Corvino chiude per l'astro nascente del calcio norvegese: Zekhnini a Firenze forse già in settimana
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe praticamente chiuso per Rafik Zekhnini, talento del calcio scandinavo in forza all’Odds Fkt, formazione norvegese: l'annuncio dovr...
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2017 10:49
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe praticamente chiuso per Rafik Zekhnini, talento del calcio scandinavo in forza all’Odds Fkt, formazione norvegese: l'annuncio dovrebbe arrivare già in questa settimana. Zekhnini, ala sinistra o attaccante, classe '98, è richiesto da mezza Europa.