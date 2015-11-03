Notizie Sabatini Fiorentina

Sabatini: "Alla Juve hanno mandato via uno come Fagioli, adesso se ne pentono amaramente"
19 maggio 2026 17:36
Sabatini: “Stagione drammatica per la Fiorentina. I fischi non hanno fatto bene ai giocatori”
11 maggio 2026 16:01
Sabatini: "Se Vanoli dovesse restare, devono essere tutti contenti, sennò è bene cambiare subito"
02 maggio 2026 15:51
Sabatini attacca Trevisani: “Pioli ha un gioco? Lo dicevi anche d’estate su una macchinina al Viola Park”
13 aprile 2026 19:29
Sabatini: "Fagioli e la Fiorentina sono stati travolti, ieri è stato uno scontro davvero impari"
10 aprile 2026 13:59
Sentite Sabatini: "Renzi è perfetto per essere il successore di Gravina in FIGC"
02 aprile 2026 14:10
Sabatini: "L’Italia andrà ai Mondiali anche se Gattuso ha snobbato Fagioli, uno tra gli italiani più in forma"
24 marzo 2026 14:25
Sabatini è sicuro: "Paratici vuole Maresca sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione"
15 marzo 2026 20:11
Sabatini rivela: “So per certo che Paratici ha avuto un contatto ravvicinato con Maresca”
13 marzo 2026 10:49
Sabatini: "Lo Jagiellonia farebbe fatica a battere la Pistoiese. La squadra non dà risposte, Vanoli è il responsabile"
04 marzo 2026 16:22
Sentite Sabatini: "Prestazione incomprensibile, Fiorentina in balia degli avversari. Perché non il 4-3-3?"
03 marzo 2026 22:18
Sabatini: “Commisso lo criticavano ma gli andava fatta una statua, ora diranno che suo figlio non è all’altezza”
10 febbraio 2026 17:54
Sabatini: "Fagioli giocatore unico, ha ascoltato il mio consiglio sui passaggi. Lasciatelo in pace per il passato"
24 gennaio 2026 14:24
Sabatini: “Pradè è stato all’altezza della Fiorentina, meriterebbe maggiore rispetto”
20 gennaio 2026 18:18
Sabatini approva Fabbian: "Sarebbe un acquisto azzeccato, attacca la porta e porta energie e fisicità"
19 gennaio 2026 18:26
Sabatini su Commisso: "Una grave perdita per il calcio. Rocco ha onorato al meglio la bellezza di Firenze"
19 gennaio 2026 15:54
Sabatini: "La Fiorentina è l’Inter della corsa salvezza. De Gea capitano ha portato mentalità e leadership"
15 gennaio 2026 20:24
Sabatini esalta Fagioli: "Col Milan è stato meraviglioso, ha stracciato Ricci nel confronto"
13 gennaio 2026 14:20
Zazzaroni e Sabatini all’attacco della Curva Fiesole: “Contestazione fuori dal mondo”
22 dicembre 2025 23:57
Nazione: "Nuovo ds per la Fiorentina? Spunta il nome di Vagnati oltre a Giuntoli e a Sabatini"
19 dicembre 2025 09:54
Cecchi consiglia: "Alla Fiorentina vorrei vedere Sabatini, è uno in grado di ribaltare la squadra"
18 dicembre 2025 13:34
Nazione: “Fiorentina con le spalle al muro. Giuntoli o Sabatini? Contatti fin qui smentiti”
17 dicembre 2025 09:41
Sabatini: "La Fiorentina è un grande club. Se mi chiamassero come DS accetterei sicuramente"
16 dicembre 2025 17:29
Sabatini: "Vanoli ha sbagliato la comunicazione, peggio di così non si può andare alla Fiorentina"
16 dicembre 2025 14:08
Polverosi a gamba tesa: “Ferrari e Goretti non hanno la forza di ribaltare questa situazione. Serve uno come Sabatini”
15 dicembre 2025 09:59
Viviano: “Firenze e la Fiorentina usciranno da questa situazione” e Biasin: “Si salva, ma rischio altissimo”
09 dicembre 2025 19:41
Sabatini sentenzia: "Situazione drammatica: se la Fiorentina non vince contro il Verona è retrocessa"
06 dicembre 2025 20:07
Sabatini: "La Fiorentina è un bene nazionale. Non può retrocedere: deve vivere in Serie A per sempre."
03 dicembre 2025 18:07
Sabatini: “Fagioli? Con le sue qualità, così ci gioca anche mio figlio. Se la Fiorentina si salva è un miracolo”
03 dicembre 2025 09:49
Sabatini: ”Se parla Dzeko con la curva da ultimo arrivato significa che c’è un problema in squadra”
02 dicembre 2025 10:33
Sabatini: “Risultato giusto che non ha evidenziato le differenze di classifica. Kean di un’altra categoria”
25 novembre 2025 19:00
Sabatini pronostica Fiorentina-Juventus: “Finirà 1-1 con gol di Piccoli”, e Cruciani: “Sarà 2-2”
22 novembre 2025 15:45
Cruciani: “La Fiorentina ha solo il 50% di possibilità di salvarsi non è abituata a queste situazioni”
17 novembre 2025 21:39
Sabatini: "Pioli non è più l'allenatore che Firenze ha conosciuto, è stata una grande delusione in tutto"
17 novembre 2025 13:40
Sabatini esalta Italiano: "Il Bologna può vincere lo Scudetto, ha fatto un lavoro davvero eccezionale"
13 novembre 2025 13:20
Sabatini: "Pioli? mi sarei dimesso, ma i soldi son soldi, soprattutto quando non sono nostri"
04 novembre 2025 23:11
Sabatini: "Neanche Pioli si rende conto del disastro. Il centrocampo della Fiorentina non si vede,"
30 ottobre 2025 21:38
Sabatini: "Pioli è ancora a Firenze perché ha un triennale, altrimenti sarebbe già stato esonerato"
28 ottobre 2025 14:15
Sentite Sabatini: "Il rigore per il Milan c'è, ma la Fiorentina ha ragione di protestare"
20 ottobre 2025 13:39
Sabatini difende Pioli: "Al gruppo manca coesione, ma lui saprà sistemare tutta la situazione"
18 ottobre 2025 15:30
Sabatini: "La Fiorentina ha un centrocampo da Primavera, Fagioli non sta indovinando un passaggio"
17 ottobre 2025 13:48
Sabatini: "Gudmundsson un mistero, al Genoa faceva cose mitologiche. Resta da grande squadra"
07 ottobre 2025 22:46
Sabatini sicuro: “Pradè ha fatto un mercato opulento. Firenze ha tutto per ambire alla Champions”
07 ottobre 2025 08:49
Sabatini: "La Fiorentina di Pioli dà brutte sensazioni a tutti, ma non scherziamo sulla retrocessione"
30 settembre 2025 13:44
Sabatini: "La Fiorentina ha giocato in modo apatico, ma è presto per colpevolizzare subito Pioli"
16 settembre 2025 15:08
Sabatini demolisce la Fiorentina: "Contro il Napoli sembrava che ci facesse un favore a giocare"
15 settembre 2025 15:56
Sabatini duro: “Fiorentina più in ritardo dei lavori in Curva, se è questa non andrà lontano”
14 settembre 2025 15:22
Sabatini: "Kean è un attaccante top a livello europeo e in poche squadre hanno un giocatore del genere"
09 settembre 2025 18:48
Sabatini su Kean: "Un attaccante così ce l'hanno poche nazionali al mondo. È tra i migliori in Europa"
06 settembre 2025 15:19
Sabatini: "Nessun acquisto della Fiorentina è titolare. Frattesi in Nazionale? Meglio Fagioli o Mandragora"
03 settembre 2025 21:38
Sabatini: "Kean deve confermarsi sui livelli dello scorso campionato, ma non credete sia facile"
19 agosto 2025 14:03
Sabatini: "La Fiorentina la vedo meglio di Lazio, Bologna e Como. Squadra intrigante e in crescita"
14 agosto 2025 20:34
Sabatini: "Pioli meglio di Palladino, Kean è un'incognita. Fagioli fortissimo, Sohm solo un'alternativa"
06 agosto 2025 22:00
Sabatini: "Kean resta, negli ultimi anni cessioni eccellenti anche per volontà della Fiorentina"
04 agosto 2025 23:02
Sabatini: "Fiorentina sempre nelle zone alte della Serie A. Se arrivasse quarta farebbe tantissimo"
22 luglio 2025 17:48
Sabatini: "52 milioni per Kean valutazione impegnativa. Con 52 puoi prendere Retegui e con 40 Lucca"
05 luglio 2025 14:30
Sabatini: "Per la Fiorentina sarà decisiva la questione Kean, la coppia con Dzeko sarebbe da sogno"
01 luglio 2025 22:19
Sabatini: "A Pradè l'accompagno io a prendere Pio Esposito nella sede dell'Inter. E' un talento"
26 giugno 2025 14:09
Sabatini: "Dzeko alla Fiorentina farà certamente più di 10 gol. Alla sua età dà ancora lezioni di calcio"
17 giugno 2025 17:54
Sabatini: "In Serie A Modric gioca anche bendato e Dzeko alla Fiorentina fa più di 10 gol"
11 giugno 2025 23:29
Sabatini: "Palladino ha fatto una cosa legittima con le dimissioni, non lo trasformiamo in un eroe"
03 giugno 2025 14:16
Sabatini: "Non capisco i tifosi scontenti di Pradè. Colpani unico flop, ma lo voleva Palladino"
30 maggio 2025 16:12
Sabatini: "Con il Betis mi aspetto una Fiorentina consapevole. Kean ora è un giocatore maturo"
06 maggio 2025 16:41
Sabatini lancia la bomba: "Maxi offerta Juve a De Gea, la clausola di rinnovo si può aggirare”
16 aprile 2025 23:32
Sabatini: "Non scambierei De Gea con Maignan. Contro il Celje deve giocare Terracciano in porta"
09 aprile 2025 22:49
Sabatini: "A San Siro Palladino è stato troppo offensivo, per questo la Fiorentina non è riuscita a vincere"
07 aprile 2025 13:14
Sabatini: 'Kean un affare. Fagioli? Fa ridere che la Juve l'abbia venduto e poi preso Alberto Costa..."
01 aprile 2025 16:52
Sabatini: "Kean è addirittura meglio di Osimhen. Giuntoli ha regalato lui e Fagioli alla Fiorentina"
31 marzo 2025 18:43
Sabatini esalta Kean: "Stiamo parlando di un attaccante fortissimo, è sicuramente il futuro bomber della Nazionale"
24 marzo 2025 13:30
Sabatini: "Fagioli è di un'altra categoria, complimenti a chi l'ha venduto senza accorgersene"
17 marzo 2025 14:19
Sabatini: "Il mercato di Pradè è stato encomiabile. Adesso si presenti in conferenza con Palladino"
25 febbraio 2025 16:00
Sabatini: "L'angolo fantasma dell'Inter è un fatto oggettivo, il mani di Darmian è rigore 9 su 10, sbagliato paragonarli"
12 febbraio 2025 23:02
Sabatini: "Preferisco Kean a Retegui perché è più completo, con i piedi però fanno fatica entrambi"
11 febbraio 2025 12:13
Sabatini: "Kean è meglio come attaccante che rapper, il più forte italiano in giro"
07 febbraio 2025 13:46
Sabatini: "Coi soldi di Nico la Fiorentina ha comprato Kean, Fagioli ed è rimasto qualcosa per una bistecca"
05 febbraio 2025 12:00
Sabatini sarcastico con la Juve sui social: "Giuntoli è il miglior DS della storia della Fiorentina"
04 febbraio 2025 22:51
Sabatini: "Per me Italiano è sottovalutato dai tempi del Trapani. Peccato per le tre finali perse. Merita una chance in una top"
21 gennaio 2025 21:13
Sabatini: "Kean ha stravinto la sfida con Vlahovic. La Juve lo ha regalato, ora vale il triplo"
30 dicembre 2024 14:20
Sabatini difende Biraghi: "Io sto con il capitano. Chiaro non approvare le scelte di Palladino per il suo trascorso a Firenze"
12 dicembre 2024 14:07
Sabatini: "Stasera l'errore iniziale di Quarta ha condizionato tutta la Fiorentina, squadra contratta"
04 dicembre 2024 23:27
Sandro Sabatini: "Massacrai in radio chi aveva comprato Kokorin. Mi chiamò Pradè dicendomi: 'Sono stato io'"
25 novembre 2024 21:12
Sandro Sabatini: “Fiorentina fatta con gli scarti, ora è una squadra disumana per il valore di mercato”
25 novembre 2024 21:08
Sentite Sabatini: "La Lazio gioca meglio della Fiorentina, è la squadra che ha il calcio più bello"
13 novembre 2024 23:19
Sabatini cambia idea sulla Fiorentina: "Per me può fare quello che ha fatto il Bologna lo scorso anno"
01 novembre 2024 16:31
Sabatini critica Nico Gonzalez: "Acquisto flop della Juve, è stato pagato troppo per quello che è"
31 ottobre 2024 13:23
Sabatini su Vlahovic: "L'anno scorso si dava la colpa alle poche palle goal, ma le aveva e non segnava"
31 ottobre 2024 12:57
Sabatini senza freni: "A Roma si capisce poco di calcio, mandare via ora De Rossi è abominevole"
19 settembre 2024 13:56
Sabatini: "Kean centravanti rivelazione di questo campionato. La Fiorentina ha fatto l'affare del 2024"
17 settembre 2024 13:02
Sabatini: "Kean a Firenze farà minimo 15 gol, l'anno prossimo ce lo ricorderemo come affare"
10 settembre 2024 14:34
Sabatini: "Kean ha il motore del giocatore importante, ma ha bisogno di giocare. E alla Fiorentina lo farà"
09 settembre 2024 14:30
Sabatini: "Commisso sull'Inter fa una provocazione ma se nessuno risponde è perché non c'è niente di male"
09 settembre 2024 11:44
Sabatini attacca Palladino: "Insopportabile che boccia il mercato solo per le simpatie dei tifosi"
24 agosto 2024 13:23
Sabatini: "La Fiorentina è da ottavo posto, non è all'altezza di un top club"
15 agosto 2024 18:07
Sabatini si espone su Kean: "Potrebbe rivelarsi una bellissima chiamata da parte della Fiorentina"
19 luglio 2024 12:53
Sabatini: "Valentini è un difensore forte. I giocatori che vengono dal Boca hanno un buon pedigree"
15 luglio 2024 15:55
Sabatini sicuro: "Kean è un po' esuberante, gli serve continuità. Il destino della Fiorentina dipende dai suoi gol"
10 luglio 2024 17:00
Sabatini: "Chiesa è uno che va in tilt ogni 2/3 partite da quando era un bimbetto nella Fiorentina"
22 giugno 2024 16:33
Sabatini diceva: "Thuram peggio di Dzeko". L'attaccante dell'Inter lo umilia con le sue stesse parole sui social
22 maggio 2024 18:53
Sabatini: "Per il post Italiano? Palladino è il nome che circola di più. Sarri non scarta l'ipotesi Fiorentina"
21 maggio 2024 15:30
Sabatini dimentica l'Aston Villa: "Fiorentina squadra più forte della Conference. Gasperini ha già vinto"
24 aprile 2024 13:25
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