Fiorentina: in tanti convocati dalle rispettive Nazionali Under 21
La Fiorentina si conferma squadra molto giovane e di talento.
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2017 16:44
Alla lettura delle convocazioni nelle varie Nazionali, la Fiorentina si conferma squadra molto giovane e di talento.
Bartlomiej Drągowski è stato infatti chiamato dall'Under 21 di Polonia, mentre Ianis Hagi dai pari età della Romania.
Sorte medesima per Nikola Milenkovic e Rafik Zekhnini, convocati rispettivamente dalle Nazionali Under 21 di Serbia e Norvegia.