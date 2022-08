Figuraccia Uefa, in Conference non c’è il Var e il Twente segna un gol in fuorigioco, Italiano protesta

In Conference League non c’è il Var, lo scorso anno l’hanno utilizzata solo dalle semifinali in poi, per quest’anno ancora non è chiaro se sarà presente dai gironi. Intanto durante Fiorentina-Twente il gol degli olandesi è stato realizzato in sospetto fuorigioco, dalle immagini il giocatore del Twente è in leggero fuorigioco, anche se il fermo immagine non è cosi preciso. A nulla sono servite le proteste di Biraghi e anche a fine partita Vincenzo Italiano ha detto: “Abbiamo subito un gol con il dubbio del fuorigioco”

JANS SFIDA LA FIORENTINA E ITALIANO