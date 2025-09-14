Sabatini duro: “Fiorentina più in ritardo dei lavori in Curva, se è questa non andrà lontano”
Il giornalista Sandro Sabatini ha espresso le sue perplessità sulla prestazione viola ieri sera contro il Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2025 15:22
Il noto giornalista, Sandro Sabatini, ha espresso la sua opinione sul proprio canale YouTube in merito alla prestazione della Fiorentina contro il Napoli: “Se la Fiorentina è questa non farà tanta strada, è in costruzione, ma è ancora più in costruzione rispetto ai lavori in Curva Fiesole, che dopo un anno e mezzo è ancora senza tifosi che a Firenze qualcosa contano. La prestazione della squadra di Pioli è stata veramente sottotono, senza grinta e senza niente da raccontare”.