Notizie Fiorentina Sampdoria Fiorentina

I convocati della Fiorentina per la Samp. Fuori Castrovilli per infortunio al quadricipite destro
29 novembre 2021 17:38
PAGELLE VIOLA: CECCHERINI-CACERES DA HORROR. AMRABAT FUORI RUOLO, OK VLAHOVIC
02 ottobre 2020 22:37
Antognoni a Sky: "Chi sostituirà Ribery farà il suo dovere. Chiesa ci auguriamo che rimanga"
02 ottobre 2020 20:42
Caceres a Sky: "Samp è più di quello visto. Chiesa? Tutti voglio fare il salto, l'importante è che faccia bene oggi"
02 ottobre 2020 20:21
Tifosi della Fiorentina fuori dal ritiro di Villa Olmi: cori di incitamento in vista della Sampdoria
02 ottobre 2020 19:55
La formazione ufficiale della Fiorentina, fuori Ribery, gioca Vlahovic. Out Pezzella
02 ottobre 2020 19:39
Montella intanto "gongola" sui social: "E ora divertiamoci Fiorentina.." (FOTO)
26 settembre 2019 14:15
Moviola, Doveri prestazione autorevole. Giusto non concedere i rigori alla viola
26 settembre 2019 13:37
L'arbitro di Fiorentina-Sampdoria sarà Doveri. Al VAR c'è Pairetto
23 settembre 2019 17:39
Galli: "Muriel visto ieri giocherebbe al Real Madrid! Ingiusti i fischi a Quagliarella, ora corre per un obiettivo.."
21 gennaio 2019 21:53
Moviola Gazzetta, disastro Di Bello. Ma gli errori nel secondo tempo favoriscono la Fiorentina
21 gennaio 2019 10:59
Tonelli: "Complimenti alla Fiorentina, hanno fatto una grande partita seppur in dieci per un'ora. Quando gioco qui.."
20 gennaio 2019 19:49
Giampaolo: “Abbiamo sbagliato tanto, Muriel ha questi colpi ma è appesantito. I viola...”
20 gennaio 2019 17:28
FORM. UFFICIALE VIOLA: FUORI BENASSI, DAVANTI MURIEL-SIMEONE, IN REGIA...
20 gennaio 2019 13:37
Muriel: "Quagliarella? A 34 anni è dura arrivare come lui. Vi racconto com'è in allenamento.."
19 gennaio 2019 17:01
(VIDEO): Fiorentina-Samp, il record di Batistuta ricorre contro Quagliarella. Muriel al Franchi fece gol...
18 gennaio 2019 21:03
Chiesa: " Bravi a crederci fino all'ultimo. Godiamoci i quarti di finale. Ora l'obiettivo.."
13 gennaio 2019 16:54
Probabile formazione: tre giocatori in rampa di lancio. Tutte le possibilità per oggi contro la Sampdoria...
13 dicembre 2017 09:27
Nazione senza mezze misure: Fiorentina-Sampdoria è una di quelle partite che vale mezza stagione. Pioli...
13 dicembre 2017 09:22
Puggioni: "La Fiorentina ha avuto tante occasioni, fatto tante parate. Ci servivano i 3 punti"
28 agosto 2017 11:21
Eysseric carica la squadra sui social: "Esordio davanti ai nostri tifosi, l'obiettivo è vincere"
27 agosto 2017 19:28
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