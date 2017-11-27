Mauro: "Il rigore per la Fiorentina? L'arbitro si è fatto infinocchiare dal Var"

Massimo Mauro, ex giocatore fra le altre di Udinese, Napoli e Juventus ed attualmente opinionista di Sky Sport, ha commentato così il rigore concesso alla Fiorentina nei minuti finali della partita co...

Massimo Mauro, ex giocatore fra le altre di Udinese, Napoli e Juventus ed attualmente opinionista di Sky Sport, ha commentato così il rigore concesso alla Fiorentina nei minuti finali della partita contro la Lazio: "Il rigore per la Fiorentina? Se l’arbitro si fa infinocchiare dal Var è finito il calcio arbitrato dall’arbitro. Arbitra la macchina". I viola, grazie alla freddezza di Babacar, sono riusciti ad acciuffare un punto prezioso su di un campo storicamente ostico come quello dell'Olimpico.