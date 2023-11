Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a penalizzarci. Rigore netto. Quando finirà questa pagliacciata?”

Sconfitta immeritata. Noi siamo troppo spreconi, ma è pur vero che subiamo sempre torti

Basta, non se ne può più! Questo campionato sta diventando una pagliacciata. C’è un chiaro accanimento nei nostri confronti.

Il loro rigorino, dato subito senza nemmeno l’ausilio del Var. Il nostro invece è stato valutato direttamente dal Sig. MAZZOLENI che ha deciso di non chiamare nemmeno Di Bello.

Questo scempio quando finirà? Veniamo sempre penalizzati, senza se e senza ma.

Ora appurata questa sorta di accanimento c’è da dire con tutta onestà, che noi ci mettiamo anche del nostro.

Non so quanti calcio d’angolo abbiamo battuto, e quante volte abbiamo avuto occasioni, sempre senza mai perfezionarle. Facciamo tantissimo, ma concludiamo poco.

Ed oltre a tutto questo, siamo anche molto sfortunati. Penso ad esempio ai gol presi sempre negli ultimi minuti, che sia primo o secondo tempo.

Mi dispiace anche per Beltran, quel gol divorato sarebbe servito sia noi come squadra e sia lui, ma da lassù non hanno voluto.

Questa è la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite, bisogna fare qualcosa per invertire il trend. Forse qualcosa va cambiato nella costruzione del gioco, oppure semplicemente vanno cambiati gli interpreti.

Vi prego non mi fate più vedere Nzola, portatemelo via! Mai visto un giocatore così svogliato, é inguardabile.

Cosa ci resta di questa partita niente ci resta che quando dobbiamo approfittare quando dobbiamo calciare in porta non calciamo mai anzi proviamo sempre la giocata più difficile.

Il problema principale è che facciamo troppa fatica a calciare in porta. Perdiamo troppo tempo nella costruzione del gioco e a volte facciamo la giocata sempre in ritardo.

Non so se sia un problema perché gli attaccanti vengono serviti male o sia un problema figlio del nostro gioco, quello che so è che è sempre più difficile buttarla dentro.

Domenica la partita con la Salernitana va sfruttata al massimo deve essere la nostra partita. E un occasione per ritrovare la via del del del goal una via che sembra sparita da Firenze negli ultimi tempi.

Domenica dobbiamo vincere non solo contro la salernitana ma contro tutto questo sistema malato che porta il nome di calcio italiano.

E O MUMENT E CACCIÀ CAZZIMM!!!

Lo scugnizzo viola

