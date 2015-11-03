Notizie Doveri Fiorentina

Moviola CorSport: "Partita complessa per Doveri. Mancano dei gialli. Su Castro non c'è rigore"
19 gennaio 2026 09:40
Bologna-Fiorentina sarà arbitrata da Doveri: i viola con lui non perdono in Serie A dal 2019
16 gennaio 2026 12:57
L'arbitro di Fiorentina-Juventus sarà Doveri: con lui una sola sconfitta in casa nel 2017 e 3 vittorie di fila
19 novembre 2025 13:01
Doveri sul VAR: "E' il nostro angelo custode. L'announcement? Vedremo che effetto avrà sul pubblico"
06 agosto 2025 14:22
Doveri: “Mi ha cambiato il malore di Bove, sarebbe bellissimo se tornasse in campo”
06 agosto 2025 08:49
Doveri amuleto viola: precedenti incoraggianti, la Fiorentina con lui non perde da sei anni
26 marzo 2025 23:53
Sarà Doveri ad arbitrare la sfida tra Fiorentina e Atalanta, al Var ci saranno Marini e Fabbri
26 marzo 2025 13:02
Doveri arbitrerà il prosieguo di Fiorentina-Inter di questo giovedì. Al VAR c'è Mazzoleni
03 febbraio 2025 13:09
Doveri su Bove: "Quella notte non ho dormito. È tornato il sorriso solo quando ho saputo che era fuori pericolo"
30 dicembre 2024 18:55
Doveri arbitrerà Fiorentina: precedenti positivi per i viola, con 15 vittorie e 9 sconfitte
27 novembre 2024 13:16
Dopo Mourinho tocca a Thiago Motta. Aperta indagine per le parole contro Doveri ed il Var
04 dicembre 2023 18:57
Fiorentina-Torino di Coppa Italia sarà diretta da Doveri. Precedenti positivi per i viola
30 gennaio 2023 17:15
Bergonzi: "Rigore per la Fiorentina per mano di De Sciglio? Non si capisce non ci sono immagini chiare"
21 aprile 2022 00:30
L'arbitro di Juventus-Fiorentina sarà l'esperto Daniele Doveri, al VAR il livornese Luca Banti
18 aprile 2022 11:43
Bergonzi chiude polemiche: "Doveri non doveva andare al Var, confermata scelta del guardalinee"
22 febbraio 2022 20:52
L'arbitro di Fiorentina-Atalanta sarà Doveri. Dopo le polemiche dell'Atalanta Rocchi sceglie un top
17 febbraio 2022 12:52
Spalletti sul regalo dell'Inter a Doveri: "Guardia di Finanza ha aperto lo zaino, c'erano mozzarelle"
12 febbraio 2022 12:47
Gol annullato a Bonaventua, Corriere dello Sport non è d'accordo: "Errore del Var, non di Doveri"
08 dicembre 2020 14:31
Moviola Gazzetta, Abisso immerso nei dubbi. Non fischia rigore per il Parma, Doveri lo richiama al Var
06 luglio 2020 09:20
Coppa Italia, Doveri arbitrerà Inter-Fiorentina mercoledì alle 20.45. Al Var ci sarà Mazzoleni
27 gennaio 2020 11:21
Cagliari-Fiorentina sarà diretta da La Penna, al VAR ci sarà Doveri
07 novembre 2019 10:53
Moviola, Doveri prestazione autorevole. Giusto non concedere i rigori alla viola
26 settembre 2019 13:37
Corsport, espulsione generosa quella di Murillo, Castrovilli ha cercato il contatto
26 settembre 2019 10:21
L'arbitro di Fiorentina-Sampdoria sarà Doveri. Al VAR c'è Pairetto
23 settembre 2019 17:39
La moviola di Cagliari-Fiorentina, Doveri perfetto nell'annullare i due gol al Cagliari. Lo dice il regolamento
16 marzo 2019 11:53
Coppa Italia, sarà Doveri l'arbitro di Fiorentina-Atalanta. Al Var Giacomelli.
25 febbraio 2019 18:17
Fermato Doveri per gli sbagli commessi in Juventus-Torino, bloccato per due turni. Ha sbagliato nonostante il Var
05 gennaio 2018 14:10
La moviola di Juventus - Fiorentina, Doveri stava per fare un pasticcio, lo salva la Var
21 settembre 2017 11:32
Juventus-Fiorentina sarà diretta da Doveri, tutte le designazioni della quinta giornata...
18 settembre 2017 14:48
La partita dell'arbitro Doveri, non ha bisogno mai della Var e non sbaglia praticamente niente
28 agosto 2017 10:42
Coppa Italia, ci sarà Doveri ad arbitrare contro il Napoli. Per lui due precedenti...
23 gennaio 2017 13:11
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