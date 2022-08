Kokcu alla Fiorentina? Macchè: “La Fiorentina non è tra le mie opzioni, non è meglio del Feyenoord”

Nei scorsi giorni Gianluca Di Marzio, su Sky Sport, ha parlato di Orkun Kokcu in orbita Fiorentina, ma il centrocampista del Feyenoord classe 2000 ci ha tenuto a precisare le sue volontà, parlando all’emittente turca TRT Sport, queste le sue parole: “So dell’interesse nei miei confronti della Fiorentina e li rispetto molto per questo, ma non credo che il club viola possa portarmi a livelli maggiori rispetto a quello che mi garantisce il Feyenoord, il mio club in questo momento. La Fiorentina non è tra le mie opzioni” conclude Kokcu.

