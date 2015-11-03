Notizie Fiorentina Juventus Fiorentina

Corriere dello Sport: "Contro la viola davanti l'ex Vlahovic con Yildiz e Conceicao. K.Thuram in dubbio"
15 maggio 2026 14:12
Precedenti Juventus Fiorentina: solo 7 vittorie viola a Torino nella storia, fragoroso lo 0-3 del 2020
14 maggio 2026 14:29
Piccinetti: "Ho visto Sassuolo-Pisa, andavano al doppio della Fiorentina. Salire di condizione fisica"
26 novembre 2025 14:16
Pedullà duro su Pioli: “Si è capito che è andato via e che è arrivato Vanoli, si vede la sua mano”
25 novembre 2025 19:12
Sabatini: “Risultato giusto che non ha evidenziato le differenze di classifica. Kean di un’altra categoria”
25 novembre 2025 19:00
Fiorentina multata: inflitte un’ammenda ed una diffida per i cori contro l’ex viola Vlahovic
25 novembre 2025 18:42
Rocchi conferma: “Giusto non dare rigore, Vlahovic trattiene per primo il difensore della Fiorentina”
25 novembre 2025 18:25
Galbiati: "Vanoli ha toccato le corde giuste: contro la Juve è riuscito a rimettere in sesto la gara"
24 novembre 2025 14:49
Di Gennaro: "Fagioli? Un po acerbino. E' di un livello superiore ma non lo sta dimostrando"
24 novembre 2025 14:39
Marinozzi fiducioso: "Kean mi ha convinto moltissimo. La Fiorentina ha risposto bene mentalmente"
24 novembre 2025 14:32
Sabatini pronostica Fiorentina-Juventus: “Finirà 1-1 con gol di Piccoli”, e Cruciani: “Sarà 2-2”
22 novembre 2025 15:45
Vlahovic verso una maglia da titolare, dietro di lui Mckennie con Yildiz. Confermato Koopmeiners braccetto
22 novembre 2025 14:59
Verso Fiorentina-Juventus, Sky Sport conferma: “Vlahovic recuperato, ma partirà dalla panchina”
21 novembre 2025 15:31
Il Franchi è vicino al sold out per Fiorentina-Juventus: pochi biglietti ancora disponibili
20 novembre 2025 16:47
Vlahovic, prosegue la maledizione? In dubbio per sabato, contro la Fiorentina solo 3 gare da titolare in A
20 novembre 2025 16:12
Orlando: "Fiorentina-Juventus? Darei ancora una chance a Fagioli. Con lui Sohm e Mandragora"
20 novembre 2025 13:40
Stovini: "Vanoli doveva entrare più a gamba tesa: può solo risalire, fare peggio di così è impossibile"
20 novembre 2025 13:08
Non è mai stata una partita come le altre: Fiorentina-Juventus, una rivalità che nasce da lontano
20 novembre 2025 10:53
Piccinetti attacca Dodo: "Deve darsi una mossa. Così non rischia solo la panchina, ma la tribuna"
19 novembre 2025 14:13
Ferrara sui biglietti ancora a disposizione: “Se la Fiorentina ricomincia a giocare a calcio, la gente torna”
18 novembre 2025 19:12
Monti: “Fiorentina-Juventus è un’occasione troppo ghiotta per i giocatori per riconquistarci”
18 novembre 2025 18:40
Bucchioni: “Vanoli punterà sulla difesa, fin qui disastrosa. Contro la Juventus occasione per dare di più”
17 novembre 2025 16:19
Malusci su Fiorentina-Juventus: “Prima la rivalità era sentita di più. Sabato deve essere la prima di campionato”
17 novembre 2025 15:49
Orlando: "Fiorentina? Se batte la Juventus riparte tutto. Paura si, ma non sono quelli di una volta"
17 novembre 2025 13:28
Governo: "Addio partite a rischio la sera." Tra le probabili in black list anche Fiorentina-Juventus
16 aprile 2025 21:18
Questura di Firenze: "La coreografia era difforme da quella autorizzata dal gruppo operativo per la sicurezza”
21 marzo 2025 20:31
Giudice Sportivo, multa da 50 mila euro alla Fiorentina e diffida alla Curva per la coreografia anti-Juve
18 marzo 2025 16:33
L'ira di Briatore dopo il KO Juve: "Abbiamo comprato bidoni come Nico Gonzalez. Soldi buttati via"
17 marzo 2025 17:09
Impallomeni: "Se la Fiorentina vince contro l'Atalanta e ritrova Gud, è una candidata per il 4° posto"
17 marzo 2025 16:42
Di Gennaro: "Fagioli se sta bene è da Nazionale. La palla di esterno per Mandragora è perfetta"
17 marzo 2025 16:28
Rampulla non ha dubbi: "Fagioli calciatore vero. La Juve l'ha dato via per prendere un Kelly qualsiasi"
17 marzo 2025 16:17
Cosmi: "Partita strepitosa della Fiorentina. Guardavi Fagioli e dicevi 'alla Juve serve un giocatore così'"
17 marzo 2025 15:57
Gudmundsson: "Sono motivato e voglio continuare a giocare bene. Il nostro obiettivo è l'Europa"
16 marzo 2025 20:52
Fagioli: "Partita emozionante da ex Juve. La voglia di rivalsa c'è sempre, fa parte dello sport"
16 marzo 2025 20:36
Commisso: "Vittoria speciale dopo una prova straordinaria. Dedico la vittoria alla famiglia di Joe"
16 marzo 2025 20:26
Delio Rossi: "Juve parte favorita, i valori sono diversi. La Fiorentina in Conference è calata nel 2° tempo"
15 marzo 2025 16:49
Marchionni: "Fiorentina può ottenere un gran risultato contro la Juve. Serve un approccio importante"
15 marzo 2025 16:29
Comunicato dei tifosi juventini: "In trasferta a Firenze non ci saremo perchè non ci meritate!"
14 marzo 2025 22:31
Altra tegola in casa Juve: problema alla coscia per Conceiçao, in forte dubbio per la Fiorentina
03 marzo 2025 17:12
La Fiorentina femminile vince (1-0) semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Gioia al Viola Park
03 marzo 2024 18:23
Ziliani: "Su Nico Gonzalez c'è rigore. A parti invertite avremmo rivisto l'azione 12 volte"
07 novembre 2023 18:35
Pistocchi durissimo: "Giornali 'appecorati' alla Juventus. Contro Fiorentina prestazione da provinciale"
07 novembre 2023 18:06
Pupo: "Mi sono rifiutato di vedere Fiorentina-Juventus. Smetto di seguire il calcio fino alla fine dell'anno"
07 novembre 2023 13:35
Baiano: "Attaccante forte a Firenze non viene perchè serve la Champions. Con 25 milioni..."
06 novembre 2023 19:41
Flachi non ha dubbi su Parisi: "Errori? Fa la fascia 100 volte, crea superiorità. Gran giocatore"
06 novembre 2023 18:48
Viviano: "Szczęsny in porta alla Fiorentina e Terracciano alla Juventus, risultato sarebbe stato opposto"
06 novembre 2023 18:46
Orlando: "Fiorentina cosa poteva fare di più? Giocando così male la Juve è davanti"
06 novembre 2023 18:37
Fiorentina non rilascerà dichiarazioni ufficiali prima e dopo il match contro la Juventus
05 novembre 2023 18:56
Fiorentina-Juventus si gioca. Dopo la decisione Pupo si sfoga con un commento social: "Vergogna"
05 novembre 2023 18:28
"Fiorentina-Juventus non interferisce né incide su attività di soccorso". La nota del Prefetto di Firenze
05 novembre 2023 17:20
Galli: "Giani ha permesso che lo spettacolo andasse avanti. Errore non rinviare"
05 novembre 2023 17:06
I gruppi organizzati della Curva Fiesole non entreranno allo stadio per Fiorentina-Juventus. Il comunicato
04 novembre 2023 21:10
Stramaccioni: "Partita tosta per la Juventus? Fiorentina viene da due sconfitte. In casa sempre temibile"
04 novembre 2023 18:57
Convocati Fiorentina per la Juventus: Pierozzi si ferma, Kayode non recupera, Parisi c'è
04 novembre 2023 18:42
Italiano: "Dobbiamo tornare a correre in campionato. Metteremo qualità in entrambe le aree"
04 novembre 2023 18:24
Allegri: "Fiorentina rivale nella lotta Champions. Arthur? Si è ripreso bene dall'infortunio"
04 novembre 2023 18:06
Fiorentina-Juventus si giocherà, non è mai stata in dubbio. A Firenze la situazione non è rischio
04 novembre 2023 12:47
Curva Fiesole tuona: "Fiorentina-Juventus non si deve giocare. Rispetto per chi ha perso tutto"
03 novembre 2023 20:04
Dal Viola Park, Italiano verso la conferma dell'undici sceso in campo con Lazio. Beltran...
03 novembre 2023 19:16
Orlando: " Beltran è in forma e contro la Juve deve giocare"
03 novembre 2023 19:10
Responsabile Protezione Civile: "Fiorentina-Juventus? Valutiamo. La situazione è critica"
03 novembre 2023 18:34
Longhi: "Titolo Tuttosport? Modo per accendere lo scontro tra Fiorentina e Juventus"
03 novembre 2023 18:17
Emergenza maltempo, Fiorentina-Juventus a rischio? Nardella: "Non è previsto il rinvio"
03 novembre 2023 17:58
Aperta la vendita libera se risiedi in Toscana per la Curva Ferrovia per Fiorentina-Juventus
03 novembre 2023 13:48
Delio Rossi: "Quando allenavo la Fiorentina tante categorie di differenza con la Juventus"
02 novembre 2023 19:39
Parisi si è allenato regolarmente in gruppo. Nessun infortunio. Contro la Juventus ci sarà
02 novembre 2023 18:53
Sentite Cobolli Gigli: "Fiorentina-Juventus? Sempre vissuta come una partita come le altre"
02 novembre 2023 18:24
Flachi presenta Fiorentina-Juventus: "Se la vinci tante cose vengono perdonate"
01 novembre 2023 19:54
Tifosi caricano la squadra al Viola Park e Dodò ringrazia: "Con il vostro sostegno Fiorentina sarà sempre forte"
01 novembre 2023 19:22
Ravanelli consiglia Nzola: "Deve giocare tranquillo. Dico ai tifosi della Fiorentina di stargli vicino"
31 ottobre 2023 19:46
Gatti tira pugno a Djuric in Juventus-Verona. Niente prova tv per il Giudice. Ci sarà con la Fiorentina
31 ottobre 2023 18:22
Anche Nardella ricorda il 4-2: "Partita più bella in assoluto. C'era il delirio vero allo stadio"
20 ottobre 2023 19:56
Rossi ricorda: "Prima non sapevo della rivalità tra Fiorentina e Juventus. Alla fine la gente piangeva"
20 ottobre 2023 18:44
In malattia per andare a vedere Fiorentina-Juve: licenziato ma il giudice gli dà ragione: "Non si aggrava"
10 marzo 2023 13:32
L'operaio è in malattia ma va a vedere Fiorentina-Juventus. Licenziato ma il giudice lo reintegra
10 novembre 2022 14:14
PAGELLE VIOLA: DUNCAN GOL, AMRABAT GIGANTEGGIA. MILENKOVIC E IGOR ANNULLANO TUTTI
21 maggio 2022 22:45
Lady Odriozola: "Non so se Alvaro resterà alla Fiorentina, dopo le vacanze vediamo. É al 100%"
21 maggio 2022 14:11
Venuti orgoglioso di Firenze e della sua Fiorentina: "A testa altissima". La storia su Instagram
21 aprile 2022 20:54
Meraviglioso gesto dei tifosi viola per rincuorare Venuti, lasciata sciarpa nel suo giardino stanotte
03 marzo 2022 15:23
PAGELLE VIOLA: IKONE UN CRACK, MILENKOVIC ED IGOR DUE MURI. VENUTI SFORTUNATO
02 marzo 2022 22:55
28 mila spettatori al Franchi per Fiorentina-Juventus, 1 milione e 105 mila euro l'incasso totale
02 marzo 2022 22:30
Batistuta a Firenze: "Sono a casa. Contro la Juventus andrà bene, si gioca contro una squadra..."
02 marzo 2022 00:24
"23 mila biglietti venduti per la Juventus. Abbiamo chiesto la vendita libera per chi abita in Toscana"
28 febbraio 2022 18:22
Da lunedi la vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus sarà libera per i residenti a Firenze
25 febbraio 2022 18:53
Vendita libera biglietti per la Juventus per i residenti a Firenze, 4 biglietti per chi ha Viola Gold
24 febbraio 2022 19:22
Tutti vogliono un biglietto per Fiorentina-Juventus, stamattina una grande fila alla biglietteria
22 febbraio 2022 17:16
Iniziata vendita dei biglietti di Fiorentina-Juventus, prelazione per tesserati e vendita anche online
21 febbraio 2022 15:04
Entro domani i biglietti di Fiorentina-Juventus, serve Viola Card per la prelazione. Trasferta vietata?
21 febbraio 2022 12:59
Richiesta biglietti Fiorentina-Juventus da tifosi viola in ogni parte d'Italia. Club in attesa di decisioni
12 febbraio 2022 13:56
Gazzetta, Juventus decisa, all-in su Vlahovic ma la realtà dice che è una storia difficile
13 dicembre 2021 10:17
Castrovilli: "Non arrabbiato per il cambio ma per il risultato. Dobbiamo giocare sempre con grinta"
25 aprile 2021 17:51
Pezzella: "Gran primo tempo, quest'anno siamo stati discontinui. Salvezza? Mancano ancora punti"
25 aprile 2021 17:17
PAGELLE VIOLA: AMRABAT UNA DIGA, VLAHOVIC CHE CLASSE. DRAGOWSKI E QUARTA I PEGGIORI
25 aprile 2021 16:52
Vlahovic nella storia della Serie A, 17 gol prima di compiere 22 anni, record condiviso con Vucinic
25 aprile 2021 15:56
FORM.UFFICIALE, IACHINI METTE FUORI QUARTA E BIRAGHI, GIOCA IGOR A SINISTRA, VENUTI A DESTRA
25 aprile 2021 13:55
Barreca continua i festeggiamenti: "E per finire un po' di frutta buona" e fotografa tre pere
24 dicembre 2020 11:22
Ohrstrom al Brivido sportivo: “Sogno di vincere un altro scudetto, gap tra noi e la juve non veritiero”
11 ottobre 2020 15:31
VIDEO, le calciatrici della Juventus su Sky si lamentano per il viola della Fiorentina
19 giugno 2020 03:20
Papa Waigo: "La tribuna con la Juve mi fece lasciare Firenze. Quella volta che Vieri imitò il mio balletto dopo un gol.."
06 maggio 2020 23:11
Rossi: "Il 4-2 emozione unica. Rimpianto? Volevo giocare con Gomez, ci intendevamo a meraviglia"
01 maggio 2020 17:55
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