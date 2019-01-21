Moviola Gazzetta, disastro Di Bello. Ma gli errori nel secondo tempo favoriscono la Fiorentina

Ecco la moviola della Gazzetta dello Sport sulla partita di ieri tra Fiorentina e Sampdoria:"Gara complicatissima, piena di errori. A parziale discolpa del direttore di gara, il comportamento dei gioc...

Ecco la moviola della Gazzetta dello Sport sulla partita di ieri tra Fiorentina e Sampdoria:

"Gara complicatissima, piena di errori. A parziale discolpa del direttore di gara, il comportamento dei giocatori (alla fine saranno otto gialli e un rosso). La tensione sale già nel primo tempo, Di Bello sbaglia a non ammonire prima Caprari, poi Milenkovic, che prende il giallo tardivo al 34’. Quattro minuti più tardi, secondo giallo inevitabile per Edimilson, che entra male su Ramirez. Al 46’ Di Bello non fischia l’entrataccia di Murru su Simeone. Nella ripresa, al 20’ Milenkovic rischia il secondo giallo con un intervento al limite su Caprari. Due minuti dopo entrata da codice penale di Vitor Hugo, ma Di Bello nemmeno lo ammonisce. Al 36’ ancora il brasiliano protagonista, con l’incredibile fallo di mano che provoca il rigore per la Samp. Nel finale distribuisce gialli a destra e a manca per placare le risse."