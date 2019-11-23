Mauro: "Finalmente tornata al gol. Juve? Andiamo a Torino con un'altra mentalità"

Così è intervenuta a fine partita Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina la quale oggi ha realizzato una doppietta: "Sono molto contenta di essere finalmente tornata al gol. Questa è la mia terza p...

Così è intervenuta a fine partita Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina la quale oggi ha realizzato una doppietta: "Sono molto contenta di essere finalmente tornata al gol. Questa è la mia terza partita stagionale, pian piano sto tornando. Dobbiamo migliorare perché negli ultimi 10' abbiamo abbastanza rischiato. Siamo contente perchè stiamo tornando la Fiorentina che eravamo. Il secondo gol l'ho dedicato alla magazziniera perchè prima della gara mi aveva detto "oggi se segni dedicami il gol" mentre il secondo a me stessa, perchè in questi tre mesi ho lavorato molto per tornare. Questa settimana sarà molto impegnativa dobbiamo essere concentrate al 100% e lavorare come sempre. Negli ultimi scontri la Juve ci ha sempre battute però andiamo a Torino con un'altra mentalità".