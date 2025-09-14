Sabatini duro: “Fiorentina più in ritardo dei lavori in Curva, se è questa non andrà lontano”

Il giornalista Sandro Sabatini ha espresso le sue perplessità sulla prestazione viola ieri sera contro il Napoli

Il noto giornalista, Sandro Sabatini, ha espresso la sua opinione sul proprio canale YouTube in merito alla prestazione della Fiorentina contro il Napoli: “Se la Fiorentina è questa non farà tanta strada, è in costruzione, ma è ancora più in costruzione rispetto ai lavori in Curva Fiesole, che dopo un anno e mezzo è ancora senza tifosi che a Firenze qualcosa contano. La prestazione della squadra di Pioli è stata veramente sottotono, senza grinta e senza niente da raccontare”.