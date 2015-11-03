Notizie Mediaset Fiorentina

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Barone: "Inutile continuare a parlare di Vlahovic, non ha accettato il rinnovo. Ikonè è del Lille"
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Coppa Italia, Mediaset si è aggiudicato i diritti tv per le prossime tre stagioni
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Ligas: "La Fiorentina poteva prenderne mille e qualcuno festeggia per aver perso 3-2. Cosa festeggiamo?"
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