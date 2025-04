Sabatini: “Kean è addirittura meglio di Osimhen. Giuntoli ha regalato lui e Fagioli alla Fiorentina”

Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva di Kean e degli acquisti tra Fiorentina e Juventus, queste le parole del giornalista:

Moise Kean, una riscoperta straordinaria a Firenze

“Avete visto Moise Kean in Germania e nella partita contro l’Atalanta? Questo Kean è addirittura meglio di Osimhen. Dobbiamo renderci conto che stiamo parlando di un giocatore che, al di là della sua continuità futura, possiede le caratteristiche perfette per essere un attaccante capace di fare reparto da solo, sia fisicamente che tecnicamente. Firenze ha riscoperto un talento incredibile.”

Le difficoltà di Kean nell’ultima stagione alla Juventus

“C’è un grande malinteso sulla scorsa stagione di Kean alla Juventus. Nelle prime due giornate ha segnato due gol, entrambi ingiustamente annullati. Poi ha subito un infortunio che lo ha tenuto fuori per quattro mesi. A gennaio era destinato all’Atletico Madrid, ma non ha superato le visite mediche. Al rientro, si è ritrovato chiuso nelle gerarchie da Vlahovic, Chiesa e Milik. Probabilmente la Juventus, compreso Allegri, avrebbe dovuto fare altre valutazioni su di lui. Venderlo in estate per 13 milioni più 6 di bonus è stata una scelta incomprensibile: di fatto, è stato svenduto.”

Kean e Fagioli, affari sottovalutati rispetto a Nico Gonzalez

“Qualche tempo fa ho fatto una battuta, dicendo che Giuntoli è il miglior direttore sportivo della Fiorentina, e ora sembra una realtà. Ha praticamente regalato Kean e Fagioli, e guardate come hanno giocato contro l’Atalanta: sembravano di un’altra categoria. Se poi pensiamo che entrambi sono costati meno di Nico Gonzalez, qualcosa non torna.”