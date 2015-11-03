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Notizie Mazzoleni Fiorentina

L'ex arbitro Mazzoleni rivela: "Gli arbitri devono ancora ricevere lo stipendio della stagione scorsa"

24 settembre 2025 12:23

Roma-Fiorentina, riecco Chiffi e Mazzoleni: nel 2020 penalizzarono la Fiorentina all’Olimpico

02 maggio 2025 23:09

Lo scontro diretto tra Roma-Fiorentina sarà arbitrato da Chiffi, mentre al VAR ci sarà Mazzoleni

02 maggio 2025 12:43

Mourinho: "Mazzoleni, molto famoso in Italia, non ha fatto il suo lavoro come spesso gli capita"

24 gennaio 2025 13:35

Doveri arbitrerà Fiorentina: precedenti positivi per i viola, con 15 vittorie e 9 sconfitte

27 novembre 2024 13:16

Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a penalizzarci. Rigore netto. Quando finirà questa pagliacciata?”

25 novembre 2023 23:24

Mazzoleni al Var è sempre una condanna per la Fiorentina, che non sia messo più al var con i viola

25 novembre 2023 23:22

Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a danneggiarci dalla sala var. Marcenaro ha fatto il resto. Sconfitta ingiusta”

31 ottobre 2023 13:02

Scugnizzo Viola scrive: "Mazzoleni, cosa tocca inventarsi pur di salvare quelli lì! Scandalo all’Allianz"

12 febbraio 2023 23:33

Grassia: "Partita va ripetuta. Rizzoli ha fallito, Mazzoleni è scarso. Fiorentina penalizzata anche contro la Lazio"

27 luglio 2020 18:42

Roma-Fiorentina domani alle 19:30 sarà diretta da Chiffi. Al Var ci sarà Mazzoleni

25 luglio 2020 11:10

Lazio-Fiorentina sarà diretta da Fabbri della sezione di Ravenna. Al VAR ci sarà Mazzoleni

26 giugno 2020 11:07

Coppa Italia, Doveri arbitrerà Inter-Fiorentina mercoledì alle 20.45. Al Var ci sarà Mazzoleni

27 gennaio 2020 11:21

Moviola, riesce a tenere in mano una partita difficile. Sbaglia in una sola occasione

16 dicembre 2019 10:26

Fiorentina-Inter sarà diretta da Mariani. Al Var ci sarà Mazzoleni

12 dicembre 2019 11:51

Calvarese dirigerà Brescia-Fiorentina lunedì 21 ottobre. Al Var c'è Mazzoleni

17 ottobre 2019 11:14

L'arbitro di Fiorentina-Juventus è Irrati della sezione di Pistoia. Al V.A.R. Mazzoleni

12 settembre 2019 12:24

Due giornate di squalifica a Higuain, ecco il comunicato del giudice sportivo

13 novembre 2018 13:53

Cosa ha detto Higuain a Mazzoleni e quante giornate di squalifica dovrebbe prendere

12 novembre 2018 16:50

(FOTO) Ancora Mazzoleni, grave errore in Milan-Juve. Non espelle incredibilmente Benatia

11 novembre 2018 21:19

Mazzoleni paga cari gli errori di San Siro, stop di un turno per l'arbitro di Inter-Fiorentina

28 settembre 2018 13:26

Da Milano: "Mazzoleni pro viola, gol da annullare e Chiesa doveva essere espulso"

28 settembre 2018 10:45

Và o non VAR? Rigore di polpastrello per l'Inter, ma niente rigore contro il Milan

28 settembre 2018 10:00

Galli: "L'arbitraggio di Mazzoleni? Se fossi stato in campo avrei preso una lunga squalifica..."

27 settembre 2018 19:52

Pieri: "Mazzoleni ha sbagliato. Se concedi quel rigore, devi fischiare anche quello su Chiesa"

27 settembre 2018 13:17

Casarin: "Irrati decisivo in occasione del rigore, ma quel fallo lo ha visto solo Icardi..."

27 settembre 2018 12:53

Nardella: "Mazzoleni di parte. L'associazione arbitri deve intervenire"

27 settembre 2018 08:59

Cognigni: "La conduzione arbitrale ci ha penalizzato non solo il rigore. Arbitro insufficiente"

26 settembre 2018 14:02

Gazzetta, severo ma giusto rigore all'Inter, Asamoah da rosso, rigore su Chiesa

26 settembre 2018 12:32

Gazzetta, tutta la furia della Fiorentina a San Siro contro i torti arbitrali. Chiesa è uno spettacolo

26 settembre 2018 12:03

La fotosequenza del rigore concesso all’Inter per “la mano” di Hugo. Secondo Sky “presunzione di colpevolezza”

26 settembre 2018 10:18

Cognigni: “Mazzoleni miglior giocatore interista, senza di lui avremmo fatto punti. Il VAR crea protagonismo”

25 settembre 2018 23:26

Petri: "Arbitraggio scientifico. Si prevedeva alla vigilia una direzione pro-Inter"

25 settembre 2018 23:19

Pioli furioso a Sky: "Leghiamo le mani dietro la schiena ai miei giocatori? Non era rigore"

25 settembre 2018 23:03

(FOTO): Mazzoleni un disastro, manca il rosso ad Asamoah ed un rigore ai viola su Chiesa

25 settembre 2018 22:35

Pagnini: "Mazzoleni arbitro perfetto per la sfida, sinonimo di garanzia. Rizzoli ha tenuto conto..."

25 settembre 2018 11:01

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