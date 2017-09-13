Zekhnini: "È un sogno giocare in serie A nella Fiorentina. La scelta giusta per me"

Tante squadre interessate a me ma ho scelto la Fiorentina. Pioli tecnico bravissimo" così il talento viola Zekhnini si racconta

Zekhnini ha parlato ai media slovacchi, queste le sue parole:

“E’ un sogno giocare in uno dei campionati più importanti del mondo. So che la Fiorentina mi ha seguito per diverso tempo prima di acquistarmi e che erano venuti a visionarmi.

L’interesse si è poi concretizzato, segno che qualcosa di buono sul campo sono riuscito a fare.

Il debutto in Serie A era l’obiettivo della mia stagione, e io mi ricorderò quel giorno per il resto della mia vita perché è un sogno che è divenuto realtà. E’ stato magnifico.

Ci sono state molte squadre che si sono interessate a me e io potevo scegliere di andare altrove, ma sentivo che la Fiorentina era la scelta giusta per me ed è per questo che ho scelto di venire a giocare qui.

Pioli è un ottimo allenatore, chiaro e concreto nello spiegarci quello che vuole.”