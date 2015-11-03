Notizie Mazzoleni Fiorentina

L'ex arbitro Mazzoleni rivela: "Gli arbitri devono ancora ricevere lo stipendio della stagione scorsa"
24 settembre 2025 12:23
Roma-Fiorentina, riecco Chiffi e Mazzoleni: nel 2020 penalizzarono la Fiorentina all’Olimpico
02 maggio 2025 23:09
Lo scontro diretto tra Roma-Fiorentina sarà arbitrato da Chiffi, mentre al VAR ci sarà Mazzoleni
02 maggio 2025 12:43
Mourinho: "Mazzoleni, molto famoso in Italia, non ha fatto il suo lavoro come spesso gli capita"
24 gennaio 2025 13:35
Doveri arbitrerà Fiorentina: precedenti positivi per i viola, con 15 vittorie e 9 sconfitte
27 novembre 2024 13:16
Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a penalizzarci. Rigore netto. Quando finirà questa pagliacciata?”
25 novembre 2023 23:24
Mazzoleni al Var è sempre una condanna per la Fiorentina, che non sia messo più al var con i viola
25 novembre 2023 23:22
Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a danneggiarci dalla sala var. Marcenaro ha fatto il resto. Sconfitta ingiusta”
31 ottobre 2023 13:02
Scugnizzo Viola scrive: "Mazzoleni, cosa tocca inventarsi pur di salvare quelli lì! Scandalo all’Allianz"
12 febbraio 2023 23:33
Grassia: "Partita va ripetuta. Rizzoli ha fallito, Mazzoleni è scarso. Fiorentina penalizzata anche contro la Lazio"
27 luglio 2020 18:42
Roma-Fiorentina domani alle 19:30 sarà diretta da Chiffi. Al Var ci sarà Mazzoleni
25 luglio 2020 11:10
Lazio-Fiorentina sarà diretta da Fabbri della sezione di Ravenna. Al VAR ci sarà Mazzoleni
26 giugno 2020 11:07
Coppa Italia, Doveri arbitrerà Inter-Fiorentina mercoledì alle 20.45. Al Var ci sarà Mazzoleni
27 gennaio 2020 11:21
Moviola, riesce a tenere in mano una partita difficile. Sbaglia in una sola occasione
16 dicembre 2019 10:26
Fiorentina-Inter sarà diretta da Mariani. Al Var ci sarà Mazzoleni
12 dicembre 2019 11:51
Calvarese dirigerà Brescia-Fiorentina lunedì 21 ottobre. Al Var c'è Mazzoleni
17 ottobre 2019 11:14
L'arbitro di Fiorentina-Juventus è Irrati della sezione di Pistoia. Al V.A.R. Mazzoleni
12 settembre 2019 12:24
Due giornate di squalifica a Higuain, ecco il comunicato del giudice sportivo
13 novembre 2018 13:53
Cosa ha detto Higuain a Mazzoleni e quante giornate di squalifica dovrebbe prendere
12 novembre 2018 16:50
(FOTO) Ancora Mazzoleni, grave errore in Milan-Juve. Non espelle incredibilmente Benatia
11 novembre 2018 21:19
Mazzoleni paga cari gli errori di San Siro, stop di un turno per l'arbitro di Inter-Fiorentina
28 settembre 2018 13:26
Da Milano: "Mazzoleni pro viola, gol da annullare e Chiesa doveva essere espulso"
28 settembre 2018 10:45
Và o non VAR? Rigore di polpastrello per l'Inter, ma niente rigore contro il Milan
28 settembre 2018 10:00
Galli: "L'arbitraggio di Mazzoleni? Se fossi stato in campo avrei preso una lunga squalifica..."
27 settembre 2018 19:52
Pieri: "Mazzoleni ha sbagliato. Se concedi quel rigore, devi fischiare anche quello su Chiesa"
27 settembre 2018 13:17
Casarin: "Irrati decisivo in occasione del rigore, ma quel fallo lo ha visto solo Icardi..."
27 settembre 2018 12:53
Nardella: "Mazzoleni di parte. L'associazione arbitri deve intervenire"
27 settembre 2018 08:59
Cognigni: "La conduzione arbitrale ci ha penalizzato non solo il rigore. Arbitro insufficiente"
26 settembre 2018 14:02
Gazzetta, severo ma giusto rigore all'Inter, Asamoah da rosso, rigore su Chiesa
26 settembre 2018 12:32
Gazzetta, tutta la furia della Fiorentina a San Siro contro i torti arbitrali. Chiesa è uno spettacolo
26 settembre 2018 12:03
La fotosequenza del rigore concesso all’Inter per “la mano” di Hugo. Secondo Sky “presunzione di colpevolezza”
26 settembre 2018 10:18
Cognigni: “Mazzoleni miglior giocatore interista, senza di lui avremmo fatto punti. Il VAR crea protagonismo”
25 settembre 2018 23:26
Petri: "Arbitraggio scientifico. Si prevedeva alla vigilia una direzione pro-Inter"
25 settembre 2018 23:19
Pioli furioso a Sky: "Leghiamo le mani dietro la schiena ai miei giocatori? Non era rigore"
25 settembre 2018 23:03
(FOTO): Mazzoleni un disastro, manca il rosso ad Asamoah ed un rigore ai viola su Chiesa
25 settembre 2018 22:35
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