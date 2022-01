Vlahovic: “Dopo Torino eravamo nervosi, il giorno dopo ci siamo detti tutto quello che pensavamo”

Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio di Napoli-Fiorentina, queste le sue parole

“Siamo concentrati per la partita di oggi, per quello che è successo a Torino abbiamo discusso il giorno dopo e abbiamo archiviato questa storia, oggi vogliamo vincere nonostante il Napoli sia una grande squadra. Il mio futuro? La cosa più importante in questo momento è giocare e vincere, il resto non conta. Dopo il Torino non abbiamo parlato subito nello spogliatoio perchè c’era nervosismo, ne abbiamo parlato il giorno e ci siamo detti tutto quello che pensavamo, l’obiettivo è sempre stato quello di arrivare nel miglior modo possibile oggi”

COMMISSO PARLA DEGLI ALTRI PRESIDENTI DI SERIE A