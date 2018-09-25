Cognigni: “Mazzoleni miglior giocatore interista, senza di lui avremmo fatto punti. Il VAR crea protagonismo”

Il presidente della Fiorentina, Mario Cognigni ha così parlato nel post-gara tra Inter e Fiorentina:“È stata una bellissima partita e stasera Firenze e la Fiorentina sono arrabbiati. Se non ci fosse s...

A cura di Redazione Labaroviola 25 settembre 2018 23:26

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