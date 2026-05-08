Il retroscena del Corriere dello Sport: “Il passaggio di Kean all'Atletico saltò per il problema alla tibia”
Il problema alla tibia tormenta il centravanti da anni. Nel 2024 saltò tutto proprio per questo
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2026 08:49
L’infortunio alla tibia lo tormenta da tanti anni, al punto da bloccarne il trasferimento all’Atletico Madrid nel gennaio 2024 (Kean non passò le visite mediche). Quindi si tratta di una zona particolarmente delicata e da gestire con la massima attenzione, senza sforzi inutili o mosse sbagliate. Le prossime ore si riveleranno decisive per capire a che punto sia il ragazzo. Lo riporta il Corriere dello Sport.