Rafik Zekhnini vuole restare al Twente ha già dato l'ok. Si attende la risposta della Fiorentina
Secondo il portale olandese Tubantia, il Twente vuole rinnovare il prestito di Rafik Zekhnini, attaccante della Norvegia di proprietà della Fiorentina. Il giocatore ha realizzato 29 presenze nella pas...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 17:18
Secondo il portale olandese Tubantia, il Twente vuole rinnovare il prestito di Rafik Zekhnini, attaccante della Norvegia di proprietà della Fiorentina. Il giocatore ha realizzato 29 presenze nella passata stagione e fatto 6 gol e 4 assist. Si aspetta solo la decisione della Fiorentina perchè il giocatore avrebbe già accettato di restare al Twente.