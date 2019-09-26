Moviola, Doveri prestazione autorevole. Giusto non concedere i rigori alla viola
Questo il pensiero sull'arbitraggio di Doveri da parte de La Gazzetta dello Sport:“A Firenze la segnalazione del Var a Doveri per l’uscita di Audero su Sottil, inizialmente valutata come fallo da rigo...
A cura di Redazione Labaroviola
26 settembre 2019 13:37
Questo il pensiero sull'arbitraggio di Doveri da parte de La Gazzetta dello Sport:
“A Firenze la segnalazione del Var a Doveri per l’uscita di Audero su Sottil, inizialmente valutata come fallo da rigore, e dopo la review ribaltata in simulazione, è da catalogare tra quelle al limite del protocollo, anche se efficace”. L’arbitro vale il 6 in pagella: prestazione autorevole".