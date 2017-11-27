Mauro: "Il rigore per la Fiorentina? L'arbitro si è fatto infinocchiare dal Var"
Massimo Mauro, ex giocatore fra le altre di Udinese, Napoli e Juventus ed attualmente opinionista di Sky Sport, ha commentato così il rigore concesso alla Fiorentina nei minuti finali della partita co...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2017 12:34
Massimo Mauro, ex giocatore fra le altre di Udinese, Napoli e Juventus ed attualmente opinionista di Sky Sport, ha commentato così il rigore concesso alla Fiorentina nei minuti finali della partita contro la Lazio: "Il rigore per la Fiorentina? Se l’arbitro si fa infinocchiare dal Var è finito il calcio arbitrato dall’arbitro. Arbitra la macchina". I viola, grazie alla freddezza di Babacar, sono riusciti ad acciuffare un punto prezioso su di un campo storicamente ostico come quello dell'Olimpico.