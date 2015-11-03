Notizie Di Bello Fiorentina

Di Bello arbitrerà Cremonese - Fiorentina: prima volta stagionale che arbitra la Viola
11 marzo 2026 15:55
Enorme regalo dell'arbitro Di Bello all'Atalanta: annullato un gol regolare all'Udinese. Le immagini
10 novembre 2024 13:23
Sempre il solito Gasperini: "La squalifica con la Fiorentina? Ora Di Bello fa la Serie B. Giustizia fatta"
27 aprile 2024 18:16
Pedullà risponde alle provocazioni di Di Bello: "Noi 'zitti e buoni' in attesa del tuo prossimo disastro"
03 marzo 2024 22:27
Lotito scatenato, vuole far rigiocare Lazio-Milan perché secondo lui manca un rigore su Castellanos
03 marzo 2024 16:34
Di Bello fermo 1 mese ma non ha sbagliato sul rigore e sul rosso a Pellegrini, decisioni corrette
02 marzo 2024 17:22
Lotito furioso: "Oggi superato il limite. La Lazio si farà sentire nelle sedi opportune. Basta Lega Calcio"
01 marzo 2024 23:34
Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a penalizzarci. Rigore netto. Quando finirà questa pagliacciata?”
25 novembre 2023 23:24
Fiorentina-Cagliari lunedì alle 20:45 verrà diretta da Di Bello. Al VAR Maggioni
29 settembre 2023 17:52
L'audio Var del rigore non dato al Bologna? Venerdì sarà Rocchi a decidere se farlo ascoltare a tutti
29 agosto 2023 11:51
Anche l'AIA è d'accordo. Gravissimo errore a favore della Juventus, arbitri verranno fermati per motivi disciplinari
28 agosto 2023 20:51
Marelli: "Gravissimo errore di Di Bello, rigore fischiato a Cabral a sensazione. Netto quello su Ikonè"
04 marzo 2023 23:19
Marco Di Bello dirigerà Fiorentina-Milan. Precedenti positivi con i viola: su 8 incroci una sconfitta
01 marzo 2023 17:00
La Juventus vince con il solito aiutino, l'arbitro non vede il braccio larghissimo di Danilo in piena area
10 novembre 2022 20:27
Fallimento Monza, Berlusconi offende l'arbitro: "Era per l'Udinese, dovrebbe chiamarsi Di Brutto"
26 agosto 2022 22:57
Fermati da un grande centravanti ed attore ma non roviniamo il gemellaggio
01 febbraio 2021 13:54
Tuttosport dà 3 a Di Bello: "Esagera con il rosso a Milenkovic. Sotto gli occhi di Rizzoli non ne azzecca una"
30 gennaio 2021 12:03
Corriere dello Sport: "Ribery e Di Bello, ecco i protagonisti di Torino-Fiorentina"
30 gennaio 2021 10:03
Belotti, sceneggiata vergognosa. Pezzella disastroso. Pareggio stretto
29 gennaio 2021 23:31
Sarà Di Bello a dirigere la gara contro il Torino. Banti e Di Iorio al Var. I precedenti
28 gennaio 2021 14:28
Fiorentina-Bologna domani alle 21:45 sarà diretta da Di Bello. Al Var ci sarà Calvarese
28 luglio 2020 12:05
Moviola Gazzetta, disastro Di Bello. Ma gli errori nel secondo tempo favoriscono la Fiorentina
21 gennaio 2019 10:59
Designazioni arbitrali, contro la Samp arbitrerà Di Bello
17 gennaio 2019 18:01
Genoa, Preziosi: "Di Bello non deve più arbitrare. Episodi in malafede"
17 dicembre 2018 11:48
Chiffi di Padova per Sassuolo-Fiorentina. Di Bello al VAR. Questi i sei arbitri
06 dicembre 2018 13:22
Bologna-Fiorentina, arbitrerà il Sig. Di Bello di Brindisi. Coadiuvato da...
22 novembre 2018 16:06
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