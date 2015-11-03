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Notizie Var Fiorentina

Bomba sul calcio italiano: l’inchiesta arbitrale travolge anche il supervisore VAR Gervasoni

25 aprile 2026 22:26

Rivoluzione Mondiale 2026: check al VAR per il doppio giallo e stop alle perdite di tempo

28 febbraio 2026 16:09

Da Pisa non ci stanno: “Era rigore su Meister”, sotto accusa Mariani e la scivolata di Ranieri

24 febbraio 2026 22:30

Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"

16 febbraio 2026 23:20

Dai banchi UEFA Rosetti dà lezioni sul fallo di mano, ma con Zauri chiuse entrambi gli occhi

12 febbraio 2026 23:43

L'IFAB vuole rivoluzionare il calcio: si discute sulla regola del fuorigioco e VAR per gialli e angoli

20 gennaio 2026 12:30

Scontro Gasperini-Palladino: vola un "buffone" indirizzato all'ex tecnico della Fiorentina

04 gennaio 2026 00:00

Open Var rivela: "Assist di mano di Ostigard per Colombo". Ma per Rocchi e il Var non c'è nulla

11 novembre 2025 19:26

Criscitiello: "Var nel mirino della Procura. I varisti saranno sorvegliati durante le partite di Serie A"

29 ottobre 2025 20:23

L'IFAB vuole allargare il protocollo VAR: c'è la proposta per usarlo anche sulle doppie ammonizioni

29 ottobre 2025 12:36

Doveri sul VAR: "E' il nostro angelo custode. L'announcement? Vedremo che effetto avrà sul pubblico"

06 agosto 2025 14:22

L'IFAB pronta ad una svolta sui rigori, vuole vietare i goal su tap-in dopo un rigore sbagliato

17 luglio 2025 12:17

Da questa stagione le decisioni prese al Var verrano spiegate dagli arbitri ai tifosi allo stadio

01 luglio 2025 19:21

Rocchi: "Non ho fatto ascoltare l'audio VAR di Inter-Roma per tutelare l'errore degli arbitri"

03 giugno 2025 18:40

Roma-Fiorentina, riecco Chiffi e Mazzoleni: nel 2020 penalizzarono la Fiorentina all’Olimpico

02 maggio 2025 23:09

L'AD della Serie A De Siervo: "Vogliamo rendere le decisioni del Var più trasparenti e comprensibili"

24 marzo 2025 12:53

Svolta Var: In Coppa Italia gli arbitri spiegheranno le decisioni allo stadio tramite segnale audio

24 marzo 2025 11:56

Juventus ci risiamo. Annullato ingiustamente al Verona il gol del vantaggio di Suslov

03 marzo 2025 22:37

Zazzaroni: "Spalletti quando parla di Fagioli sembra che stia parlando di Modric. Il VAR usato così non ha senso"

13 febbraio 2025 14:21

Speciale sul cross di Bastoni: "Scena emblema di un movimento non degno dei soldi che pretende"

11 febbraio 2025 00:28

Scandalo a San Siro, palla di mezzo metro fuori. Non c'è l'angolo che porta al gol dell'Inter

10 febbraio 2025 21:34

Bucchioni: "Su Gumdundsson episodio al limite, ma perché non si va sempre al VAR per i contatti dubbi?

17 dicembre 2024 14:42

Il neo presidente dell'Aia Zappi: "Favorevole al Var a chiamata e a far sentire l'audio del Var negli stadi"

16 dicembre 2024 12:37

Conte furioso a Dazn: "Ma cosa significa che il Var non può intervenire un rigore che non c'è?"

10 novembre 2024 23:28

Thiago Motta di corto muso batte la Lazio nel finale, la Juve aggancia il Napoli in vetta

19 ottobre 2024 23:21

Cesari: "Ci vorrebbe un ex calciatore al Var, i due capitani dovrebbero andare al monitor con l'arbitro"

10 ottobre 2024 12:33

Rocchi: "Non sono soddisfatto dell'ultimo turno giocato, ma siamo esseri umani"

08 ottobre 2024 23:23

La Serie A introduce Var Message. Da questa giornata gli arbitri riceveranno comunicazioni anche sull'orologio

20 settembre 2024 18:17

Clamoroso alle Olimpiadi, Argentina e Marocco tornano in campo dopo 2 ore: il gol era in fuorigioco

24 luglio 2024 19:22

Infantino: "La Fifa sta studiando il Var a chiamata, 2 slot a partita a disposizione dei due allenatori"

17 maggio 2024 15:00

In Premier League vicina svolta clamorosa, il 6 Giugno i club possono abolire il VAR!

15 maggio 2024 22:18

Scandalo a Verona! Fallo di mano netto che porta al gol del Verona, il VAR sceglie di non vedere

05 maggio 2024 16:33

Calvarese analizza il rigore concesso al Club Brugge: "Braccio di Biraghi troppo largo. Rigore netto"

03 maggio 2024 19:09

Aquilani: "L'anno prossimo? Ho un contratto di due anni, ma ora bisogna pensare al finale di stagione"

20 aprile 2024 18:05

La teoria assurda dello juventino Oppini: "Con il frame giusto il gol di Vlahovic è valido"

09 aprile 2024 18:48

Cambia il Var a poche ore da Juventus-Fiorentina: Di Paolo sostituisce Aureliano. Il comunicato dell'AIA

07 aprile 2024 18:14

Rocchi su Torino-Fiorentina: "Provvedimenti per chi protesta. Su Zapata andava visto senza Var"

04 marzo 2024 00:31

Alle Iene la denuncia dell'Arbitro: "Era rigore per la Fiorentina sul fallo Bastini-Ranieri. Non guarda la palla"

06 febbraio 2024 17:01

Semioli: "La Fiorentina non concretizza ciò che produce. Var? Siamo nella direzione sbagliata"

29 gennaio 2024 20:42

Clamoroso in Belgio, grave errore del Var e la partita dovrà essere rigiocata

26 gennaio 2024 21:34

Sul gol della Juventus errore del Var, per far convalidare il gol di Rabiot presa un'immagine diversa

31 dicembre 2023 15:32

Lite Zazzaroni-Biasin: "Il Var è stato messo per fermare la Juventus" la risposta: "Gravissimo quello che dici"

18 dicembre 2023 10:59

Posizione AIA su rigore non dato alla Fiorentina: tocco braccio di Mancini considerato pallone inatteso

12 dicembre 2023 15:25

La spiegazione del mancato rigore alla Fiorentina contro il Milan: "Braccio largo ma c'è deviazione"

05 dicembre 2023 13:21

Mazzoleni al Var è sempre una condanna per la Fiorentina, che non sia messo più al var con i viola

25 novembre 2023 23:22

L'audio del Var sul gol di mano di Pulisic in Genoa-Milan: "A me sembra che la prende con l'ascella"

24 ottobre 2023 21:16

Orsato confessa: "Non volevo il VAR, pensavo che peggiorasse le cose, adesso mi sento tranquillo"

11 ottobre 2023 12:51

Pulisic segna di mano, il Milan vince grazie ad un grave errore. Marelli: "Probabilmente mano, non è certo"

07 ottobre 2023 23:22

Accordo trovato, su Dazn la domenica sera saranno ascoltati gli audio Var dei dialoghi con gli arbitri

23 settembre 2023 14:23

Clamoroso in Portogallo: Var non funziona e l'arbitro nega rigore al Porto con il cellulare

04 settembre 2023 18:31

Dopo lo scandalo arbitrale contro l'Italia ed a favore della Francia, la Uefa inserisce il Var all'Europeo U21

23 giugno 2023 14:10

La Premier League è sempre un passo avanti: tifosi potranno ascoltare audio tra arbitro e Var

13 maggio 2023 19:41

Grande errore arbitrale in favore del Milan e contro il Napoli. Arbitro e Var non vedono un rigore netto

18 aprile 2023 22:04

Massa: "Studio tutte le partite che devo arbitrare, i giocatori che ti mettono in difficoltà e le squadre"

30 marzo 2023 16:37

Il Giornale tuona: "Giovedi sera due francesi a Firenze hanno ucciso la tecnologia nel calcio"

25 febbraio 2023 15:33

Parla l'arbitro Maresca: "Non abbiamo nulla da nascondere e adesso i nostri dialoghi saranno di tutti"

23 gennaio 2023 14:08

Rocchi sistema Lautaro Martinez: "Lui è contro il Var? Parla cosi perchè non ha mai fatto l'arbitro"

11 gennaio 2023 22:50

Troppe polemiche arbitrali, la FIGC pensa la svolta: si valuta l'utilizzo del VAR a chiamata

13 dicembre 2022 17:53

La triste amichevole dell'Italia, contro l'Austria non ci saranno nè Var nè Goal Line Technology

20 novembre 2022 13:29

Parla Irrati: "L'accusa più infamante che un arbitro può sentirsi dire è che è in malafede"

19 novembre 2022 20:34

Bucchioni: "Con una squadra importante al posto della Fiorentina Sozza sarebbe andato al Var"

15 novembre 2022 13:41

Fiorentina non simpatica al palazzo, orrori arbitrali lo dimostrano. Battaglie di Commisso non gradite

14 novembre 2022 21:33

La Juventus vince con il solito aiutino, l'arbitro non vede il braccio larghissimo di Danilo in piena area

10 novembre 2022 20:27

Marelli sugli episodi arbitrali: "Cortocircuito tra Valeri e Var: vi spiego la differenza tra i rigori di Firenze e Roma"

24 ottobre 2022 19:05

Collina fa chiarezza: "Il fatto che l'arbitro abbia visto non impedisce alla VAR di intervenire"

24 settembre 2022 16:34

La soluzione di Gasperini alle incomprensioni col VAR: "Gli arbitri vadano in tv a spiegare le decisioni"

17 settembre 2022 19:11

Senza Var la Juventus sarebbe stata la più favorita dagli arbitri. Fiorentina e Napoli le più salvate

14 settembre 2022 12:50

Cesari demolisce Orsato: "Colpo alla testa di Martinez Quarta è evidente, doveva andare al Var"

12 settembre 2022 12:27

Chiaro ed evidente errore. Perché il Var non è intervenuto? Tornano i cattivi pensieri in casa Fiorentina

11 settembre 2022 23:32

Pradè è una furia: "Siamo incazzati. Gomitata sulla nuca, più fallo di questo non esiste. Cosa fa il VAR?"

11 settembre 2022 18:14

Svolta al Var, non ci saranno chiamate solo per i chiari ed evidenti errori arbitrali in serie A

23 agosto 2022 13:19

Figuraccia Uefa, in Conference non c'è il Var e il Twente segna un gol in fuorigioco, Italiano protesta

19 agosto 2022 11:24

Vice Paulo Sousa: ''Il peso dell'esordio può essere una molla in positivo o in negativo, serve carattere''

18 agosto 2022 15:08

Si lavora al fuorigioco automatico, più di 20 telecamere in 3D e decisione in 20 secondi dal Var

13 giugno 2022 14:46

Svelato l'audio del gol in fuorigioco della Lazio. Arbitro Pairetto ha fatto ripartire senza aver avuto l'ok

02 maggio 2022 19:19

Mediaset mostra la classifica di A senza errori arbitrali: Juventus la più favorita, sarebbe quinta

26 aprile 2022 14:11

Antognoni recrimina: "Se ci fosse stato il Var la Juventus non avrebbe vinto il nostro scudetto"

07 aprile 2022 11:44

Rocchi spiega: "Se su 100 persone in 50 la pensano diversamente su un episodio, non è da Var"

26 marzo 2022 16:21

Errore vergognoso a favore dell'Inter contro il Torino, AIA ferma per un mese arbitri Guida e Massa

14 marzo 2022 16:46

Sarri come Gasperini, colpa sempre all'arbitro: "Facciamo il tifo affinchè blocchino il Var"

25 febbraio 2022 20:05

Gasperini ancora rosica: "Spero che gli inglesi dopo la Superlega facciano saltare anche il Var"

23 febbraio 2022 21:38

Bergonzi chiude polemiche: "Doveri non doveva andare al Var, confermata scelta del guardalinee"

22 febbraio 2022 20:52

Ricordate il rigore non dato alla Fiorentina contro la Juventus? Stesso episodio, rigore per l'Empoli

22 dicembre 2021 22:51

Il protocollo Var è chiaro ma denso di lacune, l'arbitro doveva essere richiamato e non espellere Biraghi

20 dicembre 2021 21:30

Gasperini prende 4 gol in casa e dà la colpa all'arbitro: "Una vergogna, hanno falsato la partita"

18 dicembre 2021 17:40

Moviola Gazzetta, manca giallo a Kjaer. Var non può intervenire sul mancato rigore su Saponara

21 novembre 2021 10:36

Chiellini non ha dubbi: "Dobbiamo abolire il Var. Voglio la Superlega, troppe squadre in A"

10 novembre 2021 17:17

Var e la svolta Control Room unica a Milano: abbattimento notevole dei costi arbitrali

11 aprile 2021 10:12

Lega Serie A, convocazione per discutere dei diritti audiovisivi e realizzazione centro VAR

10 aprile 2021 15:00

Trentalange: "Var a chiamata? Va sperimentato. Arbitri donna? Perchè no, è un sogno"

21 marzo 2021 00:39

Moviola Corriere dello Sport, Fiorentina penalizzata. Manca il rosso a Locatelli sul rigore

17 dicembre 2020 13:12

Gol annullato a Bonaventua, Corriere dello Sport non è d'accordo: "Errore del Var, non di Doveri"

08 dicembre 2020 14:31

Moviola CorSport, Abisso in confusione, lo salva il VAR, giusti i tre rigori assegnati

06 luglio 2020 09:04

Guanciale: "Commisso ha ragione, il VAR va usato meglio. Ora serve fare punti. Ribery..."

29 giugno 2020 19:53

Commisso tuona contro la Lazio: "Perché il Var non è intervenuto? Non è la prima volta che accade"

28 giugno 2020 16:02

Pezzella: "Come si può dare un rigore del genere senza vedere il VAR?"

28 giugno 2020 12:20

Gasperini squalificato per un turno dal Giudice Sportivo per "aver contestato il VAR"

22 giugno 2020 16:37

L'arbitro Banti non si presenta al raduno, a fine stagione potrebbe essere dismesso. I dettagli

05 giugno 2020 15:21

Nicchi (AIA): "Usare il Var? Non dovrebbero esserci problemi, vedremo se gli spazi sono idonei"

08 maggio 2020 20:50

Il capo della Procura della Figc si è dimesso, il motivo? Era sparito l'audio del mancato rosso a Pjanic

03 maggio 2020 18:12

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