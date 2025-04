Sabatini lancia la bomba: “Maxi offerta Juve a De Gea, la clausola di rinnovo si può aggirare”

Sandro Sabatini lancia la bomba nel suo programma radiofonico Fuoriclasse, confermando l’indiscrezione di SportMediaset: la Juventus vuole David De Gea. Ma non solo. Nella lista dei desideri bianconeri ci sarebbe anche il giovane difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo.

“È un’indiscrezione che possiamo dare – ha detto Sabatini – Il portiere della Fiorentina, probabilmente il miglior estremo difensore della stagione, è in scadenza. C’è una clausola per il rinnovo, ma potrebbe essere aggirata dalla super offerta che la Juventus ha già fatto arrivare al suo entourage.”

Una mossa che, se confermata, rischia di far riesplodere la tensione tra i due club, considerando anche l’interesse per Comuzzo, uno dei giovani più promettenti del vivaio viola. Firenze osserva con fastidio l’ennesimo tentativo di saccheggio da parte della Juventus, che non è nuovo a “incursioni” sul mercato dei rivali storici. Dopo l’anno del rilancio e la rincorsa europea, perdere due pezzi così, uno per il presente e uno per futuro, sarebbe un duro colpo per i tifosi viola e per le ambizioni del club.