Sabatini: “Fagioli giocatore unico, ha ascoltato il mio consiglio sui passaggi. Lasciatelo in pace per il passato”

Sandro Sabatini è tornato a parlare del centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, analizzando il momento del calciatore ed esaltandone le caratteristiche: “Per me Fagioli è un giocatore unico. Siccome per guardare le partite gli occhi ce l’ho, mi permisi di dargli un consiglio tecnico. Lui ha passato un momento in cui nelle prime 10 giornate era in grande difficoltà e li provai a dirgli questa cosa. Vedendo una partita della Fiorentina notai che Fagioli passava la palla ai compagni dando il giro al pallone, tanto che sembrava stesse giocando a ping pong: mi permisi di dirgli di farla finita di fare i passaggi in quel modo perché è una cosa che mette in grande difficoltà i compagni. E devo dire che forse mi ha ascoltato”.

“A proposito di esperienze passate, io non sono un giudice e non posso permettermi di dare certi giudizi, tuttavia sono dell’idea che si debba sempre dare una seconda possibilità. La lista dei nomi implicati nel caos scommesse era lunga, ma il nome in cima alla lista e tutte le foto in primo piano nei giornali erano sempre le sue. C’è da dire che però non era il male di tutto. Lasciamolo stare un attimo in pace questo ragazzo”.