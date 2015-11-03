Notizie Cognigni Fiorentina

Commisso, 43esima presenza della sua Fiorentina in gare UEFA, superato Cognigni
10 aprile 2025 09:06
"Joe Barone è come Cognigni. Commisso deve mettere gente che sa di calcio. Prandelli mi disse..."
01 dicembre 2020 15:50
Corvino e Cognigni si difendono: "Abbiamo rispettato le regole e agito nell'interesse della Fiorentina"
03 luglio 2020 12:55
La scoperta del NYT, i Della Valle e Ramadani aveva firmato un accordo segreto per la cessione di 5 big viola
03 luglio 2020 12:31
La "strana" cessione viola di Seferovic. Lo sconto e un orologio di valore regalato a Cognigni
24 settembre 2019 13:10
Cognigni: "Non è mai stato autorizzato un contatto Chiesa-Juventus. Chi lo dice, lo quereliamo"
24 luglio 2019 14:42
Il nuovo allenatore sarà giovane e dovrà saper parlare bene inglese. La Fiorentina avrà dimensione internazionale
02 giugno 2019 14:45
Enzo Bucchioni, ieri sera vertice Montella-Corvino-Cognigni in attesa delle scelte di Diego Della Valle
18 maggio 2019 17:18
Domani incontro tra dirigenti e proprietà della Fiorentina. Obiettivo arginare la crisi
30 aprile 2019 22:44
Le parole di Pezzella hanno scosso la società. Pioli a rischio ieri, ma non verrà esonerato
08 aprile 2019 13:37
Pezzella, apre il caso interno. La squadra è al fianco di Pioli e contro la società
08 aprile 2019 13:29
Pezzella contro Cognigni: "Lo scontro tra Pioli e la società non ha fatto bene allo spogliatoio"
07 aprile 2019 16:38
"Ilicic amava Firenze e la Fiorentina. Mandato via da Corvino perché preso da Pradè. Colpevole con Cognigni"
06 aprile 2019 01:45
Cognigni e Andrea Della Valle al centro sportivo. Carica e sostengo massimo alla squadra
29 marzo 2019 20:14
Pioli a rischio esonero in caso di nuova uscita sbagliata. Il suo destino adesso...
19 marzo 2019 11:49
Lite Cognigni-Pioli, la curva si schiera con il tecnico e contro la società
19 marzo 2019 11:28
"Non commento le parole di Cognigni. Potrebbe essere ancora una stagione eccezionale. Il mio futuro non è deciso"
18 marzo 2019 23:22
COGNIGNI: "SQUADRA SENZA IDENTITÀ. PAROLE PIOLI FUORI LOGICA. ADESSO..."
18 marzo 2019 18:37
Nardella: "Il nuovo stadio deve essere adatto a giocarci la Champions, ho avuto rassicurazioni da Cognigni"
20 febbraio 2019 18:31
Il presidente della Spal chiama Cognigni, scuse alla Fiorentina. Chiamerà anche Chiesa
18 febbraio 2019 16:10
"Ho parlato con Corvino, è provato, ecco cosa mi ha detto su gennaio. Cognigni..."
14 dicembre 2018 14:17
Omicidio colposo Astori? La posizione della Fiorentina: "Restiamo in silenzio fino..."
10 dicembre 2018 18:39
"Da Cognigni in giù tutti colpevoli. La colpa dei Della Valle è quella di non intervenire"
03 dicembre 2018 20:45
La Nazione, Della Valle e Cognigni delusi, vogliono parlare alla squadra prima della Juventus
26 novembre 2018 14:48
Incontro tra Nardella e la Fiorentina questa mattina per il nuovo stadio, esito positivo
09 novembre 2018 14:16
Giovedì 18 Ottobre German Pezzella sarà nominato testimonial dell'ANT. Il programma dall'evento
16 ottobre 2018 17:20
Il futuro è adesso, Pioli e cinque giocatori importanti pronti al rinnovo con la Fiorentina
05 ottobre 2018 08:35
Biraghi: "Le dichiarazioni di Cognigni ci hanno colpito. La società è piu' vicina alla squadra"
04 ottobre 2018 08:52
Cognigni: "Gravi le parole dell'AD Percassi, i nostri comportamenti sono corretti"
01 ottobre 2018 12:04
Caos tra Atalanta e Fiorentina, la ricostruzione. Cognigni: "Gravissime le parole di Percassi, non si permetta..."
01 ottobre 2018 10:42
Cognigni: "Ecco il nostro progetto, rifiutati 40 milioni per Milenkovic. Pezzella resta a lungo a Firenze"
27 settembre 2018 18:54
La Nazione titola: Firenze si ribella e Cognigni porta il caso in Lega
27 settembre 2018 12:17
Corriere Fiorentino: Cognigni furioso porta in Lega il Var e Mazzoleni
27 settembre 2018 09:27
Cognigni: "La conduzione arbitrale ci ha penalizzato non solo il rigore. Arbitro insufficiente"
26 settembre 2018 14:02
Cognigni: “Mazzoleni miglior giocatore interista, senza di lui avremmo fatto punti. Il VAR crea protagonismo”
25 settembre 2018 23:26
Cognigni: "Buon inizio di stagione. La fascia era di Davide, noi la indossiamo, se n'è parlato troppo"
13 settembre 2018 13:20
Cognigni: "Avevo gia risolto la questione fascia. La risposta ai cori sono i risultati"
12 settembre 2018 19:22
Andrea Della Valle e Mario Cognigni sono a Moena nel ritiro della Fiorentina
17 luglio 2018 19:16
Terminato l'ultimo consiglio di amministrazione. Gli argomenti...
21 giugno 2018 13:27
I Della Valle candidano Cognigni come consigliere di Lega
20 aprile 2018 11:12
Cognigni: "Il centro sportivo della Fiorentina si chiamerà Davide Astori. Badelj legato a Firenze"
18 marzo 2018 14:46
Cognigni: "Dite a Renzi che la Fiorentina gode di ottima salute. Mai stati così bene"
24 febbraio 2018 14:52
CORVINO + COGNIGNI DA INCUBO. INSIEME MAI ENTRATI IN EUROPA..
22 gennaio 2018 16:49
Cognigni a La Gazzetta Dello Sport: "Vogliamo giocare la prima partita al nuovo stadio nel 2021. Il Milan..."
29 dicembre 2017 08:54
FIGURACCIA FIORENTINA
21 dicembre 2017 14:15
Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena...
20 dicembre 2017 18:38
Tutti i tempi per la costruzione del nuovo stadio. Nardella: "Siamo ad un punto di non ritorno"
15 dicembre 2017 13:34
Lo strano titolo del Corriere Fiorentino: "Cognigni e l'anno dell'arcobaleno". La spiegazione...
08 dicembre 2017 08:38
Cognigni: "Siamo in un momento di passaggio. Abbiamo infiniti obiettivi. Unico rimpianto è non aver preso prima Pioli. Il motivo..."
07 dicembre 2017 09:17
Corvino, Cognigni e Antognoni a Ferrara ma senza parlare di mercato. Per Cataldi e Dubois però..
20 novembre 2017 10:01
LA RIVINCITA DI PRADÈ, CACCIATO DA COGNIGNI ADESSO LOTTA PER LA CHAMPIONS CON LA SAMPDORIA
19 novembre 2017 20:35
STRISCIONE CONTRO COGNIGNI, FACCIAMO CHIAREZZA, NON C'ENTRA LA SOCIETA. PEZZELLA COME UJFALUSI?
04 novembre 2017 22:42
Puniti e multati per uno striscione contro Cognigni. La Fiesole sciopera nei primi 5 minuti di Fiorentina - Roma
04 novembre 2017 13:43
Bucchioni: "Cognigni? I dirigenti dovrebbero sempre seguire la squadra. Non capisco perché Pioli non giochi con il 4-3-3"
21 ottobre 2017 18:50
Contatti e incontri negli ultimi giorni per il rinnovo di Federico Chiesa. Le parole di Mario Cognigni...
21 ottobre 2017 12:15
Cognigni: "Ho cenato con Pioli, è contento della squadra e tranquillo. Abbiamo cambiato tanto"
20 ottobre 2017 20:58
La cantera della Fiorentina avrà un centro sportivo. Ecco come sarà e dove potrebbe sorgere a Firenze
20 ottobre 2017 12:59
Cognigni: "I tempi dello stadio non dipendono da noi. Di Borja non parlo, se Chiesa non ha cambiato idea resta da noi"
20 ottobre 2017 12:05
E VA BEH DAI, PAZIENZA… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”
03 ottobre 2017 17:25
TRE DOMANDE A COGNIGNI E CERTE PAROLE CHE NON CONVINCONO
23 settembre 2017 19:08
Ancora Cognigni: "Essere presenti non vuol dire timbrare il cartellino ma mettere i soldi. Cresceremo tanto"
23 settembre 2017 11:42
Cognigni: "Ci mettiamo cuore e soldi, la maglia viola la nostra seconda pelle. Aspettiamo i permessi per il nuovo stadio"
23 settembre 2017 09:07
Cognigni: "Siamo arrabbiati per la sconfitta contro la Juventus. Abbiamo giocato alla pari ma sono sicuro..."
21 settembre 2017 20:09
Cognigni: "Che rabbia perdere così, arriveranno soddisfazioni"
21 settembre 2017 16:20
Cognigni: "Che onore essere invitati dal Real Madrid. Insieme ricorderemo la finale del '57"
31 luglio 2017 12:05
Corvino e Cognigni in ritiro, scelta di non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Solo caffè con i giornalisti al bar
22 luglio 2017 15:57
A Moena sono in arrivo Corvino, Cognigni e anche la parte più arrabbiata della tifoseria viola
21 luglio 2017 10:59
Ag. Borja Valero: "Della Valle e Cognigni non hanno sbagliato nulla. Borja ama ogni singolo tifoso viola"
11 luglio 2017 19:05
Striscione contro Cognigni: "Cerchi l'appoggio dei quattro quartieri quando ci sputavi addosso fino a ieri. Cognigni vattene!"
11 luglio 2017 09:16
Cognigni: "Confermo che Borja Valero va all'Inter. Lui ha già detto tutto..."
07 luglio 2017 19:53
Sport Mediaset: martedì l'incontro tra Cognigni e Marotta, l'offerta per Bernardeschi è di 40 mln più bonus
07 luglio 2017 13:24
Da Cognigni a Corvino tutti presenti ai campini, atteso il dialogo con Borja Valero
06 luglio 2017 18:06
Cognigni incontrerà Marotta per vendere Bernardeschi alla Juventus. Sul piatto 40 milioni
02 luglio 2017 09:48
Pioli e i giocatori viola, il problema adesso sono gli stimoli. I Della Valle hanno raggiunto il loro obiettivo
29 giugno 2017 10:05
Cognigni: "È stupefacente essere qui. La nuova maglia della Fiorentina? Sarà molto innovativa"
24 giugno 2017 18:04
Bucchioni: "Cognigni? Non capisce l'essenza del calcio, stanno smantellando la squadra"
22 giugno 2017 23:33
Presidente ATF: "Borja? Cessione sconvolgente. Vedere Bernardeschi alla Juventus farebbe ancora più male"
22 giugno 2017 20:08
VA BENE, VA BENE, VA BENE COSI'… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”
21 giugno 2017 19:11
Borja Valero ha fatto sapere a tutti che vuole restare alla Fiorentina. Ma Corvino continua a trattare
20 giugno 2017 22:44
COGNIGNI E QUELLE PAROLE "NESSUNO È IN VENDITA". TRANELLO O VERITÀ? MURO ANCHE SU BERNARDESCHI
20 giugno 2017 14:23
Cognigni: "Borja non è in vendita. Berna in panchina se non accetta il rinnovo. Senza la cessione di Alonso..."
19 giugno 2017 23:24
QUALCUNO MENTE E FARÀ UNA GRANDE BRUTTA FIGURA. È CORVINO LA CHIAVE DI TUTTO?
19 giugno 2017 14:27
Bucchioni: "Borja? Cognigni dice quello che i tifosi vogliono sentire ma la verità è un'altra. Il mercato vero deve ancora iniziare"
17 giugno 2017 12:34
PERDONALI CARO BORJA, PERCHÉ NON SANNO QUEL CHE FANNO E QUEL CHE DICONO
17 giugno 2017 01:07
Cognigni: "Non commento Bernardeschi. Nel CDA non abbiamo parlato di calcio"
16 giugno 2017 17:07
Cda Fiorentina: in arrivo maggiori poteri per Antognoni e Salica. Cognigni depotenziato?
08 giugno 2017 17:40
NON DIMENTICATELO… IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
07 giugno 2017 22:43
Giani: "Serve dialogo fra i Della Valle e i tifosi, ma nessuno fa da tramite. Cognigni mi ha detto..."
30 maggio 2017 20:32
Repubblica, nel 2009 il tracollo della Fiorentina con Corvino e Cognigni, poi Andrea Della Valle...
30 maggio 2017 08:25
Cognigni: "Non potete accusarci di non metterci passione, noi sempre vicini alla città. Sono preoccupato per Andrea"
28 maggio 2017 23:16
Corriere: un'ora chiusi nello spogliatoio per spiegare la Fiorentina del futuro a Berna e compagni
28 maggio 2017 11:27
La Fiorentina ha già speso 20 milioni di euro per il mercato estivo. Ci sono i riscatti obbligatori dell'ultimo mercato
24 maggio 2017 13:56
Corvino ed i soliti difetti nella comunicazione: Stagione negativa? No, guardando i risultati di Primavera e Donne
22 maggio 2017 00:00
LA RABBIA PIÙ GRANDE SONO LE PAROLE DELLA SOCIETÀ VIOLA. PERCHÉ I TIFOSI SI SENTONO PRESI IN GIRO
20 maggio 2017 22:27
Repubblica, Cognigni tra imbarazzo e progetto "solo"ambizioso
20 maggio 2017 11:00
A Bernardeschi una proposta con i fiocchi, il calciatore aspetta e medita sulla Fiorentina
19 maggio 2017 11:48
Tutti i segreti e i conti del bilancio della Fiorentina. La mancata Europa League un disastro
19 maggio 2017 11:14
Da Berna a Corvino passando per il nuovo stadio: tutte le contraddizioni di un discorso che non fila per niente
18 maggio 2017 20:35
IL VERO PROPRIETARIO DELLA FIORENTINA E QUELLA FRECCIATA A CHI NON SE LO MERITAVA
18 maggio 2017 13:39
Cognigni: "Non si vende la Fiorentina, entro un mese diremo i nostri obiettivi ai tifosi. Giocatori e allenatori passano, i dirigenti restano"
18 maggio 2017 12:19
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