Labaro Viola

Notizie Sabatini Fiorentina

Sabatini: "Alla Juve hanno mandato via uno come Fagioli, adesso se ne pentono amaramente"

19 maggio 2026 17:36

Sabatini: “Stagione drammatica per la Fiorentina. I fischi non hanno fatto bene ai giocatori”

11 maggio 2026 16:01

Sabatini: "Se Vanoli dovesse restare, devono essere tutti contenti, sennò è bene cambiare subito"

02 maggio 2026 15:51

Sabatini attacca Trevisani: “Pioli ha un gioco? Lo dicevi anche d’estate su una macchinina al Viola Park”

13 aprile 2026 19:29

Sabatini: "Fagioli e la Fiorentina sono stati travolti, ieri è stato uno scontro davvero impari"

10 aprile 2026 13:59

Sentite Sabatini: "Renzi è perfetto per essere il successore di Gravina in FIGC"

02 aprile 2026 14:10

Sabatini: "L’Italia andrà ai Mondiali anche se Gattuso ha snobbato Fagioli, uno tra gli italiani più in forma"

24 marzo 2026 14:25

Sabatini è sicuro: "Paratici vuole Maresca sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione"

15 marzo 2026 20:11

Sabatini rivela: “So per certo che Paratici ha avuto un contatto ravvicinato con Maresca”

13 marzo 2026 10:49

Sabatini: "Lo Jagiellonia farebbe fatica a battere la Pistoiese. La squadra non dà risposte, Vanoli è il responsabile"

04 marzo 2026 16:22

Sentite Sabatini: "Prestazione incomprensibile, Fiorentina in balia degli avversari. Perché non il 4-3-3?"

03 marzo 2026 22:18

Sabatini: “Commisso lo criticavano ma gli andava fatta una statua, ora diranno che suo figlio non è all’altezza”

10 febbraio 2026 17:54

Sabatini: "Fagioli giocatore unico, ha ascoltato il mio consiglio sui passaggi. Lasciatelo in pace per il passato"

24 gennaio 2026 14:24

Sabatini: “Pradè è stato all’altezza della Fiorentina, meriterebbe maggiore rispetto”

20 gennaio 2026 18:18

Sabatini approva Fabbian: "Sarebbe un acquisto azzeccato, attacca la porta e porta energie e fisicità"

19 gennaio 2026 18:26

Sabatini su Commisso: "Una grave perdita per il calcio. Rocco ha onorato al meglio la bellezza di Firenze"

19 gennaio 2026 15:54

Sabatini: "La Fiorentina è l’Inter della corsa salvezza. De Gea capitano ha portato mentalità e leadership"

15 gennaio 2026 20:24

Sabatini esalta Fagioli: "Col Milan è stato meraviglioso, ha stracciato Ricci nel confronto"

13 gennaio 2026 14:20

Zazzaroni e Sabatini all’attacco della Curva Fiesole: “Contestazione fuori dal mondo”

22 dicembre 2025 23:57

Nazione: "Nuovo ds per la Fiorentina? Spunta il nome di Vagnati oltre a Giuntoli e a Sabatini"

19 dicembre 2025 09:54

Cecchi consiglia: "Alla Fiorentina vorrei vedere Sabatini, è uno in grado di ribaltare la squadra"

18 dicembre 2025 13:34

Nazione: “Fiorentina con le spalle al muro. Giuntoli o Sabatini? Contatti fin qui smentiti”

17 dicembre 2025 09:41

Sabatini: "La Fiorentina è un grande club. Se mi chiamassero come DS accetterei sicuramente"

16 dicembre 2025 17:29

Sabatini: "Vanoli ha sbagliato la comunicazione, peggio di così non si può andare alla Fiorentina"

16 dicembre 2025 14:08

Polverosi a gamba tesa: “Ferrari e Goretti non hanno la forza di ribaltare questa situazione. Serve uno come Sabatini”

15 dicembre 2025 09:59

Viviano: “Firenze e la Fiorentina usciranno da questa situazione” e Biasin: “Si salva, ma rischio altissimo”

09 dicembre 2025 19:41

Sabatini sentenzia: "Situazione drammatica: se la Fiorentina non vince contro il Verona è retrocessa"

06 dicembre 2025 20:07

Sabatini: "La Fiorentina è un bene nazionale. Non può retrocedere: deve vivere in Serie A per sempre."

03 dicembre 2025 18:07

Sabatini: “Fagioli? Con le sue qualità, così ci gioca anche mio figlio. Se la Fiorentina si salva è un miracolo”

03 dicembre 2025 09:49

Sabatini: ”Se parla Dzeko con la curva da ultimo arrivato significa che c’è un problema in squadra”

02 dicembre 2025 10:33

Sabatini: “Risultato giusto che non ha evidenziato le differenze di classifica. Kean di un’altra categoria”

25 novembre 2025 19:00

Sabatini pronostica Fiorentina-Juventus: “Finirà 1-1 con gol di Piccoli”, e Cruciani: “Sarà 2-2”

22 novembre 2025 15:45

Cruciani: “La Fiorentina ha solo il 50% di possibilità di salvarsi non è abituata a queste situazioni”

17 novembre 2025 21:39

Sabatini: "Pioli non è più l'allenatore che Firenze ha conosciuto, è stata una grande delusione in tutto"

17 novembre 2025 13:40

Sabatini esalta Italiano: "Il Bologna può vincere lo Scudetto, ha fatto un lavoro davvero eccezionale"

13 novembre 2025 13:20

Sabatini: "Pioli? mi sarei dimesso, ma i soldi son soldi, soprattutto quando non sono nostri"

04 novembre 2025 23:11

Sabatini: "Neanche Pioli si rende conto del disastro. Il centrocampo della Fiorentina non si vede,"

30 ottobre 2025 21:38

Sabatini: "Pioli è ancora a Firenze perché ha un triennale, altrimenti sarebbe già stato esonerato"

28 ottobre 2025 14:15

Sentite Sabatini: "Il rigore per il Milan c'è, ma la Fiorentina ha ragione di protestare"

20 ottobre 2025 13:39

Sabatini difende Pioli: "Al gruppo manca coesione, ma lui saprà sistemare tutta la situazione"

18 ottobre 2025 15:30

Sabatini: "La Fiorentina ha un centrocampo da Primavera, Fagioli non sta indovinando un passaggio"

17 ottobre 2025 13:48

Sabatini: "Gudmundsson un mistero, al Genoa faceva cose mitologiche. Resta da grande squadra"

07 ottobre 2025 22:46

Sabatini sicuro: “Pradè ha fatto un mercato opulento. Firenze ha tutto per ambire alla Champions”

07 ottobre 2025 08:49

Sabatini: "La Fiorentina di Pioli dà brutte sensazioni a tutti, ma non scherziamo sulla retrocessione"

30 settembre 2025 13:44

Sabatini: "La Fiorentina ha giocato in modo apatico, ma è presto per colpevolizzare subito Pioli"

16 settembre 2025 15:08

Sabatini demolisce la Fiorentina: "Contro il Napoli sembrava che ci facesse un favore a giocare"

15 settembre 2025 15:56

Sabatini duro: “Fiorentina più in ritardo dei lavori in Curva, se è questa non andrà lontano”

14 settembre 2025 15:22

Sabatini: "Kean è un attaccante top a livello europeo e in poche squadre hanno un giocatore del genere"

09 settembre 2025 18:48

Sabatini su Kean: "Un attaccante così ce l'hanno poche nazionali al mondo. È tra i migliori in Europa"

06 settembre 2025 15:19

Sabatini: "Nessun acquisto della Fiorentina è titolare. Frattesi in Nazionale? Meglio Fagioli o Mandragora"

03 settembre 2025 21:38

Sabatini: "Kean deve confermarsi sui livelli dello scorso campionato, ma non credete sia facile"

19 agosto 2025 14:03

Sabatini: "La Fiorentina la vedo meglio di Lazio, Bologna e Como. Squadra intrigante e in crescita"

14 agosto 2025 20:34

Sabatini: "Pioli meglio di Palladino, Kean è un'incognita. Fagioli fortissimo, Sohm solo un'alternativa"

06 agosto 2025 22:00

Sabatini: "Kean resta, negli ultimi anni cessioni eccellenti anche per volontà della Fiorentina"

04 agosto 2025 23:02

Sabatini: "Fiorentina sempre nelle zone alte della Serie A. Se arrivasse quarta farebbe tantissimo"

22 luglio 2025 17:48

Sabatini: "52 milioni per Kean valutazione impegnativa. Con 52 puoi prendere Retegui e con 40 Lucca"

05 luglio 2025 14:30

Sabatini: "Per la Fiorentina sarà decisiva la questione Kean, la coppia con Dzeko sarebbe da sogno"

01 luglio 2025 22:19

Sabatini: "A Pradè l'accompagno io a prendere Pio Esposito nella sede dell'Inter. E' un talento"

26 giugno 2025 14:09

Sabatini: "Dzeko alla Fiorentina farà certamente più di 10 gol. Alla sua età dà ancora lezioni di calcio"

17 giugno 2025 17:54

Sabatini: "In Serie A Modric gioca anche bendato e Dzeko alla Fiorentina fa più di 10 gol"

11 giugno 2025 23:29

Sabatini: "Palladino ha fatto una cosa legittima con le dimissioni, non lo trasformiamo in un eroe"

03 giugno 2025 14:16

Sabatini: "Non capisco i tifosi scontenti di Pradè. Colpani unico flop, ma lo voleva Palladino"

30 maggio 2025 16:12

Sabatini: "Con il Betis mi aspetto una Fiorentina consapevole. Kean ora è un giocatore maturo"

06 maggio 2025 16:41

Sabatini lancia la bomba: "Maxi offerta Juve a De Gea, la clausola di rinnovo si può aggirare”

16 aprile 2025 23:32

Sabatini: "Non scambierei De Gea con Maignan. Contro il Celje deve giocare Terracciano in porta"

09 aprile 2025 22:49

Sabatini: "A San Siro Palladino è stato troppo offensivo, per questo la Fiorentina non è riuscita a vincere"

07 aprile 2025 13:14

Sabatini: 'Kean un affare. Fagioli? Fa ridere che la Juve l'abbia venduto e poi preso Alberto Costa..."

01 aprile 2025 16:52

Sabatini: "Kean è addirittura meglio di Osimhen. Giuntoli ha regalato lui e Fagioli alla Fiorentina"

31 marzo 2025 18:43

Sabatini esalta Kean: "Stiamo parlando di un attaccante fortissimo, è sicuramente il futuro bomber della Nazionale"

24 marzo 2025 13:30

Sabatini: "Fagioli è di un'altra categoria, complimenti a chi l'ha venduto senza accorgersene"

17 marzo 2025 14:19

Sabatini: "Il mercato di Pradè è stato encomiabile. Adesso si presenti in conferenza con Palladino"

25 febbraio 2025 16:00

Sabatini: "L'angolo fantasma dell'Inter è un fatto oggettivo, il mani di Darmian è rigore 9 su 10, sbagliato paragonarli"

12 febbraio 2025 23:02

Sabatini: "Preferisco Kean a Retegui perché è più completo, con i piedi però fanno fatica entrambi"

11 febbraio 2025 12:13

Sabatini: "Kean è meglio come attaccante che rapper, il più forte italiano in giro"

07 febbraio 2025 13:46

Sabatini: "Coi soldi di Nico la Fiorentina ha comprato Kean, Fagioli ed è rimasto qualcosa per una bistecca"

05 febbraio 2025 12:00

Sabatini sarcastico con la Juve sui social: "Giuntoli è il miglior DS della storia della Fiorentina"

04 febbraio 2025 22:51

Sabatini: "Per me Italiano è sottovalutato dai tempi del Trapani. Peccato per le tre finali perse. Merita una chance in una top"

21 gennaio 2025 21:13

Sabatini: "Kean ha stravinto la sfida con Vlahovic. La Juve lo ha regalato, ora vale il triplo"

30 dicembre 2024 14:20

Sabatini difende Biraghi: "Io sto con il capitano. Chiaro non approvare le scelte di Palladino per il suo trascorso a Firenze"

12 dicembre 2024 14:07

Sabatini: "Stasera l'errore iniziale di Quarta ha condizionato tutta la Fiorentina, squadra contratta"

04 dicembre 2024 23:27

Sandro Sabatini: "Massacrai in radio chi aveva comprato Kokorin. Mi chiamò Pradè dicendomi: 'Sono stato io'"

25 novembre 2024 21:12

Sandro Sabatini: “Fiorentina fatta con gli scarti, ora è una squadra disumana per il valore di mercato”

25 novembre 2024 21:08

Sentite Sabatini: "La Lazio gioca meglio della Fiorentina, è la squadra che ha il calcio più bello"

13 novembre 2024 23:19

Sabatini cambia idea sulla Fiorentina: "Per me può fare quello che ha fatto il Bologna lo scorso anno"

01 novembre 2024 16:31

Sabatini critica Nico Gonzalez: "Acquisto flop della Juve, è stato pagato troppo per quello che è"

31 ottobre 2024 13:23

Sabatini su Vlahovic: "L'anno scorso si dava la colpa alle poche palle goal, ma le aveva e non segnava"

31 ottobre 2024 12:57

Sabatini senza freni: "A Roma si capisce poco di calcio, mandare via ora De Rossi è abominevole"

19 settembre 2024 13:56

Sabatini: "Kean centravanti rivelazione di questo campionato. La Fiorentina ha fatto l'affare del 2024"

17 settembre 2024 13:02

Sabatini: "Kean a Firenze farà minimo 15 gol, l'anno prossimo ce lo ricorderemo come affare"

10 settembre 2024 14:34

Sabatini: "Kean ha il motore del giocatore importante, ma ha bisogno di giocare. E alla Fiorentina lo farà"

09 settembre 2024 14:30

Sabatini: "Commisso sull'Inter fa una provocazione ma se nessuno risponde è perché non c'è niente di male"

09 settembre 2024 11:44

Sabatini attacca Palladino: "Insopportabile che boccia il mercato solo per le simpatie dei tifosi"

24 agosto 2024 13:23

Sabatini: "La Fiorentina è da ottavo posto, non è all'altezza di un top club"

15 agosto 2024 18:07

Sabatini si espone su Kean: "Potrebbe rivelarsi una bellissima chiamata da parte della Fiorentina"

19 luglio 2024 12:53

Sabatini: "Valentini è un difensore forte. I giocatori che vengono dal Boca hanno un buon pedigree"

15 luglio 2024 15:55

Sabatini sicuro: "Kean è un po' esuberante, gli serve continuità. Il destino della Fiorentina dipende dai suoi gol"

10 luglio 2024 17:00

Sabatini: "Chiesa è uno che va in tilt ogni 2/3 partite da quando era un bimbetto nella Fiorentina"

22 giugno 2024 16:33

Sabatini diceva: "Thuram peggio di Dzeko". L'attaccante dell'Inter lo umilia con le sue stesse parole sui social

22 maggio 2024 18:53

Sabatini: "Per il post Italiano? Palladino è il nome che circola di più. Sarri non scarta l'ipotesi Fiorentina"

21 maggio 2024 15:30

Sabatini dimentica l'Aston Villa: "Fiorentina squadra più forte della Conference. Gasperini ha già vinto"

24 aprile 2024 13:25

Archivio

Esplora l'archivio di Sabatini

Sett. 21 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 7 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 30 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 1
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 25 Sett. 21 Sett. 17 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 8 Sett. 5 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 41 Sett. 36 Sett. 20 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 50 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 39 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 17 Sett. 14 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 47 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 25 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 10
Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 40 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 27 Sett. 23 Sett. 18 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 5
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 46 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 32 Sett. 30 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 9
Sett. 29 Sett. 25 Sett. 13
Sett. 35 Sett. 31
Sett. 40 Sett. 38