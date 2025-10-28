28 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sabatini: “Pioli è ancora a Firenze perché ha un triennale, altrimenti sarebbe già stato esonerato”

Radio

Sabatini: “Pioli è ancora a Firenze perché ha un triennale, altrimenti sarebbe già stato esonerato”

Mirko Carmignani

28 Ottobre · 14:15

Aggiornamento: 28 Ottobre 2025 · 14:15

TAG:

#FiorentinaPioliSabatini

Condividi:

di

Il giornalista è intervenuto per dire la sua opinione in casa viola legata al tecnico emiliano ora a rischio esonero

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini per parlare della situazione del tecnico Stefano Pioli in questo momento difficile in casa viola: “Pioli ha un contratto forte con la Fiorentina, è stato preso in estate con un forte investimento da parte della società che lo ha riportato dall’Arabia, ma sono convinto che, se non avesse un triennale a 3 milioni, allora sarebbe già stato esonerato da tempo perché ha fatto 4 punti in 8 gare e non va bene per niente. Sono sicuro che se non fosse così tutelato, allora sarebbe già stato cacciato. Lo stimo e so bene che ha un grande passato, ma ora ha deluso e la progettualità triennale è solo una bella parola con cui riempirsi la bocca perché io non ci credo, sono i risultati che dettano il da farsi.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio