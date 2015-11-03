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Notizie Fiorentina Womens Fiorentina

Fiorentina Womens travolta in Champions dal Wolfsburg , per Commisso altra delusione

18 settembre 2024 23:07

De La Fuente: "Domani dobbiamo portare in campo i valori che ci ha trasmesso Joe"

23 marzo 2024 22:39

Vince e si salva la Fiorentina Women's, Commisso esulta: "Ora un nuovo spirito e nuovi obiettivi"

08 maggio 2022 19:50

La Juventus guarda sempre in casa Fiorentina anche nel femminile, vuole Alice Tortelli e Cafferata

16 marzo 2022 15:50

La svedese Ronja Aronsson della Fiorentina Women's fa impazzire il web, è la regina dei social

13 gennaio 2022 11:37

Giacinti è della Fiorentina, è considerata la più forte italiana: "Scelto Firenze per il Viola Park"

11 gennaio 2022 18:00

La Fiorentina fa il grande colpo anche per le Women's, dal Milan arriva Giacinti, la più forte italiana

08 gennaio 2022 13:30

Alia Guagni va al Milan, il papà attacca Joe Barone dopo l'addio viola: "Bla bla bla, vaiavaiavaia"

02 gennaio 2022 13:09

L'icona della Fiorentina Women's Alia Guagni è vicina ad andare al Milan. Addio Atletico

21 dicembre 2021 19:50

Alia Guagni: "Fiorentina Women's in difficoltà? Viola Park cambierà tutto. Io sto bene a Madrid"

26 novembre 2021 21:10

Vince la Fiorentina Women's, esulta la Panico: "Nonostante le voci che girano siamo forti"

10 ottobre 2021 15:35

Fiorentina Women's ultima con zero punti, Panico: "La società crede in noi. abbiamo obiettivi"

24 settembre 2021 16:19

La Fiorentina Women's affonda, tre partite e tre sconfitte. Ultima in classifica. Sconfitta a Napoli

12 settembre 2021 20:07

Guagni: "Con il nuovo centro sportivo ci sarà la svolta per la Fiorentina. Io via per fare esperianza"

24 marzo 2021 21:30

Cincotta andrà via a fine stagione, Commisso e Joe Barone guardano anche in casa Arsenal

12 marzo 2021 21:10

Abigail Kofi Kim lascia la Fiorentina femminile e decide di tornare in America. Le motivazioni del suo addio anticipato

17 febbraio 2021 18:19

Inter-Fiorentina 2-0, nel primo tempo segnano Bartonova e Moller

30 gennaio 2021 15:05

Tatiana Bonetti lascia la Fiorentina: "Addio per motivi di relazioni, non pensavo di andar via cosi"

19 gennaio 2021 18:14

La Fiorentina Women's perde ancora contro la Juventus, arriva la sconfitta in Supercoppa

10 gennaio 2021 14:33

ACF, quattro persone della squadra femminile sono positive al Covid-19

02 gennaio 2021 15:51

La Bonetti inventa, Sabatino segna. La Fiorentina Women's vince al 96'. Sarà ottavi di Champions League

16 dicembre 2020 15:58

Cincotta: "Portiamo Firenze in Champions League per il quarto anno di fila"

24 novembre 2020 15:15

La Fiorentina Women's perde ancora, sconfitta in casa contro il Verona. Terza sconfitta consecutiva

18 ottobre 2020 19:30

ACF Fiorentina, arriva Louise Quinn dall'Arsenal. I dettagli del contratto

29 luglio 2020 16:09

"Fiorentina Women's" cambia nome: si chiamerà "Acf Fiorentina Femminile". Il comunicato

13 luglio 2020 16:10

Dalla Fiorentina Women's se ne vanno tutte, lascia anche Alice Parisi: "Grazie Firenze"

11 luglio 2020 12:13

Alia Guagni è una nuova calciatrice dell'Atletico Madrid. Ritrova Linari sua ex compagna alla Fiorentina

08 luglio 2020 12:46

La Caccamo attacca: "Smantellata la nostra Fiorentina, tutti sanno il problema ma nessuno ne parla"

06 luglio 2020 21:52

La Guagni spiega: "Grazie Firenze ma ho bisogno di provare altra avventura. Fiorentina nel mio cuore"

06 luglio 2020 16:23

Batosta per la Fiorentina Women's. La Guagni dice addio a Firenze. Il comunicato

06 luglio 2020 15:13

Ufficiale: Ilaria Mauro è una nuova calciatrice dell'Inter Women's. Il comunicato

06 luglio 2020 13:09

TGR Toscana, la Fiorentina Women's ha acquistato Abigail Kim come vice Guagni

01 luglio 2020 16:52

Neto è il grande colpo della Fiorentina Women's, è fatta per la pluricampionessa portoghese

26 giugno 2020 18:45

Ufficiale, la Fiorentina Women’s va in Champions. Scudetto assegnato alla Juve

25 giugno 2020 15:46

La Fiorentina Women's vuole Neto: la centrocampista ha deciso di lasciare il Wolfsburg

25 giugno 2020 10:41

Ufficiale, Bonetti rinnova con la Fiorentina Women's, vestirà viola fino al 2022

24 giugno 2020 11:24

Ilaria Mauro lascia la Fiorentina Women's, va all'Inter. A Firenze arriva Sabatino dal Sassuolo

23 giugno 2020 17:49

Women's, Mauro ai saluti. È lotta a due Juventus-Inter per il bomber della Fiorentina. I dettagli

23 giugno 2020 13:35

Cincotta, il tecnico della Fiorentina entra a far parte della scuderia del procuratore Federico Pastorello. I dettagli

20 giugno 2020 19:18

Terremoto in casa Fiorentina Women's? La Bonetti non rinnova e la Mauro verso la Juventus

16 giugno 2020 12:33

Cincotta: "Se fossimo in Champions saremmo orgogliose. Guagni? Se partisse tiferemmo per lei"

12 giugno 2020 19:13

Cincotta: "Rispetto verso tutte le vittime, non commento alcuna decisione relativa al mondo dello sport"

08 giugno 2020 21:51

Sky Sport, stop al campionato femminile: Fiorentina Women's in Champions secondo l'algoritmo

08 giugno 2020 20:46

Gazzetta, Serie A femminile verso la ripartenza? Giovedì la decisione ma filtra ottimismo

26 maggio 2020 13:47

Bonetti controcorrente: "Sono juventina dalla nascita. Ora stravedo per la '10' della Fiorentina"

18 maggio 2020 21:48

TMW, Serie A femminile verso la ripartenza. La Fiorentina aspetta il protocollo per organizzarsi

11 maggio 2020 21:33

Bonetti: "Futuro alla Fiorentina? Stiamo parlando con la società. Ripartenza? Servono giuste condizioni"

26 aprile 2020 17:33

Guagni: "Il mio idolo è Batistuta. Quando smetterò di giocare spero di restare nella Fiorentina"

16 aprile 2020 19:56

Guagni: "Alla Fiorentina siamo privilegiate, tantissime società avranno problemi economici. Commisso..."

16 aprile 2020 12:59

Cincotta: "Il calcio femminile andrà sostenuto. Commisso lo sento spesso. Con Barone programmiamo il futuro"

15 aprile 2020 11:42

Linari: "In Spagna hanno capito tardi la situazione. Oggi c'è consapevolezza. Gli operai sono tornati.."

13 aprile 2020 17:15

Mauro: "Mi manca il campo. Prepartita? Mi bevo il mate. Vi racconto la prima volta in viola.."

08 aprile 2020 15:19

Commisso chiama a Cincotta: il futuro della Fiorentina Women's è al sicuro, ha un sostegno garantito

05 aprile 2020 11:46

Barone sulle Women's: "Voglio portare altre giocatrici dagli Stati Uniti nella Fiorentina.."

01 aprile 2020 16:15

Parisi: "Sono come Castrovilli per le Women's. Tifosi viola il nostro valore aggiunto.."

30 marzo 2020 18:43

Cincotta: "Scudetto? Non mi interessa chi vince né negli uomini che nelle donne"

29 marzo 2020 23:58

Barducci, Fiorentina Women's: "Le ragazze stanno bene, facciamo allenamenti smart e zumba"

28 marzo 2020 16:08

Le Women's e altre due società sono state incorporate in ACF Fiorentina. Il comunicato

16 marzo 2020 19:03

Fiorentina Women's, sospesi gli allenamenti fino a data da destinarsi. Presto ulteriori info

10 marzo 2020 18:59

ACF, ecco quando la Fiorentina Women's recupererà i quarti di Coppa e la 5^ giornata di campionato

03 marzo 2020 20:49

Fiorentina Women's-Milan valida per il ritorno dei quarti di Coppa è stata rinviata a data da destinarsi

25 febbraio 2020 19:59

Allarme Coronavirus, rinviate Milan-Fiorentina Women’s e Chievo-Fiorentina Primavera

23 febbraio 2020 10:55

ACF, lesione muscolare al retto femorale destro per Ilaria Mauro. Nei prossimi giorni nuovi controlli

21 febbraio 2020 15:29

Tatiana Bonetti può gioire, finalmente è stata chiamata in nazionale. Sorride la viola

20 febbraio 2020 19:44

Fiorentina Women's-Sassuolo 2-1. Guagni e Thogersen regalano i tre punti

15 febbraio 2020 18:21

Commisso: "Oggi mi sono proprio divertito! Ho visto la primavera battere il torino e le ragazze vincere"

15 febbraio 2020 17:25

Guagni e Bonetti fanno volare le Women's: vittoria in rimonta 2-1 contro il Milan

08 febbraio 2020 19:04

La Fiorentina Women's ha vinto 1-0 contro il Tavagnacco. Il gol lo firma Lazaro

01 febbraio 2020 19:11

Roma-Fiorentina Women's 2-2. Prima Breitner porta in vantaggio le viola poi Andressa trova il pareggio

26 gennaio 2020 20:24

Fiorentina Women’s-Florentia 6-1.Tripletta di Bonetti, doppietta di Mauro e gol di De Vanna

19 gennaio 2020 17:51

Cincotta: "I colpi del mercato invernale arriveranno dall'infermeria. Ogni sfida la giochiamo con il coltello tra i denti"

18 gennaio 2020 19:07

La Fiorentina Women's ha battuto l'Orobica 4-1. Doppietta di Mauro poi gol di De Vanna e Lazaro

11 gennaio 2020 20:11

Elena Turra è la nuova dirigente dalla Fiorentina Women's. Commisso vuole aumentare le donne nel club viola

31 dicembre 2019 12:11

Bonetti: "Oggi mi son regalata una tripletta. Dopo Natale dobbiamo ritornare a bomba"

15 dicembre 2019 18:31

Cincotta: "Un momento bellissimo per noi, vogliamo continuare così anche nel 2020"

15 dicembre 2019 18:18

Commisso: "Complimenti alla Primavera e alle Women's. La Prima Squadra deve avere la stessa grinta"

15 dicembre 2019 18:10

Fiorentina Women's-Inter finisce 4-0. Bonetti show, fa tripletta nel giorno del suo compleanno

15 dicembre 2019 15:00

Fiorentina Women's-Inter: è 3-0 viola alla fine del primo tempo. In grande spolvero la Bonetti

15 dicembre 2019 14:17

C'è anche un Fiorentina-Inter al femminile: ecco le formazioni ufficiali delle 2 squadre

15 dicembre 2019 12:44

Cincotta: "Vogliamo tornare alla vittoria. Bilancio positivo. Siamo qualcosa in più di dilettanti"

14 dicembre 2019 16:35

Big match per la Fiorentina Women's in coppa Italia: Ai quarti contro il Milan

12 dicembre 2019 10:03

Mascarello: "Bella vittoria, felice d'aver segnato un gol. Ora ci aspetta una partita difficile"

11 dicembre 2019 20:41

La Fiorentina Women's batte il Ravenna 5-0 e vola ai quarti di Coppa Italia

11 dicembre 2019 18:21

Coppa Italia, Ravenna-Fiorentina: ecco le 11 donne scelte da Cincotta per l'inizio della sfida

11 dicembre 2019 15:17

Bonetti: "Abbiamo avuto il controllo della gara. Felice di aver fatto gol anche se non bellissimo"

07 dicembre 2019 18:44

La Fiorentina Women's ha vinto 3-0 contro l'Empoli Ladies. Reti di Agard, Bonetti e Cordia

07 dicembre 2019 17:12

Cincotta: "Abbiamo fuori calciatrici importanti ma quelle che giocano non stanno facendo male"

07 dicembre 2019 16:56

Alle 12 Fiorentina Women's in campo. Vincere il derby con l'Empoli per continuare a sognare

07 dicembre 2019 11:23

Juventus-Fiorentina Women's finisce 1-0. Serata no anche per le ragazze di Cincotta

30 novembre 2019 23:54

Cincotta: "Domenica contro la Juve senza paura. Abbiamo superato il momento difficile. Gli infortuni..."

29 novembre 2019 14:27

Mauro: "Finalmente tornata al gol. Juve? Andiamo a Torino con un'altra mentalità"

24 novembre 2019 00:31

Cincotta: "Dobbiamo migliorare mentalmente in difesa. Contro la Juve senza paura"

24 novembre 2019 00:21

Fiorentina Women's - Hellas Verona 4-2, doppietta di Mauro poi Bonetti e Parisi

23 novembre 2019 19:58

Fiorentina Women's: 1-1 con il Milan ex capolista, ma l'arbitro ci ha messo del suo

02 novembre 2019 18:06

Cincotta: "La differenza l'ha fatta l'aspetto fisico nel primo tempo a causa delle nostre assenze"

27 ottobre 2019 16:39

Cristiana Girelli: "Battuta la nostra rivale storica, nel finale la testa ha fatto la differenza"

27 ottobre 2019 16:16

Guagni: "Siamo dispiaciute. Nel 1° tempo siamo partite male, abbiamo preso un goal assurdo"

27 ottobre 2019 15:32

Girelli porta in vantaggio la Juventus nella Supercoppa. 1-0 al 12'. Gara in salita per le viola

27 ottobre 2019 13:34

Bonetti: "Juve sulla carta superiore, noi crescere nel tempo. Vogliamo il trofeo per Commisso"

24 ottobre 2019 19:17

Parisi: "Ho dato la mia vita per il calcio, ora serve il professionismo e maggiori tutele per noi donne"

24 ottobre 2019 13:38

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