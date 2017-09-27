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Fiorentina: in tanti convocati dalle rispettive Nazionali Under 21

La Fiorentina si conferma squadra molto giovane e di talento.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2017 16:44
Fiorentina: in tanti convocati dalle rispettive Nazionali Under 21 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
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Alla lettura delle convocazioni nelle varie Nazionali, la Fiorentina si conferma squadra molto giovane e di talento.

Bartlomiej Drągowski è stato infatti chiamato dall'Under 21 di Polonia, mentre Ianis Hagi dai pari età della Romania.

Sorte medesima per Nikola Milenkovic e Rafik Zekhnini, convocati rispettivamente dalle Nazionali Under 21 di Serbia e Norvegia.

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