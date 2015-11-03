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Notizie Twente Fiorentina

Nazione, addio Enschede e a mai più: arrestati 11 olandesi dopo la partita contro la Fiorentina 

27 agosto 2022 09:13

Moviola CorSport: "Petrescu molto fiscale con Igor, bravo a vedere il tocco di testa di Unnerstall"

26 agosto 2022 09:09

Si, il settimo posto in Italia vale più del quarto in Olanda, giusto Sadilek? Jans, dove è il tuo inferno?

26 agosto 2022 01:15

All. Twente contro i tifosi viola: "È veramente inaccettabile il lancio di due petardi"

25 agosto 2022 22:15

Ad Enschede finisce 0-0 con il Twente, la Fiorentina vola ai gironi di Conference League

25 agosto 2022 20:58

PAGELLE VIOLA, IKONE SBAGLIA TANTO, TERRACCIANO SUPER, SOTTIL SFIORA DUE VOLTE IL GOL

25 agosto 2022 20:56

FORM. UFFICIALE, TERRACCIANO IN PORTA, CABRAL IN ATTACCO. FUORI NICO, GIOCA IKONÈ

25 agosto 2022 17:48

Probabile formazione: Igor e Bonaventura dal 1’. In attacco Cabral con Sottil e Gonzalez

25 agosto 2022 08:56

Scontri in Olanda tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente, il video della violenza tra i due gruppi

25 agosto 2022 00:36

CorSport, nove cambi in vista del Twente: torna Igor. Cabral e Venuti in pole per una maglia dal 1'

24 agosto 2022 13:32

Nazione, niente trasferta in Olanda per Commisso: seguirà la partita in tv 

24 agosto 2022 08:41

I convocati della Fiorentina per il Twente: c'è Igor. Mancherà solo Zurkowski

23 agosto 2022 23:35

Vlap: "Non dobbiamo temere la Fiorentina, siamo in grado di fare una grande partita"

23 agosto 2022 19:59

Iuliano avverte: Twente messo meglio fisicamente, il risultato dell'andata non è ottimale''

22 agosto 2022 15:46

Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata

22 agosto 2022 13:42

Nazione, aerei, auto e pullman, l’esodo dei tifosi della Fiorentina per il ritorno di Conference contro il Twente 

22 agosto 2022 08:45

Vlap manda un messaggio alla Fiorentina: "Giovedì avremo lo stadio dalla nostra parte"

21 agosto 2022 16:17

Van Wolfswinkel non ci sta: "Sembravamo un branco di bambini in gita scolastica a Firenze"

19 agosto 2022 17:40

Ikone, ma perché non tiri mai? Atteggiamento remissivo nel secondo tempo, ma sono due su due

19 agosto 2022 13:13

Figuraccia Uefa, in Conference non c'è il Var e il Twente segna un gol in fuorigioco, Italiano protesta

19 agosto 2022 11:24

Rocco Commisso molto contento: scende negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra

19 agosto 2022 00:56

Jans provoca: "Come dice Dante? Prossima settimana sarà inferno" Italiano: "Meno male ci ha avvisato"

19 agosto 2022 00:06

Jans: "La Fiorentina andava troppo forte per noi, meno male era solo 2-0. Poi meritavamo il 2-2"

18 agosto 2022 23:50

La Fiorentina torna in Europa con una vittoria, finisce 2-1 con il Twente. In gol Gonzalez e Cabral

18 agosto 2022 22:59

PAGELLE VIOLA, SOTTIL SHOW, CABRAL IN CRESCITA, IKONE' UN FANTASMA. NASTASIC MALE

18 agosto 2022 22:58

FORM.UFFICIALE: GIOCA TERRACCIANO, IN DIFESA NASTASIC, FUORI BONAVENTURA, C'E' CABRAL

18 agosto 2022 19:54

La Fiorentina torna in Europa nel nome di Astori. Borja Valero segnò l'ultimo gol europeo

18 agosto 2022 18:38

"Firenze diventa rossa". Il Twente è carico e prova ad appropriarsi della città

18 agosto 2022 18:10

Fiorentina Twente in Tv: diretta alle 21 su Sky Go e Tv8. Sky Go e One Football le piattaforme streaming

18 agosto 2022 15:48

Borja suona la carica in vista del Twente: ''Importante andare in Olanda con un vantaggio, Firenze è pronta''

18 agosto 2022 14:29

Nazione, il Twente è il peggior avversario: niente disattenzioni in fase difensiva

18 agosto 2022 10:10

Probabile formazione: Terracciano tra i pali, Mandragora in regia. Igor ancora out

18 agosto 2022 09:39

Fiorentina, i convocati per i playoff con il Twente: ci sono Bonaventura e Sottil. Out Zurkowski

17 agosto 2022 23:01

All. Twente: "La Fiorentina è come noi. Non ci adatteremo al loro gioco, siamo più avanti di condizione"

17 agosto 2022 22:11

Italiano: "Mi interessa poco che ha vinto la Roma, senza regola gol in trasferta non si può speculare"

17 agosto 2022 13:20

Amrabat carica: "Dobbiamo fare almeno 2 gol, grazie a Italiano sto migliorando tutti i giorni"

17 agosto 2022 13:18

Allenamento in vista di Fiorentina-Twente. Assenti Igor e Zurkowski

17 agosto 2022 10:17

Nazione, Fiorentina-Twente su TV8: sono 10.000 i biglietti venduti

17 agosto 2022 09:28

Nazione, in arrivo 2.000 tifosi olandesi, scatta l’ordinanza anti alcol 

17 agosto 2022 09:23

Il Twente passeggia di nuovo con il Cukaricki: saranno gli olandesi gli avversari della Fiorentina

11 agosto 2022 22:02

Marianella non ha dubbi: "Fiorentina più forte del Twente ma sarà un avversario tosto"

02 agosto 2022 18:01

Ufficiale: Zekhnini passa all'FC Twente a titolo temporaneo. Il comunicato

09 luglio 2019 12:54

Ufficiale: L'attaccante Rafik Zekhnini è tornato al club del Twente in prestito dalla viola

05 luglio 2019 14:01

Martin Graiciar e Rafik Zekhnini non resteranno alla Fiorentina. È stata trovata una sistemazione

04 luglio 2019 20:53

Rafik Zekhnini vuole restare al Twente ha già dato l'ok. Si attende la risposta della Fiorentina

19 giugno 2019 17:18

Olanda, Rafik Zeknini riporta il Twente dopo un anno in Eredivise

22 aprile 2019 20:46

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