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Notizie Mauro Fiorentina

Mauro su Kean: “Il centravanti dell’Italia lotta per non retrocedere. È un sistema impazzito, dannoso”

02 aprile 2026 09:04

Sentite Mauro: "Richiamerei subito Pioli perché è l'unico che può ribaltare la situazione viola"

16 dicembre 2025 13:49

Sentite Mauro: "Vendere Kean e Fagioli non è stato furbo per la Juventus vista la squadra di adesso"

14 novembre 2025 12:31

Mauro: "Me lo avevano detto di Kean" ma Ranocchia non ci sta: "Giocare alla Juve è un'altra cosa"

11 novembre 2024 17:17

Massimo Mauro controcorrente: "Si gioca troppo? Allora i calciatori si abbassino gli stipendi"

15 ottobre 2024 12:37

Mauro boccia Italiano al Napoli: "Non ce lo vedo. Non è ancora pronto, ha bisogno di rodaggio"

08 giugno 2023 16:54

Sentite Mauro: "Fossi nella Juventus uscirei subito dalla Conference per concentrarmi sul campionato"

06 giugno 2023 15:00

Sentite Mauro: "Gol annullato a Vlahovic? Una vergogna, questo fuorigioco uccide la passione"

13 febbraio 2023 20:40

Sentite Mauro: "Var introdotto per punire la Juventus. I bianconeri hanno vinto giustamente i loro scudetti"

14 settembre 2022 14:14

Mauro svela: "Scamacca? Mi piace più di Vlahovic, sa costruirsi un tiro da solo con un dribbling"

27 dicembre 2021 09:31

Mauro sfotte la Juve: "Scuse per la brutta prestazione con la Fiorentina? A Firenze faceva caldo"

26 aprile 2021 14:00

Ufficiale: Ilaria Mauro è una nuova calciatrice dell'Inter Women's. Il comunicato

06 luglio 2020 13:09

Women's, Mauro ai saluti. È lotta a due Juventus-Inter per il bomber della Fiorentina. I dettagli

23 giugno 2020 13:35

Terremoto in casa Fiorentina Women's? La Bonetti non rinnova e la Mauro verso la Juventus

16 giugno 2020 12:33

ACF, lesione muscolare al retto femorale destro per Ilaria Mauro. Nei prossimi giorni nuovi controlli

21 febbraio 2020 15:29

Fiorentina Women’s-Florentia 6-1.Tripletta di Bonetti, doppietta di Mauro e gol di De Vanna

19 gennaio 2020 17:51

La Fiorentina Women's ha battuto l'Orobica 4-1. Doppietta di Mauro poi gol di De Vanna e Lazaro

11 gennaio 2020 20:11

Mauro: "Finalmente tornata al gol. Juve? Andiamo a Torino con un'altra mentalità"

24 novembre 2019 00:31

Cincotta: "Dobbiamo migliorare mentalmente in difesa. Contro la Juve senza paura"

24 novembre 2019 00:21

Fiorentina Women's - Hellas Verona 4-2, doppietta di Mauro poi Bonetti e Parisi

23 novembre 2019 19:58

Commisso, sarà stasera alla Rinascente insieme a Giancarlo Antognoni ed Ilaria Mauro

31 ottobre 2019 11:16

FORMAZIONI UFFICIALI FINALE SUPERCOPPA: JUVENTUS-FIORENTINA, ASSENTE MAURO

27 ottobre 2019 11:49

Per la riabilitazione alla caviglia Batigol ha scelto Firenze

05 ottobre 2019 13:17

Mauro: "Mi aspetto un Franchi pieno contro l'Arsenal. Commisso vuole aiutarci. Per il campionato..."

09 settembre 2019 12:11

Italia femminile qualificata agli ottavi. 90' minuti per Guagni, solo 15' per Mauro

19 giugno 2019 00:30

FORM. UFFICIALI, CLELLAND STAVOLTA TITOLARE. MAURO GUIDA L'ATTACCO

31 ottobre 2018 18:20

Mauro: "La Fiorentina? E' rimbalzata sulla Juve. Buffon-Sportiello, che differenza tra portieri..."

12 febbraio 2018 17:53

Mauro: "A Torino per vincere contro la Juventus, vogliamo riaprire il campionato e vincere lo scudetto"

08 dicembre 2017 11:55

Mauro: "Il rigore per la Fiorentina? L'arbitro si è fatto infinocchiare dal Var"

27 novembre 2017 12:34

Massimo Mauro: "Ridicolo annullare il gol alla Juve." Allegri: "Col var le partite a marzo dureranno quattro ore"

02 ottobre 2017 14:37

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