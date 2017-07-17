UFFICIALE, ZEKHNINI È UN NUOVO CALCIATORE DELLA FIORENTINA. PER LUI CONTRATTO FINO AL 2022

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina fa sapere di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni di Zekhnini..

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Zekhninidall’ Odds Ballklubb.

Zekhnini, nato a Skien (Norvegia) il 12 gennaiodel 1998, con la maglia dell’Odds ha già disputato 59 presenze e segnato 9 reti tra Campionato e preliminari di Europa League. Il calciatore ha inoltre vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili norvegesi esordendo già con la maglia dell’Under 21. Zekhnini ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.