Zekhnini: "Fiorentina grande squadra. Io sono come Salah, mi hanno parlato bene dei tifosi viola e dello stadio"

Il nuovo acquisto Zekhnini si presenta: "Sono pronto per fare il grande salto. Hagi mi aiuta ad imparare la lingua nello spogliatoio

A Moena è stato presentato Rafik Zekhnini, queste le sue parole:

"Ho scelto di venire alla Fiorentina perché è una grande squadra, mi sento pronto per fare questo passo. Tutti mi hanno parlato bene dei tifosi viola e sullo stadio Franchi. Spero di dare il meglio, di allenarmi e di ritagliarmi uno spazio. Io come Salah? Lo conosco, siamo simili, anch’io sono veloce e ho un buon dribbling. È stato un gol facile, ma è sempre bello segnare. L’importante è la vittoria della squadra. Salah, Cuadrado, Dybala sono i giocatori della serie A che ammiro di più. Amo arrivare sul fondo e mettere cross nel mezzo. Pioli? È un bravo allenatore è una bella persona. Lo spogliatoio? Hagi mi aiuta con la lingua, gli altri sono bravi giocatori”.