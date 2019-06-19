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Rafik Zekhnini vuole restare al Twente ha già dato l'ok. Si attende la risposta della Fiorentina

Secondo il portale olandese Tubantia, il Twente vuole rinnovare il prestito di Rafik Zekhnini, attaccante della Norvegia di proprietà della Fiorentina. Il giocatore ha realizzato 29 presenze nella pas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 17:18
Rafik Zekhnini vuole restare al Twente ha già dato l'ok. Si attende la risposta della Fiorentina - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
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Secondo il portale olandese Tubantia, il Twente vuole rinnovare il prestito di Rafik Zekhnini, attaccante della Norvegia di proprietà della Fiorentina. Il giocatore ha realizzato 29 presenze nella passata stagione e fatto 6 gol e 4 assist. Si aspetta solo la decisione della Fiorentina perchè il giocatore avrebbe già accettato di restare al Twente.

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