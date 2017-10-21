Calciomercato.com: Hagi e Zekhnini, destini simili ma con atteggiamenti opposti...

Rafik Zekhnini ha fin qui trovato davvero poco spazio nelle gerarchie di Stefano Pioli, secondo quanto riporta il sito norvegese Varden.no, non ha nessuna intenzione di lamentarsi come invece ha fatto...

A cura di Redazione Labaroviola 21 ottobre 2017 13:20

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini

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