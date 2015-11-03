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Notizie Zekhnini Fiorentina

TMW, Zekhnini nel mirino del Lecce: può lasciare la Fiorentina in prestito con obbligo in caso di promozione

21 luglio 2021 16:21

Ufficiale, Zekhnini ceduto al Losanna in prestito con diritto di riscatto

11 settembre 2020 20:58

Ufficiale: Zekhnini passa all'FC Twente a titolo temporaneo. Il comunicato

09 luglio 2019 12:54

Ufficiale: L'attaccante Rafik Zekhnini è tornato al club del Twente in prestito dalla viola

05 luglio 2019 14:01

Martin Graiciar e Rafik Zekhnini non resteranno alla Fiorentina. È stata trovata una sistemazione

04 luglio 2019 20:53

Rafik Zekhnini vuole restare al Twente ha già dato l'ok. Si attende la risposta della Fiorentina

19 giugno 2019 17:18

Olanda, Rafik Zeknini riporta il Twente dopo un anno in Eredivise

22 aprile 2019 20:46

Ufficiale: Ceduti in prestito Zekhnini e Bangu

29 agosto 2018 23:31

Retroscena Zekhnini, Pioli aveva chiesto di non cederlo a gennaio. Giocherà nel Rosenborg fino a giugno

05 aprile 2018 16:00

Ufficiale, Zekhnini ceduto in prestito al Rosemborg

04 aprile 2018 14:55

Zekhnini si allena con la sua ex squadra, ma è da escludere l'ipotesi del prestito

09 gennaio 2018 20:14

Nazione, Bruno Gaspar verso lo Shakhtar, Dubois alla Fiorentina, Cagliari su Sanchez e Pescara su Hagi

17 novembre 2017 11:08

Zekhnini apre alla chiamata del Marocco: "Sarà bello vederli in Russia, un giorno potrei vestire quella maglia"

15 novembre 2017 18:54

Zekhnini sempre più ai margini della Fiorentina. Il talento norvegese ricorre al Mental Coach

27 ottobre 2017 10:32

Calciomercato.com: Hagi e Zekhnini, destini simili ma con atteggiamenti opposti...

21 ottobre 2017 13:20

Milenkovic, Hagi, Zekhnini e Lo Faso. Pioli li manda in panchina o in tribuna, per loro è sempre più difficile

06 ottobre 2017 10:12

Fiorentina - Lazio primavera, Bigica schiera Zekhnini tra i titolari. Grande gol di Gori su punizione

29 settembre 2017 15:40

Fiorentina: in tanti convocati dalle rispettive Nazionali Under 21

27 settembre 2017 16:44

Zekhnini: "È un sogno giocare in serie A nella Fiorentina. La scelta giusta per me"

13 settembre 2017 12:40

Zekhnini: ''Da quando sono viola mi arrivano messaggi di sconosciuti ogni giorno. Il calcio conta per la gente''

05 settembre 2017 16:32

Zekhnini: "Precampionato importante per me. Nazionale? Non ho ancora deciso tra Norvegia e Marocco"

19 agosto 2017 15:01

Verso la Pistoiese: spazio alla linea verde con Chiesa, Hagi e Zekhnini dal 1', la probabile formazione...

10 agosto 2017 12:45

FORM. UFFICIALI: ZEKHNINI DAL 1' E KALINIC AL CENTRO DELL'ATTACCO

06 agosto 2017 15:35

Verso il Braunschweig: davanti spazio a Hagi e Zekhnini, in difesa occhi su Milenkovic

01 agosto 2017 13:13

Zekhnini: "Fiorentina grande squadra. Io sono come Salah, mi hanno parlato bene dei tifosi viola e dello stadio"

20 luglio 2017 16:18

Verso il Trento: attesa per Zekhnini e dubbio Vecino, in attacco spazio ai giovani

19 luglio 2017 12:43

Zekhnini e Hristov a Careggi per le visite mediche

18 luglio 2017 12:58

Zekhnini: "Sono molto felice di essere qui, forza Fiorentina!"

17 luglio 2017 18:08

UFFICIALE, ZEKHNINI È UN NUOVO CALCIATORE DELLA FIORENTINA. PER LUI CONTRATTO FINO AL 2022

17 luglio 2017 16:44

Zekhnini è viola, oggi sarà a Firenze per le visite mediche, domani a Moena nel ritiro della Fiorentina

17 luglio 2017 15:48

Tre annunci ufficiali in arrivo in casa Fiorentina: Eysseric, Zekhnini e il difensore Hristov. Poi ci sarà un grande colpo

15 luglio 2017 09:59

Pedullà: "La Fiorentina ha chiuso per Zekhnini e Eysseric, visite a breve. Pjaca sta bruciando le tappe del recupero"

13 luglio 2017 15:13

Graiciar, Zekhnini e Eysseric. Questi i tre colpi di Corvino finanziati dalla cessione di Borja Valero all'Inter

13 luglio 2017 09:42

Sky Sport conferma, Zekhnini sarà della Fiorentina per 1,5 milioni. Al calciatore contratto di cinque anni

12 luglio 2017 15:54

Ecco chi è Rafik Zekhnini, la giovane stella classe 98 del calcio scandinavo che Corvino sta per portare a Firenze

12 luglio 2017 15:39

Pedullà: "Zekhnini ha talento e arriva a Firenze per fare l'alternativa ai titolari. Per Bernardeschi sarà Juventus"

12 luglio 2017 15:10

Corvino chiude per l'astro nascente del calcio norvegese: Zekhnini a Firenze forse già in settimana

12 luglio 2017 10:49

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