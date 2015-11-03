Notizie Mediaset Fiorentina

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Sabatini lancia la bomba: "Maxi offerta Juve a De Gea, la clausola di rinnovo si può aggirare”

16 aprile 2025 23:32

La colpa di Massimo Mauro? Dire che la Roma ha un comportamento antisportivo. Mourinho furioso

04 gennaio 2024 13:12

Lite Zazzaroni-Biasin: "Il Var è stato messo per fermare la Juventus" la risposta: "Gravissimo quello che dici"

18 dicembre 2023 10:59

Boom di ascolti per Fiorentina-Parma, 1 milione e mezzo di spettatori, nei rigori share schizza al 15%

07 dicembre 2023 13:57

Oggi le offerte di Sky, DAZN e Mediaset per i diritti TV, in caso di offerte basse la lega creerà un canale

16 ottobre 2023 11:23

Spalletti furioso contro Sabatini nel fuorionda: "Mi parlano ancora di Totti e Icardi dopo anni per come li ho gestiti"

22 febbraio 2023 11:00

Rai e Mediaset potrebbero trasmettere le partite della serie A in chiaro e gratis per tutti

16 febbraio 2023 15:28

Gaffe Mediaset, chiede ad Antognoni: "La Fiorentina tiferà Roma per andare in Europa?". La risposta

23 maggio 2022 18:58

Mediaset mostra la classifica di A senza errori arbitrali: Juventus la più favorita, sarebbe quinta

26 aprile 2022 14:11

Bernardeschi: "Gol importante, erano tre mesi che non giocavo. Le squadre più forti arrivano in finale"

20 aprile 2022 23:22

Trevisani lo dice: "Italiano è lo Jurgen Klopp d'Italia. La Fiorentina ha fatto 8 gol in 2 partite al Napoli"

11 aprile 2022 10:56

Sconcerti contro Mediaset in diretta: "Da fiorentino non mi trovo con quello che avete detto"

28 febbraio 2022 14:50

Audio sballato per Psg-Real, le immagini e l'audio dallo stadio arrivano dopo della telecronaca

15 febbraio 2022 21:31

A Mediaset nessuno ha avuto il coraggio di ricordare a Marino il rosso inesistente per Quarta

11 febbraio 2022 00:31

Sabatini senza spiegazione: "Italiano non prepara gli schemi alla Nasa, perchè Ikonè non gioca?"

09 febbraio 2022 13:27

Italiano confessa: "Cosa ho detto nello spogliatoio a fine partita? Che siamo una squadra di matti"

14 gennaio 2022 00:31

Vlahovic: "Dopo Torino eravamo nervosi, il giorno dopo ci siamo detti tutto quello che pensavamo"

13 gennaio 2022 17:52

Barone: "Inutile continuare a parlare di Vlahovic, non ha accettato il rinnovo. Ikonè è del Lille"

15 dicembre 2021 21:05

Coppa Italia, Mediaset si è aggiudicato i diritti tv per le prossime tre stagioni

01 luglio 2021 17:38

Ligas: "La Fiorentina poteva prenderne mille e qualcuno festeggia per aver perso 3-2. Cosa festeggiamo?"

12 aprile 2021 20:39

Sport Mediaset conferma, niente Napoli per Sarri, vuole la Fiorentina con Giuntoli direttore

01 marzo 2021 14:46

Pistocchi escluso da Tiki Taka su Mediaset perché è inviso dalla Juventus. Il retroscena

18 settembre 2020 09:45

Spadafora euforico per l'accordo sugli highlights: "Grazie a Sky e Dazn tutti vedranno i gol a fine partita"

26 giugno 2020 20:43

Accordo raggiunto, una partita in chiaro di A e highlights al fischio finale. I dettagli

11 giugno 2020 21:32

Udinese-Fiorentina in chiaro? Le proposte ci sono ora la decisione spetta al governo

26 febbraio 2020 11:27

Mediaset caccia Cassano da Tiki Taka, lo annuncia Pardo. Il motivo di questa decisione

23 dicembre 2019 16:53

Pistocchi: "Calvarese era piazzatissimo, e non può non aver visto il fallo di mano di Tonali"

22 ottobre 2019 23:15

Hackerato Sky Sport 24 dai tifosi viola. E la Fiorentina viene venduta a Mark Caltagirone FOTO

17 maggio 2019 06:45

Bonolis: "Solo come il portiere della Fiorentina" Renzi: "Ci avete rubato un rigore". Il video

01 dicembre 2018 12:50

Smacco Mondiale per la Rai che adesso si prende la Champions in chiaro il mercoledì sera

14 gennaio 2018 15:19

Rivoluzione televisiva, i mondiali saranno trasmessi per la prima volta in chiaro su Mediaset

21 dicembre 2017 15:51

Che flop in TV, anche Atalanta e Bologna fanno più audience della Fiorentina. La classifica di Sky e Mediaset

19 dicembre 2017 18:53

La Roma sarà la prima big del campionato che sarà visibile o solo su Sky o solo su Mediaset Premium

15 dicembre 2017 19:27

I prossimi mondiali di Russia in chiaro su Mediaset, Sky e Rai snobbano il mondiale senza Italia

30 novembre 2017 12:34

Adriano Galliani è il nuovo presidente di Mediaset Premium

25 luglio 2017 17:24

QUALCUNO MENTE E FARÀ UNA GRANDE BRUTTA FIGURA. È CORVINO LA CHIAVE DI TUTTO?

19 giugno 2017 14:27

PERDONALI CARO BORJA, PERCHÉ NON SANNO QUEL CHE FANNO E QUEL CHE DICONO

17 giugno 2017 01:07

Sport Mediaset, Inter favorita su Bernardeschi, i nerazzurri offrono Eder e Caprari

06 giugno 2017 13:24

Dal 2018 la Champions League tornerà su Sky. Una gara a settimana sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. Mediaset addio

01 giugno 2017 11:19

Mediaset e l'ultima bufala riguardo la Fiorentina e il suo prossimo allenatore

16 maggio 2017 21:21

Mediaset e la ricostruzione fantasiosa del confronto tra Sousa e i tifosi viola a Crotone

20 marzo 2017 13:47

La Rai molla la Formula 1 per la Champions. Nuovi scenari per i diritti tv dal 2018

04 dicembre 2016 10:58

Pistocchi: "Damato va fermato, ha fischiato a caso per un'ora rovinando la Fiorentina"

29 novembre 2016 18:14

Intanto Mediaset non fa vedere i gol della Fiorentina ed Empoli. Tagliato anche il grande gol di Bernardeschi

21 novembre 2016 13:47

Diritti tv 2018-21: Sky rischia la beffa e scrive alla Lega, Mediaset...

18 novembre 2016 17:21

Bargiggia contro Di Marzio, due verità molto diverse su Calleri alla Fiorentina

09 giugno 2016 14:31

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