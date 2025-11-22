22 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:39

Sabatini pronostica Fiorentina-Juventus: "Finirà 1-1 con gol di Piccoli", e Cruciani: "Sarà 2-2"

Sabatini pronostica Fiorentina-Juventus: “Finirà 1-1 con gol di Piccoli”, e Cruciani: “Sarà 2-2”

22 Novembre · 15:45

Nel corso della puntata del loro podcast, i tre giornalisti hanno tutti pronosticato un risultato positivo della Fiorentina contro la Juve

Nel corso della puntata del podcast Numer1, i giornalisti e opinionisti Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni, e Giuseppe Cruciani si sono divertiti a pronosticare il risultato esatto di Fiorentina-Juventus.

Se per il il giornalista di Mediaset la gara finirà con un pareggio di uno a uno, con gol del suo pupillo Piccoli,  così come per Cruciani che pronostica un pari più spettacolare per 2-2 con rete bianconera di Coincecao, il direttore del Corriere dello Sport Zazzaroni immagina una vittoria viola per uno a zero con rete di Gudmundsson.

