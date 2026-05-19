Gianmarco Biagioni

Troppa Juventus per una buona Fiorentina, al Franchi finisce 0-3: a segno Bentancur, Chiellini e Ronaldo
01 dicembre 2018 19:32
Segna anche Cristiano Ronaldo dagli undici metri, decisivo il fallo di mano di Edimilson Fernandes
01 dicembre 2018 19:20
La Juventus raddoppia con Chiellini, dubbi sulla posizione di Cristiano Ronaldo
01 dicembre 2018 19:11
Primo cambio per la Fiorentina: Pioli inserisce Pjaca al posto di Benassi
01 dicembre 2018 19:04
(FOTO) La Curva Fiesole onora la memoria di Riccardo Magherini, la coreografia è splendida
01 dicembre 2018 18:23
Si sblocca il risultato al Franchi, Juventus in vantaggio grazie a un gol di Rodrigo Bentancur
01 dicembre 2018 18:14
(VIDEO) Il Franchi è già una bolgia, la calorosa accoglienza dei tifosi all'arrivo del pullman
01 dicembre 2018 16:49
Pioli: “Mirallas non sarà convocato, giocheremo alla nostra maniera. A Pjaca chiedo...”
06 ottobre 2018 13:59
Allegri: "Non volevo sminuire la Fiorentina, ma giocare nella Juventus è un'altra cosa"
05 ottobre 2018 12:01
VIETATO DEMONIZZARE FEDERICO CHIESA, È UN PATRIMONIO DEL CALCIO E VA PRESERVATO
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Che emozioni al "Franchi", Biraghi segna e dedica il gol al capitano Davide Astori
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Alta tensione al Franchi, rissa sfiorata tra Pioli e Gasperini al fischio finale. Cos'è successo...
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La Fiorentina torna a correre: soffre e vince contro l'Atalanta, la decidono Veretout e Biraghi
30 settembre 2018 16:37
La Fiorentina arranca ma tiene botta contro il pressing dell'Atalanta, Benassi fuori per infortunio
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Giornata nera per Primavera e Fiorentina Women's, sconfitte contro Torino e Milan. I risultati...
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Mazzoleni paga cari gli errori di San Siro, stop di un turno per l'arbitro di Inter-Fiorentina
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Una buona Fiorentina beffata nella ripresa, il gol propiziato da Chiesa non basta. Dubbi sull'arbitraggio...
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Icardi di rigore, una buona Fiorentina chiude il primo tempo in svantaggio (1-0) a San Siro
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Antognoni: "L'obiettivo è arrivare in Europa, facendo crescere i nostri giovani"
25 settembre 2018 20:19
IL BOMBER CHE NON TI ASPETTI, NIKOLA MILENKOVIC CI HA PROPRIO PRESO GUSTO
23 settembre 2018 11:33
IL FRANCHI È DI NUOVO UN FORTINO E LA FIORENTINA IN CASA È UNA SCHIACCIASASSI
22 settembre 2018 23:43
FATE LARGO AI NUOVI, È IL MOMENTO DI GODERSI IL TRIDENTE NATO SUL MERCATO
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Che fine ha fatto Diakhate? L’astro nascente della “cantera" viola, improvvisamente sparito dai radar
20 settembre 2018 18:15
UN CENTROCAMPO DA RIORGANIZZARE E QUELL'ASSENZA DI UN REGISTA CHE PESA COME UN MACIGNO
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Fiorentina sprecona, a Simeone risponde Caprari ed a Marassi non si va oltre il pari
19 settembre 2018 20:29
Biraghi serve l'assist e il Cholito capitalizza, i viola chiudono il primo tempo in vantaggio (0-1) sulla Samp
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Qui Samp: Jankto verso una maglia da titolare, Caprari da valutare. Il probabile undici...
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Da Genova: la Fiorentina omaggia le vittime del crollo del Ponte Morandi, le foto...
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La decide sempre Matias Vecino, una pazza Inter batte il Tottenham nel recupero
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LA GRANDE BELLEZZA DI UN’ICONA AZZURRA, VESTITA DI VIOLA
08 settembre 2018 12:52
Fiorentina subito al lavoro: Pjaca e Thereau a segno contro la Primavera, domani riposo
27 agosto 2018 13:24
La Fiorentina non aveva mai vinto con 5 gol di scarto all'esordio, e l'ultimo 6-1 risale a...
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Ceccherini: "Ci riprenderemo l'Europa sul campo, questa è la svolta della mia carriera"
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Antognoni: "Appello ai tifosi? Non serve, i fiorentini sono sempre vicini alla loro squadra. Sulle contestazioni..."
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TOP E FLOP: LAFONT QUASI PERFETTO, BENASSI POLIVALENTE ED EYSSERIC IN CRESCITA. COSA MANCA ANCORA…
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SAPONARA AL PASSO D'ADDIO, STORIA DI UN FALLIMENTO TECNICO ED ECONOMICO
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Benassi: “Dobbiamo migliorare il risultato dello scorso anno, impariamo dagli errori del passato. Il mio ruolo...”
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Da Moena: iniziato l’allenamento mattutino, sul campo si rivede anche Thereau
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Il ritiro di Moena si tinge di viola, finalmente tanti tifosi e tanto entusiasmo
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Pioli: “Meritiamo di giocare in Europa League, il mercato? Serve ancora un po’ di pazienza...”
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Top e Flop: Simeone insaziabile, impressionano Vlahovic e Montiel. Chi non ha convinto...
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FORM. UFFICIALI: PIOLI RIPROPONE GLI STESSI UNDICI, CECCHERINI PARTE IN PANCHINA
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Federico Ceccherini subito in campo, il primo allenamento da calciatore viola
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La Fiorentina si allena sul campo secondario in vista della seconda amichevole stagionale
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Il ragazzo di Toscana in cerca di consacrazione, alla scoperta di Federico Ceccherini
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Sottil, Gori e Ghidotti si godono il centro di Moena durante il giorno libero
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Corvino batte un colpo e pone fine alla snervante attesa di un acquisto, cosa può ancora succedere...
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È fatta per Federico Ceccherini alla Fiorentina, al Crotone vanno 3 milioni di euro
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Antognoni: “Vlahovic ha una buona tecnica individuale, tutti i suoi record...”
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L’intuizione di Pioli: Hancko terzino sinistro, lo slovacco sta convincendo nel ritiro di Moena
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Divertimento a Moena: i portieri viola si allenano con un bersaglio “particolare”
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Da Moena: inizia l’allenamento della Fiorentina, Pioli prova gli schemi offensivi
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Pioli: “L’obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno, ma la squadra è ancora incompleta”
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Top e Flop: Chiesa è straripante, Simeone bomber. Chi ancora non convince...
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FORM. UFFICIALI: LAFONT SUBITO TITOLARE, DAVANTI EYSSERIC CON SIMEONE E CHIESA
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Laurini, Thereau e Graiciar non prenderanno parte alla prima amichevole, il motivo...
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Lafont si presenta: “Ho scelto la Fiorentina perché è un grande club, voglio seguire le orme di Frey”
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Primo cambio per la Fiorentina: fuori l'infortunato Vitor Hugo e dentro Maxi Olivera
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10 maggio 2018 13:42
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Tutti in campo con un segno rosso sul viso contro la violenza su donne e bambini
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La Fiorentina sbatte contro la Spal, al Franchi non si va oltre lo 0-0
15 aprile 2018 14:08
La Fiorentina crea tanto ma non trova il gol, al Franchi si resta sullo 0-0
15 aprile 2018 13:03
Orsato assegna il rigore alla Spal ma il VAR lo cancella, non c'è fallo di Vitor Hugo su Felipe
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La Fiorentina non si ferma più, Benassi e Simeone espugnano anche Roma e vedono l'Europa
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Simeone e Chiesa stendono il Crotone, per la Viola è la quarta vittoria consecutiva
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Lampo di Simeone in avvio e la Fiorentina è avanti 1-0 sul Crotone. La cronaca della prima frazione...
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Il Franchi ricorda Mondonico: un minuto di silenzio e tanti striscioni per il mister tifoso
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Ancora soddisfazioni dal settore giovanile, la Fiorentina Women's Primavera vince il Torneo Arco di Trento
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Di molte cose, nella vita, ci sfugge il senso...
09 marzo 2018 00:11
La Fiorentina ha consegnato alla famiglia di Astori le maglie affisse ai cancelli del Franchi
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Che fine ha fatto Cristiano Masitto? L'autore del primo gol della Fiorentina targata Della Valle
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Anche Biraghi va ko: possibile rottura di uno zigomo, situazione da valutare
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Dal mondo: Salah incanta ad Anfield e Pazzini esordisce col botto. Sanchez invece...
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Hagi torna a casa, ritrova i 90 minuti e la fascia da capitano. La partita...
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