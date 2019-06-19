Rafik Zekhnini vuole restare al Twente ha già dato l'ok. Si attende la risposta della Fiorentina

Secondo il portale olandese Tubantia, il Twente vuole rinnovare il prestito di Rafik Zekhnini, attaccante della Norvegia di proprietà della Fiorentina. Il giocatore ha realizzato 29 presenze nella pas...

Secondo il portale olandese Tubantia, il Twente vuole rinnovare il prestito di Rafik Zekhnini, attaccante della Norvegia di proprietà della Fiorentina. Il giocatore ha realizzato 29 presenze nella passata stagione e fatto 6 gol e 4 assist. Si aspetta solo la decisione della Fiorentina perchè il giocatore avrebbe già accettato di restare al Twente.