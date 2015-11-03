Labaro Viola

Notizie Cognigni Fiorentina

Commisso, 43esima presenza della sua Fiorentina in gare UEFA, superato Cognigni

10 aprile 2025 09:06

"Joe Barone è come Cognigni. Commisso deve mettere gente che sa di calcio. Prandelli mi disse..."

01 dicembre 2020 15:50

Corvino e Cognigni si difendono: "Abbiamo rispettato le regole e agito nell'interesse della Fiorentina"

03 luglio 2020 12:55

La scoperta del NYT, i Della Valle e Ramadani aveva firmato un accordo segreto per la cessione di 5 big viola

03 luglio 2020 12:31

La "strana" cessione viola di Seferovic. Lo sconto e un orologio di valore regalato a Cognigni

24 settembre 2019 13:10

Cognigni: "Non è mai stato autorizzato un contatto Chiesa-Juventus. Chi lo dice, lo quereliamo"

24 luglio 2019 14:42

Il nuovo allenatore sarà giovane e dovrà saper parlare bene inglese. La Fiorentina avrà dimensione internazionale

02 giugno 2019 14:45

Enzo Bucchioni, ieri sera vertice Montella-Corvino-Cognigni in attesa delle scelte di Diego Della Valle

18 maggio 2019 17:18

Domani incontro tra dirigenti e proprietà della Fiorentina. Obiettivo arginare la crisi

30 aprile 2019 22:44

Le parole di Pezzella hanno scosso la società. Pioli a rischio ieri, ma non verrà esonerato

08 aprile 2019 13:37

Pezzella, apre il caso interno. La squadra è al fianco di Pioli e contro la società

08 aprile 2019 13:29

Pezzella contro Cognigni: "Lo scontro tra Pioli e la società non ha fatto bene allo spogliatoio"

07 aprile 2019 16:38

"Ilicic amava Firenze e la Fiorentina. Mandato via da Corvino perché preso da Pradè. Colpevole con Cognigni"

06 aprile 2019 01:45

Cognigni e Andrea Della Valle al centro sportivo. Carica e sostengo massimo alla squadra

29 marzo 2019 20:14

Pioli a rischio esonero in caso di nuova uscita sbagliata. Il suo destino adesso...

19 marzo 2019 11:49

Lite Cognigni-Pioli, la curva si schiera con il tecnico e contro la società

19 marzo 2019 11:28

"Non commento le parole di Cognigni. Potrebbe essere ancora una stagione eccezionale. Il mio futuro non è deciso"

18 marzo 2019 23:22

COGNIGNI: "SQUADRA SENZA IDENTITÀ. PAROLE PIOLI FUORI LOGICA. ADESSO..."

18 marzo 2019 18:37

Nardella: "Il nuovo stadio deve essere adatto a giocarci la Champions, ho avuto rassicurazioni da Cognigni"

20 febbraio 2019 18:31

Il presidente della Spal chiama Cognigni, scuse alla Fiorentina. Chiamerà anche Chiesa

18 febbraio 2019 16:10

"Ho parlato con Corvino, è provato, ecco cosa mi ha detto su gennaio. Cognigni..."

14 dicembre 2018 14:17

Omicidio colposo Astori? La posizione della Fiorentina: "Restiamo in silenzio fino..."

10 dicembre 2018 18:39

"Da Cognigni in giù tutti colpevoli. La colpa dei Della Valle è quella di non intervenire"

03 dicembre 2018 20:45

La Nazione, Della Valle e Cognigni delusi, vogliono parlare alla squadra prima della Juventus

26 novembre 2018 14:48

Incontro tra Nardella e la Fiorentina questa mattina per il nuovo stadio, esito positivo

09 novembre 2018 14:16

Giovedì 18 Ottobre German Pezzella sarà nominato testimonial dell'ANT. Il programma dall'evento

16 ottobre 2018 17:20

Il futuro è adesso, Pioli e cinque giocatori importanti pronti al rinnovo con la Fiorentina

05 ottobre 2018 08:35

Biraghi: "Le dichiarazioni di Cognigni ci hanno colpito. La società è piu' vicina alla squadra"

04 ottobre 2018 08:52

Cognigni: "Gravi le parole dell'AD Percassi, i nostri comportamenti sono corretti"

01 ottobre 2018 12:04

Caos tra Atalanta e Fiorentina, la ricostruzione. Cognigni: "Gravissime le parole di Percassi, non si permetta..."

01 ottobre 2018 10:42

Cognigni: "Ecco il nostro progetto, rifiutati 40 milioni per Milenkovic. Pezzella resta a lungo a Firenze"

27 settembre 2018 18:54

La Nazione titola: Firenze si ribella e Cognigni porta il caso in Lega

27 settembre 2018 12:17

Corriere Fiorentino: Cognigni furioso porta in Lega il Var e Mazzoleni

27 settembre 2018 09:27

Cognigni: "La conduzione arbitrale ci ha penalizzato non solo il rigore. Arbitro insufficiente"

26 settembre 2018 14:02

Cognigni: “Mazzoleni miglior giocatore interista, senza di lui avremmo fatto punti. Il VAR crea protagonismo”

25 settembre 2018 23:26

Cognigni: "Buon inizio di stagione. La fascia era di Davide, noi la indossiamo, se n'è parlato troppo"

13 settembre 2018 13:20

Cognigni: "Avevo gia risolto la questione fascia. La risposta ai cori sono i risultati"

12 settembre 2018 19:22

Andrea Della Valle e Mario Cognigni sono a Moena nel ritiro della Fiorentina

17 luglio 2018 19:16

Terminato l'ultimo consiglio di amministrazione. Gli argomenti...

21 giugno 2018 13:27

I Della Valle candidano Cognigni come consigliere di Lega

20 aprile 2018 11:12

Cognigni: "Il centro sportivo della Fiorentina si chiamerà Davide Astori. Badelj legato a Firenze"

18 marzo 2018 14:46

Cognigni: "Dite a Renzi che la Fiorentina gode di ottima salute. Mai stati così bene"

24 febbraio 2018 14:52

CORVINO + COGNIGNI DA INCUBO. INSIEME MAI ENTRATI IN EUROPA..

22 gennaio 2018 16:49

Cognigni a La Gazzetta Dello Sport: "Vogliamo giocare la prima partita al nuovo stadio nel 2021. Il Milan..."

29 dicembre 2017 08:54

FIGURACCIA FIORENTINA

21 dicembre 2017 14:15

Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena...

20 dicembre 2017 18:38

Tutti i tempi per la costruzione del nuovo stadio. Nardella: "Siamo ad un punto di non ritorno"

15 dicembre 2017 13:34

Lo strano titolo del Corriere Fiorentino: "Cognigni e l'anno dell'arcobaleno". La spiegazione...

08 dicembre 2017 08:38

Cognigni: "Siamo in un momento di passaggio. Abbiamo infiniti obiettivi. Unico rimpianto è non aver preso prima Pioli. Il motivo..."

07 dicembre 2017 09:17

Corvino, Cognigni e Antognoni a Ferrara ma senza parlare di mercato. Per Cataldi e Dubois però..

20 novembre 2017 10:01

LA RIVINCITA DI PRADÈ, CACCIATO DA COGNIGNI ADESSO LOTTA PER LA CHAMPIONS CON LA SAMPDORIA

19 novembre 2017 20:35

STRISCIONE CONTRO COGNIGNI, FACCIAMO CHIAREZZA, NON C'ENTRA LA SOCIETA. PEZZELLA COME UJFALUSI?

04 novembre 2017 22:42

Puniti e multati per uno striscione contro Cognigni. La Fiesole sciopera nei primi 5 minuti di Fiorentina - Roma

04 novembre 2017 13:43

Bucchioni: "Cognigni? I dirigenti dovrebbero sempre seguire la squadra. Non capisco perché Pioli non giochi con il 4-3-3"

21 ottobre 2017 18:50

Contatti e incontri negli ultimi giorni per il rinnovo di Federico Chiesa. Le parole di Mario Cognigni...

21 ottobre 2017 12:15

Cognigni: "Ho cenato con Pioli, è contento della squadra e tranquillo. Abbiamo cambiato tanto"

20 ottobre 2017 20:58

La cantera della Fiorentina avrà un centro sportivo. Ecco come sarà e dove potrebbe sorgere a Firenze

20 ottobre 2017 12:59

Cognigni: "I tempi dello stadio non dipendono da noi. Di Borja non parlo, se Chiesa non ha cambiato idea resta da noi"

20 ottobre 2017 12:05

E VA BEH DAI, PAZIENZA… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”

03 ottobre 2017 17:25

TRE DOMANDE A COGNIGNI E CERTE PAROLE CHE NON CONVINCONO

23 settembre 2017 19:08

Ancora Cognigni: "Essere presenti non vuol dire timbrare il cartellino ma mettere i soldi. Cresceremo tanto"

23 settembre 2017 11:42

Cognigni: "Ci mettiamo cuore e soldi, la maglia viola la nostra seconda pelle. Aspettiamo i permessi per il nuovo stadio"

23 settembre 2017 09:07

Cognigni: "Siamo arrabbiati per la sconfitta contro la Juventus. Abbiamo giocato alla pari ma sono sicuro..."

21 settembre 2017 20:09

Cognigni: "Che rabbia perdere così, arriveranno soddisfazioni"

21 settembre 2017 16:20

Cognigni: "Che onore essere invitati dal Real Madrid. Insieme ricorderemo la finale del '57"

31 luglio 2017 12:05

Corvino e Cognigni in ritiro, scelta di non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Solo caffè con i giornalisti al bar

22 luglio 2017 15:57

A Moena sono in arrivo Corvino, Cognigni e anche la parte più arrabbiata della tifoseria viola

21 luglio 2017 10:59

Ag. Borja Valero: "Della Valle e Cognigni non hanno sbagliato nulla. Borja ama ogni singolo tifoso viola"

11 luglio 2017 19:05

Striscione contro Cognigni: "Cerchi l'appoggio dei quattro quartieri quando ci sputavi addosso fino a ieri. Cognigni vattene!"

11 luglio 2017 09:16

Cognigni: "Confermo che Borja Valero va all'Inter. Lui ha già detto tutto..."

07 luglio 2017 19:53

Sport Mediaset: martedì l'incontro tra Cognigni e Marotta, l'offerta per Bernardeschi è di 40 mln più bonus

07 luglio 2017 13:24

Da Cognigni a Corvino tutti presenti ai campini, atteso il dialogo con Borja Valero

06 luglio 2017 18:06

Cognigni incontrerà Marotta per vendere Bernardeschi alla Juventus. Sul piatto 40 milioni

02 luglio 2017 09:48

Pioli e i giocatori viola, il problema adesso sono gli stimoli. I Della Valle hanno raggiunto il loro obiettivo

29 giugno 2017 10:05

Cognigni: "È stupefacente essere qui. La nuova maglia della Fiorentina? Sarà molto innovativa"

24 giugno 2017 18:04

Bucchioni: "Cognigni? Non capisce l'essenza del calcio, stanno smantellando la squadra"

22 giugno 2017 23:33

Presidente ATF: "Borja? Cessione sconvolgente. Vedere Bernardeschi alla Juventus farebbe ancora più male"

22 giugno 2017 20:08

VA BENE, VA BENE, VA BENE COSI'… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”

21 giugno 2017 19:11

Borja Valero ha fatto sapere a tutti che vuole restare alla Fiorentina. Ma Corvino continua a trattare

20 giugno 2017 22:44

COGNIGNI E QUELLE PAROLE "NESSUNO È IN VENDITA". TRANELLO O VERITÀ? MURO ANCHE SU BERNARDESCHI

20 giugno 2017 14:23

Cognigni: "Borja non è in vendita. Berna in panchina se non accetta il rinnovo. Senza la cessione di Alonso..."

19 giugno 2017 23:24

QUALCUNO MENTE E FARÀ UNA GRANDE BRUTTA FIGURA. È CORVINO LA CHIAVE DI TUTTO?

19 giugno 2017 14:27

Bucchioni: "Borja? Cognigni dice quello che i tifosi vogliono sentire ma la verità è un'altra. Il mercato vero deve ancora iniziare"

17 giugno 2017 12:34

PERDONALI CARO BORJA, PERCHÉ NON SANNO QUEL CHE FANNO E QUEL CHE DICONO

17 giugno 2017 01:07

Cognigni: "Non commento Bernardeschi. Nel CDA non abbiamo parlato di calcio"

16 giugno 2017 17:07

Cda Fiorentina: in arrivo maggiori poteri per Antognoni e Salica. Cognigni depotenziato?

08 giugno 2017 17:40

NON DIMENTICATELO… IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

07 giugno 2017 22:43

Giani: "Serve dialogo fra i Della Valle e i tifosi, ma nessuno fa da tramite. Cognigni mi ha detto..."

30 maggio 2017 20:32

Repubblica, nel 2009 il tracollo della Fiorentina con Corvino e Cognigni, poi Andrea Della Valle...

30 maggio 2017 08:25

Cognigni: "Non potete accusarci di non metterci passione, noi sempre vicini alla città. Sono preoccupato per Andrea"

28 maggio 2017 23:16

Corriere: un'ora chiusi nello spogliatoio per spiegare la Fiorentina del futuro a Berna e compagni

28 maggio 2017 11:27

La Fiorentina ha già speso 20 milioni di euro per il mercato estivo. Ci sono i riscatti obbligatori dell'ultimo mercato

24 maggio 2017 13:56

Corvino ed i soliti difetti nella comunicazione: Stagione negativa? No, guardando i risultati di Primavera e Donne

22 maggio 2017 00:00

LA RABBIA PIÙ GRANDE SONO LE PAROLE DELLA SOCIETÀ VIOLA. PERCHÉ I TIFOSI SI SENTONO PRESI IN GIRO

20 maggio 2017 22:27

Repubblica, Cognigni tra imbarazzo e progetto "solo"ambizioso

20 maggio 2017 11:00

A Bernardeschi una proposta con i fiocchi, il calciatore aspetta e medita sulla Fiorentina

19 maggio 2017 11:48

Tutti i segreti e i conti del bilancio della Fiorentina. La mancata Europa League un disastro

19 maggio 2017 11:14

Da Berna a Corvino passando per il nuovo stadio: tutte le contraddizioni di un discorso che non fila per niente

18 maggio 2017 20:35

IL VERO PROPRIETARIO DELLA FIORENTINA E QUELLA FRECCIATA A CHI NON SE LO MERITAVA

18 maggio 2017 13:39

Cognigni: "Non si vende la Fiorentina, entro un mese diremo i nostri obiettivi ai tifosi. Giocatori e allenatori passano, i dirigenti restano"

18 maggio 2017 12:19

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