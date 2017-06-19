QUALCUNO MENTE E FARÀ UNA GRANDE BRUTTA FIGURA. È CORVINO LA CHIAVE DI TUTTO?

Una vicenda che sta assumendo i contorni della telenovela. Un vero e proprio mistero che forse nasconde una grande verità

Le voci su un possibile passaggio di Borja Valero all'Inter hanno stancato un po tutti. Sia per la vicenda che ha assunto i contorni della telenovela, sia perché si tratta di uno dei calciatori più amati e più forti della rosa viola.

Borja Valero rappresenta tutto ciò che un tifoso vuole. Firenze lo ama come mai ha fatto negli ultimi anni.

Andrà via? Rimarrà nella Fiorentina? Una cosa è certa, lui vuole rimanere a Firenze.

Da una parte c'è il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni che annuncia "Nessuna trattativa con l'Inter, è una bufala. Borja Valero rimarrà alla Fiorentina"

Dall'altra parte ci sono tre testate giornalistiche come quella di Sport Mediaset, quella della Gazzetta dello Sport e Sky Sport che riportano tutto il contrario. A questi aggiungiamoci anche i due principali esperti di mercato come Alfredo Pedullà e Gianluca Di Marzio. Per loro la trattativa tra Inter e Fiorentina c'è eccome e il giocatore, secondo alcuni di loro, avrebbe anche trovato l'accordo per un contratto da 2 milioni di euro a stagione.

Qualcuno mente. E se si tratta di Cognigni sarebbe un autogol clamoroso con la piazza di Firenze in un momento dove manca solo questo per completare la rottura definitiva tra i Della Valle e il popolo viola. Dall'altra ci sono giornali e televisioni che raccontano tutt'altro.

Chi avrà ragione?

Qualcuno pensa sia proprio Corvino l'artefice delle trattative per la cessione del centrocampista spagnolo con il direttore generale viola che vorrebbe cedere lo spagnolo.

Una cosa è certa, o Cognigni o i media. Alla fine di questa vicenda qualcuno avrà fatto una gran bella brutta figura. Oggi Tuttosport ha addirittura dato per fatto l'affare...

Flavio Ognissanti