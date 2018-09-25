Cognigni: “Mazzoleni miglior giocatore interista, senza di lui avremmo fatto punti. Il VAR crea protagonismo”
Il presidente della Fiorentina, Mario Cognigni ha così parlato nel post-gara tra Inter e Fiorentina:“È stata una bellissima partita e stasera Firenze e la Fiorentina sono arrabbiati. Se non ci fosse s...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 23:26
Il presidente della Fiorentina, Mario Cognigni ha così parlato nel post-gara tra Inter e Fiorentina:
“È stata una bellissima partita e stasera Firenze e la Fiorentina sono arrabbiati. Se non ci fosse stato un arbitraggio così avremmo pareggiato. Il migliore in campo dell’Inter? Mazzoleni, non solo per gli episodi ma per la gestione di tutta la gara. A Firenze solitamente non siamo attenti ma dobbiamo farlo da ora in poi sulle decisioni arbitrali. Il VAR? Crea protagonismo manifestato all’ennesima potenza”.