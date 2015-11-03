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Notizie Doveri Fiorentina

Moviola CorSport: "Partita complessa per Doveri. Mancano dei gialli. Su Castro non c'è rigore"

19 gennaio 2026 09:40

Bologna-Fiorentina sarà arbitrata da Doveri: i viola con lui non perdono in Serie A dal 2019

16 gennaio 2026 12:57

L'arbitro di Fiorentina-Juventus sarà Doveri: con lui una sola sconfitta in casa nel 2017 e 3 vittorie di fila

19 novembre 2025 13:01

Doveri sul VAR: "E' il nostro angelo custode. L'announcement? Vedremo che effetto avrà sul pubblico"

06 agosto 2025 14:22

Doveri: “Mi ha cambiato il malore di Bove, sarebbe bellissimo se tornasse in campo”

06 agosto 2025 08:49

Doveri amuleto viola: precedenti incoraggianti, la Fiorentina con lui non perde da sei anni

26 marzo 2025 23:53

Sarà Doveri ad arbitrare la sfida tra Fiorentina e Atalanta, al Var ci saranno Marini e Fabbri

26 marzo 2025 13:02

Doveri arbitrerà il prosieguo di Fiorentina-Inter di questo giovedì. Al VAR c'è Mazzoleni

03 febbraio 2025 13:09

Doveri su Bove: "Quella notte non ho dormito. È tornato il sorriso solo quando ho saputo che era fuori pericolo"

30 dicembre 2024 18:55

Doveri arbitrerà Fiorentina: precedenti positivi per i viola, con 15 vittorie e 9 sconfitte

27 novembre 2024 13:16

Dopo Mourinho tocca a Thiago Motta. Aperta indagine per le parole contro Doveri ed il Var

04 dicembre 2023 18:57

Fiorentina-Torino di Coppa Italia sarà diretta da Doveri. Precedenti positivi per i viola

30 gennaio 2023 17:15

Bergonzi: "Rigore per la Fiorentina per mano di De Sciglio? Non si capisce non ci sono immagini chiare"

21 aprile 2022 00:30

L'arbitro di Juventus-Fiorentina sarà l'esperto Daniele Doveri, al VAR il livornese Luca Banti

18 aprile 2022 11:43

Bergonzi chiude polemiche: "Doveri non doveva andare al Var, confermata scelta del guardalinee"

22 febbraio 2022 20:52

L'arbitro di Fiorentina-Atalanta sarà Doveri. Dopo le polemiche dell'Atalanta Rocchi sceglie un top

17 febbraio 2022 12:52

Spalletti sul regalo dell'Inter a Doveri: "Guardia di Finanza ha aperto lo zaino, c'erano mozzarelle"

12 febbraio 2022 12:47

Gol annullato a Bonaventua, Corriere dello Sport non è d'accordo: "Errore del Var, non di Doveri"

08 dicembre 2020 14:31

Moviola Gazzetta, Abisso immerso nei dubbi. Non fischia rigore per il Parma, Doveri lo richiama al Var

06 luglio 2020 09:20

Coppa Italia, Doveri arbitrerà Inter-Fiorentina mercoledì alle 20.45. Al Var ci sarà Mazzoleni

27 gennaio 2020 11:21

Cagliari-Fiorentina sarà diretta da La Penna, al VAR ci sarà Doveri

07 novembre 2019 10:53

Moviola, Doveri prestazione autorevole. Giusto non concedere i rigori alla viola

26 settembre 2019 13:37

Corsport, espulsione generosa quella di Murillo, Castrovilli ha cercato il contatto

26 settembre 2019 10:21

L'arbitro di Fiorentina-Sampdoria sarà Doveri. Al VAR c'è Pairetto

23 settembre 2019 17:39

La moviola di Cagliari-Fiorentina, Doveri perfetto nell'annullare i due gol al Cagliari. Lo dice il regolamento

16 marzo 2019 11:53

Coppa Italia, sarà Doveri l'arbitro di Fiorentina-Atalanta. Al Var Giacomelli.

25 febbraio 2019 18:17

Fermato Doveri per gli sbagli commessi in Juventus-Torino, bloccato per due turni. Ha sbagliato nonostante il Var

05 gennaio 2018 14:10

La moviola di Juventus - Fiorentina, Doveri stava per fare un pasticcio, lo salva la Var

21 settembre 2017 11:32

Juventus-Fiorentina sarà diretta da Doveri, tutte le designazioni della quinta giornata...

18 settembre 2017 14:48

La partita dell'arbitro Doveri, non ha bisogno mai della Var e non sbaglia praticamente niente

28 agosto 2017 10:42

Coppa Italia, ci sarà Doveri ad arbitrare contro il Napoli. Per lui due precedenti...

23 gennaio 2017 13:11

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