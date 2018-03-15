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Ancora soddisfazioni dal settore giovanile, la Fiorentina Women's Primavera vince il Torneo Arco di Trento

Il settore giovanile, dopo la bella vittoria della Primavera contro la Juventus, continua a regalare queste soddisfazioni... Questa volta è però necessario spostarsi sul versante femminile, dove la Fi...

A cura di Gianmarco Biagioni
15 marzo 2018 12:48
Ancora soddisfazioni dal settore giovanile, la Fiorentina Women's Primavera vince il Torneo Arco di Trento -
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Il settore giovanile, dopo la bella vittoria della Primavera contro la Juventus, continua a regalare queste soddisfazioni... Questa volta è però necessario spostarsi sul versante femminile, dove la Fiorentina Women's Primavera ha conquistato il Torneo Arco di Trento. Le ragazze di mister Colzi si sono infatti imposte sulle Res Roma con il punteggio di 3-1, sancito dalla doppietta di Purse e dalla rete di Brazil. Bella la dedica finale con l'allenatrice, Sara Colzi, che intervistata al termine della finale ha voluto dedicare la vittoria a Davide Astori.

Gianmarco Biagioni

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