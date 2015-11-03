Notizie Fiorentina Sampdoria Fiorentina

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I convocati della Fiorentina per la Samp. Fuori Castrovilli per infortunio al quadricipite destro

29 novembre 2021 17:38

PAGELLE VIOLA: CECCHERINI-CACERES DA HORROR. AMRABAT FUORI RUOLO, OK VLAHOVIC

02 ottobre 2020 22:37

Antognoni a Sky: "Chi sostituirà Ribery farà il suo dovere. Chiesa ci auguriamo che rimanga"

02 ottobre 2020 20:42

Caceres a Sky: "Samp è più di quello visto. Chiesa? Tutti voglio fare il salto, l'importante è che faccia bene oggi"

02 ottobre 2020 20:21

Tifosi della Fiorentina fuori dal ritiro di Villa Olmi: cori di incitamento in vista della Sampdoria

02 ottobre 2020 19:55

La formazione ufficiale della Fiorentina, fuori Ribery, gioca Vlahovic. Out Pezzella

02 ottobre 2020 19:39

Montella intanto "gongola" sui social: "E ora divertiamoci Fiorentina.." (FOTO)

26 settembre 2019 14:15

Moviola, Doveri prestazione autorevole. Giusto non concedere i rigori alla viola

26 settembre 2019 13:37

L'arbitro di Fiorentina-Sampdoria sarà Doveri. Al VAR c'è Pairetto

23 settembre 2019 17:39

Galli: "Muriel visto ieri giocherebbe al Real Madrid! Ingiusti i fischi a Quagliarella, ora corre per un obiettivo.."

21 gennaio 2019 21:53

Moviola Gazzetta, disastro Di Bello. Ma gli errori nel secondo tempo favoriscono la Fiorentina

21 gennaio 2019 10:59

Tonelli: "Complimenti alla Fiorentina, hanno fatto una grande partita seppur in dieci per un'ora. Quando gioco qui.."

20 gennaio 2019 19:49

Giampaolo: “Abbiamo sbagliato tanto, Muriel ha questi colpi ma è appesantito. I viola...”

20 gennaio 2019 17:28

FORM. UFFICIALE VIOLA: FUORI BENASSI, DAVANTI MURIEL-SIMEONE, IN REGIA...

20 gennaio 2019 13:37

Muriel: "Quagliarella? A 34 anni è dura arrivare come lui. Vi racconto com'è in allenamento.."

19 gennaio 2019 17:01

(VIDEO): Fiorentina-Samp, il record di Batistuta ricorre contro Quagliarella. Muriel al Franchi fece gol...

18 gennaio 2019 21:03

Chiesa: " Bravi a crederci fino all'ultimo. Godiamoci i quarti di finale. Ora l'obiettivo.."

13 gennaio 2019 16:54

Probabile formazione: tre giocatori in rampa di lancio. Tutte le possibilità per oggi contro la Sampdoria...

13 dicembre 2017 09:27

Nazione senza mezze misure: Fiorentina-Sampdoria è una di quelle partite che vale mezza stagione. Pioli...

13 dicembre 2017 09:22

Puggioni: "La Fiorentina ha avuto tante occasioni, fatto tante parate. Ci servivano i 3 punti"

28 agosto 2017 11:21

Eysseric carica la squadra sui social: "Esordio davanti ai nostri tifosi, l'obiettivo è vincere"

27 agosto 2017 19:28

Ci sono Pezzella e Biraghi, ancora fuori Saponara. I convocati di Pioli per la Sampdoria

26 agosto 2017 17:21

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