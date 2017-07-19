Verso il Trento: attesa per Zekhnini e dubbio Vecino, in attacco spazio ai giovani

La terza amichevole di questo precampionato vedrà i viola opposti all'AC Trento (Serie D), fischio d'inizio alle ore 17.30

Dopo la mattinata di riposo concessa da Pioli a molti (ma non a tutti) giocatori viola, questo pomeriggio la squadra scenderà nuovamente in campo contro l'AC Trento, militante nel campionato di Serie D.

Stando alle indiscrezioni pare che la scelta del tecnico della Fiorentina potrebbe ricadere sul consueto 4-2-3-1. La porta viola dovrebbe essere difesa da Sportiello mentre davanti a lui potrebbero essere schierati Tomovic, Vitor Hugo, il capitano Astori e Maxi Olivera. I dubbi maggiori riguardano però la linea mediana, con Badelj, Sanchez, Cristoro e Vecino - osservato speciale a causa della possibilità di un'imminente cessione - a giocarsi le due maglie da titolari.

Sulla trequarti sarà invece possibile valutare i progressi di Rebic, Hagi e del giovane Meli. A partita in corso, invece, potrebbe arrivare il turno anche dell'ultimo acquisto Zekhnini, con il peso dell'attacco tutto sulle spalle di Babacar. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 17.30.

Gianmarco Biagioni