mai tirato concretamente. La cosa peggiore che si evince però, non è solo l’atteggiamento totale della squadra, ma quello della difesa.

Mentre attendiamo il recupero di Igor, Quarta prima e Nastasic ieri non hanno convinto, e questo non va bene. Le riserve devono essere all’altezza, non dimentichiamoci che quest’anno lotteremo su tre fronti (assunta la qualificazione in conference) e non è concepibile che i sostituti chiamati in causa giochino così male.

Forse è un po’ presto per prendere decisioni affrettate, ma oltre all’innesto che arriverà sicuramente a centrocampo io farei qualcosa anche in difesa, magari sostituendo proprio Nastasic (che ahimè non è più quello che parti da Firenze destinazione City) che percepisce uno stipendio abbastanza alto 1.8M, con qualcuno di più pronto, vedi Acerbi, al momento svincolato.

Ad ogni modo, come ribadito più volte, io non faccio ne l’allenatore ne il DS, ma un Acerbi l’ho prenderei volentieri.

Ora spetterà a Mr Italiano mettere tutto nel verso giusto per andarci a prendere questa qualificazione con i denti con gli uomini a disposizione. Non sarà facile, ma nemmeno tanto difficile. Il Twente nonostante tutto ha dimostrato di avere parecchie falle. Se penso al primo tempo, sembrava stessimo giocando contro una squadra di B. Quindi l’impresa non è impossibile.

Prima dell’Olanda però, bisogna mettere a segno un’altra vittoria in campionato contro quell’Empoli che l’anno scorso ci fece lo scherzetto. Vincere aiuta a vincere e vorrei arrivare alla sfida con il Napoli con il bottino pieno. Farebbe un gran bene a noi tifosi ma soprattutto alla squadra. Una squadra in fiducia può sfidare chiunque.

FORZA GUAGLIÙ SFUNNAMME TUTTE COSE!!!

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