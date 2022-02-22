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Bergonzi chiude polemiche: "Doveri non doveva andare al Var, confermata scelta del guardalinee"

L'ex arbitro Bergonzi ha commentato l'episodio da moviola del fuorigioco dell'Atalanta fischiato contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2022 20:52
Bergonzi chiude polemiche: "Doveri non doveva andare al Var, confermata scelta del guardalinee" -
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Bergonzi chiude polemiche: "Doveri non doveva andare al Var, confermata scelta del guardalinee"

L'ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto in diretta su TMW Radio, durante la trasmissione Scanner, curata da Giulio Dini, per approfondire la questione del VAR, partendo dall'episodio del gol annullato ad Hateboer domenica scorsa in Fiorentina-Atalanta: "Dal momento in cui Costanzo, guardalinee, alza la bandierina e segnala il fuorigioco, il VAR deve solo dare una conferma alla scelta ed eventualmente supportare la sua scelta. In quel caso Doveri può non andare al monitor, senza problemi. Nel caso opposto, in cui non fosse stato segnalato, allora sì. Nella fattispecie di Fiorentina-Atalanta è stata confermata una scelta fatta sul campo".

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