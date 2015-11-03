Notizie Mauro Fiorentina

Mauro su Kean: “Il centravanti dell’Italia lotta per non retrocedere. È un sistema impazzito, dannoso”
02 aprile 2026 09:04
Sentite Mauro: "Richiamerei subito Pioli perché è l'unico che può ribaltare la situazione viola"
16 dicembre 2025 13:49
Sentite Mauro: "Vendere Kean e Fagioli non è stato furbo per la Juventus vista la squadra di adesso"
14 novembre 2025 12:31
Mauro: "Me lo avevano detto di Kean" ma Ranocchia non ci sta: "Giocare alla Juve è un'altra cosa"
11 novembre 2024 17:17
Massimo Mauro controcorrente: "Si gioca troppo? Allora i calciatori si abbassino gli stipendi"
15 ottobre 2024 12:37
Mauro boccia Italiano al Napoli: "Non ce lo vedo. Non è ancora pronto, ha bisogno di rodaggio"
08 giugno 2023 16:54
Sentite Mauro: "Fossi nella Juventus uscirei subito dalla Conference per concentrarmi sul campionato"
06 giugno 2023 15:00
Sentite Mauro: "Gol annullato a Vlahovic? Una vergogna, questo fuorigioco uccide la passione"
13 febbraio 2023 20:40
Sentite Mauro: "Var introdotto per punire la Juventus. I bianconeri hanno vinto giustamente i loro scudetti"
14 settembre 2022 14:14
Mauro svela: "Scamacca? Mi piace più di Vlahovic, sa costruirsi un tiro da solo con un dribbling"
27 dicembre 2021 09:31
Mauro sfotte la Juve: "Scuse per la brutta prestazione con la Fiorentina? A Firenze faceva caldo"
26 aprile 2021 14:00
Ufficiale: Ilaria Mauro è una nuova calciatrice dell'Inter Women's. Il comunicato
06 luglio 2020 13:09
Women's, Mauro ai saluti. È lotta a due Juventus-Inter per il bomber della Fiorentina. I dettagli
23 giugno 2020 13:35
Terremoto in casa Fiorentina Women's? La Bonetti non rinnova e la Mauro verso la Juventus
16 giugno 2020 12:33
ACF, lesione muscolare al retto femorale destro per Ilaria Mauro. Nei prossimi giorni nuovi controlli
21 febbraio 2020 15:29
Fiorentina Women’s-Florentia 6-1.Tripletta di Bonetti, doppietta di Mauro e gol di De Vanna
19 gennaio 2020 17:51
La Fiorentina Women's ha battuto l'Orobica 4-1. Doppietta di Mauro poi gol di De Vanna e Lazaro
11 gennaio 2020 20:11
Mauro: "Finalmente tornata al gol. Juve? Andiamo a Torino con un'altra mentalità"
24 novembre 2019 00:31
Cincotta: "Dobbiamo migliorare mentalmente in difesa. Contro la Juve senza paura"
24 novembre 2019 00:21
Fiorentina Women's - Hellas Verona 4-2, doppietta di Mauro poi Bonetti e Parisi
23 novembre 2019 19:58
Commisso, sarà stasera alla Rinascente insieme a Giancarlo Antognoni ed Ilaria Mauro
31 ottobre 2019 11:16
FORMAZIONI UFFICIALI FINALE SUPERCOPPA: JUVENTUS-FIORENTINA, ASSENTE MAURO
27 ottobre 2019 11:49
Per la riabilitazione alla caviglia Batigol ha scelto Firenze
05 ottobre 2019 13:17
Mauro: "Mi aspetto un Franchi pieno contro l'Arsenal. Commisso vuole aiutarci. Per il campionato..."
09 settembre 2019 12:11
Italia femminile qualificata agli ottavi. 90' minuti per Guagni, solo 15' per Mauro
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FORM. UFFICIALI, CLELLAND STAVOLTA TITOLARE. MAURO GUIDA L'ATTACCO
31 ottobre 2018 18:20
Mauro: "La Fiorentina? E' rimbalzata sulla Juve. Buffon-Sportiello, che differenza tra portieri..."
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Mauro: "A Torino per vincere contro la Juventus, vogliamo riaprire il campionato e vincere lo scudetto"
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Mauro: "Il rigore per la Fiorentina? L'arbitro si è fatto infinocchiare dal Var"
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Massimo Mauro: "Ridicolo annullare il gol alla Juve." Allegri: "Col var le partite a marzo dureranno quattro ore"
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