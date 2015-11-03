Notizie Zekhnini Fiorentina

TMW, Zekhnini nel mirino del Lecce: può lasciare la Fiorentina in prestito con obbligo in caso di promozione
21 luglio 2021 16:21
Ufficiale, Zekhnini ceduto al Losanna in prestito con diritto di riscatto
11 settembre 2020 20:58
Ufficiale: Zekhnini passa all'FC Twente a titolo temporaneo. Il comunicato
09 luglio 2019 12:54
Ufficiale: L'attaccante Rafik Zekhnini è tornato al club del Twente in prestito dalla viola
05 luglio 2019 14:01
Martin Graiciar e Rafik Zekhnini non resteranno alla Fiorentina. È stata trovata una sistemazione
04 luglio 2019 20:53
Rafik Zekhnini vuole restare al Twente ha già dato l'ok. Si attende la risposta della Fiorentina
19 giugno 2019 17:18
Olanda, Rafik Zeknini riporta il Twente dopo un anno in Eredivise
22 aprile 2019 20:46
Ufficiale: Ceduti in prestito Zekhnini e Bangu
29 agosto 2018 23:31
Retroscena Zekhnini, Pioli aveva chiesto di non cederlo a gennaio. Giocherà nel Rosenborg fino a giugno
05 aprile 2018 16:00
Ufficiale, Zekhnini ceduto in prestito al Rosemborg
04 aprile 2018 14:55
Zekhnini si allena con la sua ex squadra, ma è da escludere l'ipotesi del prestito
09 gennaio 2018 20:14
Nazione, Bruno Gaspar verso lo Shakhtar, Dubois alla Fiorentina, Cagliari su Sanchez e Pescara su Hagi
17 novembre 2017 11:08
Zekhnini apre alla chiamata del Marocco: "Sarà bello vederli in Russia, un giorno potrei vestire quella maglia"
15 novembre 2017 18:54
Zekhnini sempre più ai margini della Fiorentina. Il talento norvegese ricorre al Mental Coach
27 ottobre 2017 10:32
Calciomercato.com: Hagi e Zekhnini, destini simili ma con atteggiamenti opposti...
21 ottobre 2017 13:20
Milenkovic, Hagi, Zekhnini e Lo Faso. Pioli li manda in panchina o in tribuna, per loro è sempre più difficile
06 ottobre 2017 10:12
Fiorentina - Lazio primavera, Bigica schiera Zekhnini tra i titolari. Grande gol di Gori su punizione
29 settembre 2017 15:40
Fiorentina: in tanti convocati dalle rispettive Nazionali Under 21
27 settembre 2017 16:44
Zekhnini: "È un sogno giocare in serie A nella Fiorentina. La scelta giusta per me"
13 settembre 2017 12:40
Zekhnini: ''Da quando sono viola mi arrivano messaggi di sconosciuti ogni giorno. Il calcio conta per la gente''
05 settembre 2017 16:32
Zekhnini: "Precampionato importante per me. Nazionale? Non ho ancora deciso tra Norvegia e Marocco"
19 agosto 2017 15:01
Verso la Pistoiese: spazio alla linea verde con Chiesa, Hagi e Zekhnini dal 1', la probabile formazione...
10 agosto 2017 12:45
FORM. UFFICIALI: ZEKHNINI DAL 1' E KALINIC AL CENTRO DELL'ATTACCO
06 agosto 2017 15:35
Verso il Braunschweig: davanti spazio a Hagi e Zekhnini, in difesa occhi su Milenkovic
01 agosto 2017 13:13
Zekhnini: "Fiorentina grande squadra. Io sono come Salah, mi hanno parlato bene dei tifosi viola e dello stadio"
20 luglio 2017 16:18
Verso il Trento: attesa per Zekhnini e dubbio Vecino, in attacco spazio ai giovani
19 luglio 2017 12:43
Zekhnini e Hristov a Careggi per le visite mediche
18 luglio 2017 12:58
Zekhnini: "Sono molto felice di essere qui, forza Fiorentina!"
17 luglio 2017 18:08
UFFICIALE, ZEKHNINI È UN NUOVO CALCIATORE DELLA FIORENTINA. PER LUI CONTRATTO FINO AL 2022
17 luglio 2017 16:44
Zekhnini è viola, oggi sarà a Firenze per le visite mediche, domani a Moena nel ritiro della Fiorentina
17 luglio 2017 15:48
Tre annunci ufficiali in arrivo in casa Fiorentina: Eysseric, Zekhnini e il difensore Hristov. Poi ci sarà un grande colpo
15 luglio 2017 09:59
Pedullà: "La Fiorentina ha chiuso per Zekhnini e Eysseric, visite a breve. Pjaca sta bruciando le tappe del recupero"
13 luglio 2017 15:13
Graiciar, Zekhnini e Eysseric. Questi i tre colpi di Corvino finanziati dalla cessione di Borja Valero all'Inter
13 luglio 2017 09:42
Sky Sport conferma, Zekhnini sarà della Fiorentina per 1,5 milioni. Al calciatore contratto di cinque anni
12 luglio 2017 15:54
Ecco chi è Rafik Zekhnini, la giovane stella classe 98 del calcio scandinavo che Corvino sta per portare a Firenze
12 luglio 2017 15:39
Pedullà: "Zekhnini ha talento e arriva a Firenze per fare l'alternativa ai titolari. Per Bernardeschi sarà Juventus"
12 luglio 2017 15:10
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