Labaro Viola

Moviola, Doveri prestazione autorevole. Giusto non concedere i rigori alla viola

Questo il pensiero sull'arbitraggio di Doveri da parte de La Gazzetta dello Sport:“A Firenze la segnalazione del Var a Doveri per l’uscita di Audero su Sottil, inizialmente valutata come fallo da rigo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2019 13:37
Moviola, Doveri prestazione autorevole. Giusto non concedere i rigori alla viola -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Doveri
Fiorentina Sampdoria
Condividi

Questo il pensiero sull'arbitraggio di Doveri da parte de La Gazzetta dello Sport:

“A Firenze la segnalazione del Var a Doveri per l’uscita di Audero su Sottil, inizialmente valutata come fallo da rigore, e dopo la review ribaltata in simulazione, è da catalogare tra quelle al limite del protocollo, anche se efficace”. L’arbitro vale il 6 in pagella: prestazione autorevole".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok