Sabatini: “Pioli è ancora a Firenze perché ha un triennale, altrimenti sarebbe già stato esonerato”

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini per parlare della situazione del tecnico Stefano Pioli in questo momento difficile in casa viola: “Pioli ha un contratto forte con la Fiorentina, è stato preso in estate con un forte investimento da parte della società che lo ha riportato dall’Arabia, ma sono convinto che, se non avesse un triennale a 3 milioni, allora sarebbe già stato esonerato da tempo perché ha fatto 4 punti in 8 gare e non va bene per niente. Sono sicuro che se non fosse così tutelato, allora sarebbe già stato cacciato. Lo stimo e so bene che ha un grande passato, ma ora ha deluso e la progettualità triennale è solo una bella parola con cui riempirsi la bocca perché io non ci credo, sono i risultati che dettano il da farsi.”