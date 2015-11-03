Notizie Fiorentina Womens Fiorentina

Fiorentina Womens travolta in Champions dal Wolfsburg , per Commisso altra delusione
18 settembre 2024 23:07
De La Fuente: "Domani dobbiamo portare in campo i valori che ci ha trasmesso Joe"
23 marzo 2024 22:39
Vince e si salva la Fiorentina Women's, Commisso esulta: "Ora un nuovo spirito e nuovi obiettivi"
08 maggio 2022 19:50
La Juventus guarda sempre in casa Fiorentina anche nel femminile, vuole Alice Tortelli e Cafferata
16 marzo 2022 15:50
La svedese Ronja Aronsson della Fiorentina Women's fa impazzire il web, è la regina dei social
13 gennaio 2022 11:37
Giacinti è della Fiorentina, è considerata la più forte italiana: "Scelto Firenze per il Viola Park"
11 gennaio 2022 18:00
La Fiorentina fa il grande colpo anche per le Women's, dal Milan arriva Giacinti, la più forte italiana
08 gennaio 2022 13:30
Alia Guagni va al Milan, il papà attacca Joe Barone dopo l'addio viola: "Bla bla bla, vaiavaiavaia"
02 gennaio 2022 13:09
L'icona della Fiorentina Women's Alia Guagni è vicina ad andare al Milan. Addio Atletico
21 dicembre 2021 19:50
Alia Guagni: "Fiorentina Women's in difficoltà? Viola Park cambierà tutto. Io sto bene a Madrid"
26 novembre 2021 21:10
Vince la Fiorentina Women's, esulta la Panico: "Nonostante le voci che girano siamo forti"
10 ottobre 2021 15:35
Fiorentina Women's ultima con zero punti, Panico: "La società crede in noi. abbiamo obiettivi"
24 settembre 2021 16:19
La Fiorentina Women's affonda, tre partite e tre sconfitte. Ultima in classifica. Sconfitta a Napoli
12 settembre 2021 20:07
Guagni: "Con il nuovo centro sportivo ci sarà la svolta per la Fiorentina. Io via per fare esperianza"
24 marzo 2021 21:30
Cincotta andrà via a fine stagione, Commisso e Joe Barone guardano anche in casa Arsenal
12 marzo 2021 21:10
Abigail Kofi Kim lascia la Fiorentina femminile e decide di tornare in America. Le motivazioni del suo addio anticipato
17 febbraio 2021 18:19
Inter-Fiorentina 2-0, nel primo tempo segnano Bartonova e Moller
30 gennaio 2021 15:05
Tatiana Bonetti lascia la Fiorentina: "Addio per motivi di relazioni, non pensavo di andar via cosi"
19 gennaio 2021 18:14
La Fiorentina Women's perde ancora contro la Juventus, arriva la sconfitta in Supercoppa
10 gennaio 2021 14:33
ACF, quattro persone della squadra femminile sono positive al Covid-19
02 gennaio 2021 15:51
La Bonetti inventa, Sabatino segna. La Fiorentina Women's vince al 96'. Sarà ottavi di Champions League
16 dicembre 2020 15:58
Cincotta: "Portiamo Firenze in Champions League per il quarto anno di fila"
24 novembre 2020 15:15
La Fiorentina Women's perde ancora, sconfitta in casa contro il Verona. Terza sconfitta consecutiva
18 ottobre 2020 19:30
ACF Fiorentina, arriva Louise Quinn dall'Arsenal. I dettagli del contratto
29 luglio 2020 16:09
"Fiorentina Women's" cambia nome: si chiamerà "Acf Fiorentina Femminile". Il comunicato
13 luglio 2020 16:10
Dalla Fiorentina Women's se ne vanno tutte, lascia anche Alice Parisi: "Grazie Firenze"
11 luglio 2020 12:13
Alia Guagni è una nuova calciatrice dell'Atletico Madrid. Ritrova Linari sua ex compagna alla Fiorentina
08 luglio 2020 12:46
La Caccamo attacca: "Smantellata la nostra Fiorentina, tutti sanno il problema ma nessuno ne parla"
06 luglio 2020 21:52
La Guagni spiega: "Grazie Firenze ma ho bisogno di provare altra avventura. Fiorentina nel mio cuore"
06 luglio 2020 16:23
Batosta per la Fiorentina Women's. La Guagni dice addio a Firenze. Il comunicato
06 luglio 2020 15:13
Ufficiale: Ilaria Mauro è una nuova calciatrice dell'Inter Women's. Il comunicato
06 luglio 2020 13:09
TGR Toscana, la Fiorentina Women's ha acquistato Abigail Kim come vice Guagni
01 luglio 2020 16:52
Neto è il grande colpo della Fiorentina Women's, è fatta per la pluricampionessa portoghese
26 giugno 2020 18:45
Ufficiale, la Fiorentina Women’s va in Champions. Scudetto assegnato alla Juve
25 giugno 2020 15:46
La Fiorentina Women's vuole Neto: la centrocampista ha deciso di lasciare il Wolfsburg
25 giugno 2020 10:41
Ufficiale, Bonetti rinnova con la Fiorentina Women's, vestirà viola fino al 2022
24 giugno 2020 11:24
Ilaria Mauro lascia la Fiorentina Women's, va all'Inter. A Firenze arriva Sabatino dal Sassuolo
23 giugno 2020 17:49
Women's, Mauro ai saluti. È lotta a due Juventus-Inter per il bomber della Fiorentina. I dettagli
23 giugno 2020 13:35
Cincotta, il tecnico della Fiorentina entra a far parte della scuderia del procuratore Federico Pastorello. I dettagli
20 giugno 2020 19:18
Terremoto in casa Fiorentina Women's? La Bonetti non rinnova e la Mauro verso la Juventus
16 giugno 2020 12:33
Cincotta: "Se fossimo in Champions saremmo orgogliose. Guagni? Se partisse tiferemmo per lei"
12 giugno 2020 19:13
Cincotta: "Rispetto verso tutte le vittime, non commento alcuna decisione relativa al mondo dello sport"
08 giugno 2020 21:51
Sky Sport, stop al campionato femminile: Fiorentina Women's in Champions secondo l'algoritmo
08 giugno 2020 20:46
Gazzetta, Serie A femminile verso la ripartenza? Giovedì la decisione ma filtra ottimismo
26 maggio 2020 13:47
Bonetti controcorrente: "Sono juventina dalla nascita. Ora stravedo per la '10' della Fiorentina"
18 maggio 2020 21:48
TMW, Serie A femminile verso la ripartenza. La Fiorentina aspetta il protocollo per organizzarsi
11 maggio 2020 21:33
Bonetti: "Futuro alla Fiorentina? Stiamo parlando con la società. Ripartenza? Servono giuste condizioni"
26 aprile 2020 17:33
Guagni: "Il mio idolo è Batistuta. Quando smetterò di giocare spero di restare nella Fiorentina"
16 aprile 2020 19:56
Guagni: "Alla Fiorentina siamo privilegiate, tantissime società avranno problemi economici. Commisso..."
16 aprile 2020 12:59
Cincotta: "Il calcio femminile andrà sostenuto. Commisso lo sento spesso. Con Barone programmiamo il futuro"
15 aprile 2020 11:42
Linari: "In Spagna hanno capito tardi la situazione. Oggi c'è consapevolezza. Gli operai sono tornati.."
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Mauro: "Mi manca il campo. Prepartita? Mi bevo il mate. Vi racconto la prima volta in viola.."
08 aprile 2020 15:19
Commisso chiama a Cincotta: il futuro della Fiorentina Women's è al sicuro, ha un sostegno garantito
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Barone sulle Women's: "Voglio portare altre giocatrici dagli Stati Uniti nella Fiorentina.."
01 aprile 2020 16:15
Parisi: "Sono come Castrovilli per le Women's. Tifosi viola il nostro valore aggiunto.."
30 marzo 2020 18:43
Cincotta: "Scudetto? Non mi interessa chi vince né negli uomini che nelle donne"
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Barducci, Fiorentina Women's: "Le ragazze stanno bene, facciamo allenamenti smart e zumba"
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Fiorentina Women's, sospesi gli allenamenti fino a data da destinarsi. Presto ulteriori info
10 marzo 2020 18:59
ACF, ecco quando la Fiorentina Women's recupererà i quarti di Coppa e la 5^ giornata di campionato
03 marzo 2020 20:49
Fiorentina Women's-Milan valida per il ritorno dei quarti di Coppa è stata rinviata a data da destinarsi
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Allarme Coronavirus, rinviate Milan-Fiorentina Women’s e Chievo-Fiorentina Primavera
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ACF, lesione muscolare al retto femorale destro per Ilaria Mauro. Nei prossimi giorni nuovi controlli
21 febbraio 2020 15:29
Tatiana Bonetti può gioire, finalmente è stata chiamata in nazionale. Sorride la viola
20 febbraio 2020 19:44
Fiorentina Women's-Sassuolo 2-1. Guagni e Thogersen regalano i tre punti
15 febbraio 2020 18:21
Commisso: "Oggi mi sono proprio divertito! Ho visto la primavera battere il torino e le ragazze vincere"
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Guagni e Bonetti fanno volare le Women's: vittoria in rimonta 2-1 contro il Milan
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La Fiorentina Women's ha vinto 1-0 contro il Tavagnacco. Il gol lo firma Lazaro
01 febbraio 2020 19:11
Roma-Fiorentina Women's 2-2. Prima Breitner porta in vantaggio le viola poi Andressa trova il pareggio
26 gennaio 2020 20:24
Fiorentina Women’s-Florentia 6-1.Tripletta di Bonetti, doppietta di Mauro e gol di De Vanna
19 gennaio 2020 17:51
Cincotta: "I colpi del mercato invernale arriveranno dall'infermeria. Ogni sfida la giochiamo con il coltello tra i denti"
18 gennaio 2020 19:07
La Fiorentina Women's ha battuto l'Orobica 4-1. Doppietta di Mauro poi gol di De Vanna e Lazaro
11 gennaio 2020 20:11
Elena Turra è la nuova dirigente dalla Fiorentina Women's. Commisso vuole aumentare le donne nel club viola
31 dicembre 2019 12:11
Bonetti: "Oggi mi son regalata una tripletta. Dopo Natale dobbiamo ritornare a bomba"
15 dicembre 2019 18:31
Cincotta: "Un momento bellissimo per noi, vogliamo continuare così anche nel 2020"
15 dicembre 2019 18:18
Commisso: "Complimenti alla Primavera e alle Women's. La Prima Squadra deve avere la stessa grinta"
15 dicembre 2019 18:10
Fiorentina Women's-Inter finisce 4-0. Bonetti show, fa tripletta nel giorno del suo compleanno
15 dicembre 2019 15:00
Fiorentina Women's-Inter: è 3-0 viola alla fine del primo tempo. In grande spolvero la Bonetti
15 dicembre 2019 14:17
C'è anche un Fiorentina-Inter al femminile: ecco le formazioni ufficiali delle 2 squadre
15 dicembre 2019 12:44
Cincotta: "Vogliamo tornare alla vittoria. Bilancio positivo. Siamo qualcosa in più di dilettanti"
14 dicembre 2019 16:35
Big match per la Fiorentina Women's in coppa Italia: Ai quarti contro il Milan
12 dicembre 2019 10:03
Mascarello: "Bella vittoria, felice d'aver segnato un gol. Ora ci aspetta una partita difficile"
11 dicembre 2019 20:41
La Fiorentina Women's batte il Ravenna 5-0 e vola ai quarti di Coppa Italia
11 dicembre 2019 18:21
Coppa Italia, Ravenna-Fiorentina: ecco le 11 donne scelte da Cincotta per l'inizio della sfida
11 dicembre 2019 15:17
Bonetti: "Abbiamo avuto il controllo della gara. Felice di aver fatto gol anche se non bellissimo"
07 dicembre 2019 18:44
La Fiorentina Women's ha vinto 3-0 contro l'Empoli Ladies. Reti di Agard, Bonetti e Cordia
07 dicembre 2019 17:12
Cincotta: "Abbiamo fuori calciatrici importanti ma quelle che giocano non stanno facendo male"
07 dicembre 2019 16:56
Alle 12 Fiorentina Women's in campo. Vincere il derby con l'Empoli per continuare a sognare
07 dicembre 2019 11:23
Juventus-Fiorentina Women's finisce 1-0. Serata no anche per le ragazze di Cincotta
30 novembre 2019 23:54
Cincotta: "Domenica contro la Juve senza paura. Abbiamo superato il momento difficile. Gli infortuni..."
29 novembre 2019 14:27
Mauro: "Finalmente tornata al gol. Juve? Andiamo a Torino con un'altra mentalità"
24 novembre 2019 00:31
Cincotta: "Dobbiamo migliorare mentalmente in difesa. Contro la Juve senza paura"
24 novembre 2019 00:21
Fiorentina Women's - Hellas Verona 4-2, doppietta di Mauro poi Bonetti e Parisi
23 novembre 2019 19:58
Fiorentina Women's: 1-1 con il Milan ex capolista, ma l'arbitro ci ha messo del suo
02 novembre 2019 18:06
Cincotta: "La differenza l'ha fatta l'aspetto fisico nel primo tempo a causa delle nostre assenze"
27 ottobre 2019 16:39
Cristiana Girelli: "Battuta la nostra rivale storica, nel finale la testa ha fatto la differenza"
27 ottobre 2019 16:16
Guagni: "Siamo dispiaciute. Nel 1° tempo siamo partite male, abbiamo preso un goal assurdo"
27 ottobre 2019 15:32
Girelli porta in vantaggio la Juventus nella Supercoppa. 1-0 al 12'. Gara in salita per le viola
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Bonetti: "Juve sulla carta superiore, noi crescere nel tempo. Vogliamo il trofeo per Commisso"
24 ottobre 2019 19:17
Parisi: "Ho dato la mia vita per il calcio, ora serve il professionismo e maggiori tutele per noi donne"
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