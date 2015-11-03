Notizie Twente Fiorentina

Nazione, addio Enschede e a mai più: arrestati 11 olandesi dopo la partita contro la Fiorentina
27 agosto 2022 09:13
Moviola CorSport: "Petrescu molto fiscale con Igor, bravo a vedere il tocco di testa di Unnerstall"
26 agosto 2022 09:09
Si, il settimo posto in Italia vale più del quarto in Olanda, giusto Sadilek? Jans, dove è il tuo inferno?
26 agosto 2022 01:15
All. Twente contro i tifosi viola: "È veramente inaccettabile il lancio di due petardi"
25 agosto 2022 22:15
Ad Enschede finisce 0-0 con il Twente, la Fiorentina vola ai gironi di Conference League
25 agosto 2022 20:58
PAGELLE VIOLA, IKONE SBAGLIA TANTO, TERRACCIANO SUPER, SOTTIL SFIORA DUE VOLTE IL GOL
25 agosto 2022 20:56
FORM. UFFICIALE, TERRACCIANO IN PORTA, CABRAL IN ATTACCO. FUORI NICO, GIOCA IKONÈ
25 agosto 2022 17:48
Probabile formazione: Igor e Bonaventura dal 1’. In attacco Cabral con Sottil e Gonzalez
25 agosto 2022 08:56
Scontri in Olanda tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente, il video della violenza tra i due gruppi
25 agosto 2022 00:36
CorSport, nove cambi in vista del Twente: torna Igor. Cabral e Venuti in pole per una maglia dal 1'
24 agosto 2022 13:32
Nazione, niente trasferta in Olanda per Commisso: seguirà la partita in tv
24 agosto 2022 08:41
I convocati della Fiorentina per il Twente: c'è Igor. Mancherà solo Zurkowski
23 agosto 2022 23:35
Vlap: "Non dobbiamo temere la Fiorentina, siamo in grado di fare una grande partita"
23 agosto 2022 19:59
Iuliano avverte: Twente messo meglio fisicamente, il risultato dell'andata non è ottimale''
22 agosto 2022 15:46
Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata
22 agosto 2022 13:42
Nazione, aerei, auto e pullman, l’esodo dei tifosi della Fiorentina per il ritorno di Conference contro il Twente
22 agosto 2022 08:45
Vlap manda un messaggio alla Fiorentina: "Giovedì avremo lo stadio dalla nostra parte"
21 agosto 2022 16:17
Van Wolfswinkel non ci sta: "Sembravamo un branco di bambini in gita scolastica a Firenze"
19 agosto 2022 17:40
Ikone, ma perché non tiri mai? Atteggiamento remissivo nel secondo tempo, ma sono due su due
19 agosto 2022 13:13
Figuraccia Uefa, in Conference non c'è il Var e il Twente segna un gol in fuorigioco, Italiano protesta
19 agosto 2022 11:24
Rocco Commisso molto contento: scende negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra
19 agosto 2022 00:56
Jans provoca: "Come dice Dante? Prossima settimana sarà inferno" Italiano: "Meno male ci ha avvisato"
19 agosto 2022 00:06
Jans: "La Fiorentina andava troppo forte per noi, meno male era solo 2-0. Poi meritavamo il 2-2"
18 agosto 2022 23:50
La Fiorentina torna in Europa con una vittoria, finisce 2-1 con il Twente. In gol Gonzalez e Cabral
18 agosto 2022 22:59
PAGELLE VIOLA, SOTTIL SHOW, CABRAL IN CRESCITA, IKONE' UN FANTASMA. NASTASIC MALE
18 agosto 2022 22:58
FORM.UFFICIALE: GIOCA TERRACCIANO, IN DIFESA NASTASIC, FUORI BONAVENTURA, C'E' CABRAL
18 agosto 2022 19:54
La Fiorentina torna in Europa nel nome di Astori. Borja Valero segnò l'ultimo gol europeo
18 agosto 2022 18:38
"Firenze diventa rossa". Il Twente è carico e prova ad appropriarsi della città
18 agosto 2022 18:10
Fiorentina Twente in Tv: diretta alle 21 su Sky Go e Tv8. Sky Go e One Football le piattaforme streaming
18 agosto 2022 15:48
Borja suona la carica in vista del Twente: ''Importante andare in Olanda con un vantaggio, Firenze è pronta''
18 agosto 2022 14:29
Nazione, il Twente è il peggior avversario: niente disattenzioni in fase difensiva
18 agosto 2022 10:10
Probabile formazione: Terracciano tra i pali, Mandragora in regia. Igor ancora out
18 agosto 2022 09:39
Fiorentina, i convocati per i playoff con il Twente: ci sono Bonaventura e Sottil. Out Zurkowski
17 agosto 2022 23:01
All. Twente: "La Fiorentina è come noi. Non ci adatteremo al loro gioco, siamo più avanti di condizione"
17 agosto 2022 22:11
Italiano: "Mi interessa poco che ha vinto la Roma, senza regola gol in trasferta non si può speculare"
17 agosto 2022 13:20
Amrabat carica: "Dobbiamo fare almeno 2 gol, grazie a Italiano sto migliorando tutti i giorni"
17 agosto 2022 13:18
Allenamento in vista di Fiorentina-Twente. Assenti Igor e Zurkowski
17 agosto 2022 10:17
Nazione, Fiorentina-Twente su TV8: sono 10.000 i biglietti venduti
17 agosto 2022 09:28
Nazione, in arrivo 2.000 tifosi olandesi, scatta l’ordinanza anti alcol
17 agosto 2022 09:23
Il Twente passeggia di nuovo con il Cukaricki: saranno gli olandesi gli avversari della Fiorentina
11 agosto 2022 22:02
Marianella non ha dubbi: "Fiorentina più forte del Twente ma sarà un avversario tosto"
02 agosto 2022 18:01
Ufficiale: Zekhnini passa all'FC Twente a titolo temporaneo. Il comunicato
09 luglio 2019 12:54
Ufficiale: L'attaccante Rafik Zekhnini è tornato al club del Twente in prestito dalla viola
05 luglio 2019 14:01
Martin Graiciar e Rafik Zekhnini non resteranno alla Fiorentina. È stata trovata una sistemazione
04 luglio 2019 20:53
Rafik Zekhnini vuole restare al Twente ha già dato l'ok. Si attende la risposta della Fiorentina
19 giugno 2019 17:18
Olanda, Rafik Zeknini riporta il Twente dopo un anno in Eredivise
22 aprile 2019 20:46
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