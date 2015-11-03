Notizie Fiorentina Juventus Fiorentina

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Corriere dello Sport: "Contro la viola davanti l'ex Vlahovic con Yildiz e Conceicao. K.Thuram in dubbio"

15 maggio 2026 14:12

Precedenti Juventus Fiorentina: solo 7 vittorie viola a Torino nella storia, fragoroso lo 0-3 del 2020

14 maggio 2026 14:29

Piccinetti: "Ho visto Sassuolo-Pisa, andavano al doppio della Fiorentina. Salire di condizione fisica"

26 novembre 2025 14:16

Pedullà duro su Pioli: “Si è capito che è andato via e che è arrivato Vanoli, si vede la sua mano”

25 novembre 2025 19:12

Sabatini: “Risultato giusto che non ha evidenziato le differenze di classifica. Kean di un’altra categoria”

25 novembre 2025 19:00

Fiorentina multata: inflitte un’ammenda ed una diffida per i cori contro l’ex viola Vlahovic

25 novembre 2025 18:42

Rocchi conferma: “Giusto non dare rigore, Vlahovic trattiene per primo il difensore della Fiorentina”

25 novembre 2025 18:25

Galbiati: "Vanoli ha toccato le corde giuste: contro la Juve è riuscito a rimettere in sesto la gara"

24 novembre 2025 14:49

Di Gennaro: "Fagioli? Un po acerbino. E' di un livello superiore ma non lo sta dimostrando"

24 novembre 2025 14:39

Marinozzi fiducioso: "Kean mi ha convinto moltissimo. La Fiorentina ha risposto bene mentalmente"

24 novembre 2025 14:32

Sabatini pronostica Fiorentina-Juventus: “Finirà 1-1 con gol di Piccoli”, e Cruciani: “Sarà 2-2”

22 novembre 2025 15:45

Vlahovic verso una maglia da titolare, dietro di lui Mckennie con Yildiz. Confermato Koopmeiners braccetto

22 novembre 2025 14:59

Verso Fiorentina-Juventus, Sky Sport conferma: “Vlahovic recuperato, ma partirà dalla panchina”

21 novembre 2025 15:31

Il Franchi è vicino al sold out per Fiorentina-Juventus: pochi biglietti ancora disponibili

20 novembre 2025 16:47

Vlahovic, prosegue la maledizione? In dubbio per sabato, contro la Fiorentina solo 3 gare da titolare in A

20 novembre 2025 16:12

Orlando: "Fiorentina-Juventus? Darei ancora una chance a Fagioli. Con lui Sohm e Mandragora"

20 novembre 2025 13:40

Stovini: "Vanoli doveva entrare più a gamba tesa: può solo risalire, fare peggio di così è impossibile"

20 novembre 2025 13:08

Non è mai stata una partita come le altre: Fiorentina-Juventus, una rivalità che nasce da lontano

20 novembre 2025 10:53

Piccinetti attacca Dodo: "Deve darsi una mossa. Così non rischia solo la panchina, ma la tribuna"

19 novembre 2025 14:13

Ferrara sui biglietti ancora a disposizione: “Se la Fiorentina ricomincia a giocare a calcio, la gente torna”

18 novembre 2025 19:12

Monti: “Fiorentina-Juventus è un’occasione troppo ghiotta per i giocatori per riconquistarci”

18 novembre 2025 18:40

Bucchioni: “Vanoli punterà sulla difesa, fin qui disastrosa. Contro la Juventus occasione per dare di più”

17 novembre 2025 16:19

Malusci su Fiorentina-Juventus: “Prima la rivalità era sentita di più. Sabato deve essere la prima di campionato”

17 novembre 2025 15:49

Orlando: "Fiorentina? Se batte la Juventus riparte tutto. Paura si, ma non sono quelli di una volta"

17 novembre 2025 13:28

Governo: "Addio partite a rischio la sera." Tra le probabili in black list anche Fiorentina-Juventus

16 aprile 2025 21:18

Questura di Firenze: "La coreografia era difforme da quella autorizzata dal gruppo operativo per la sicurezza”

21 marzo 2025 20:31

Giudice Sportivo, multa da 50 mila euro alla Fiorentina e diffida alla Curva per la coreografia anti-Juve

18 marzo 2025 16:33

L'ira di Briatore dopo il KO Juve: "Abbiamo comprato bidoni come Nico Gonzalez. Soldi buttati via"

17 marzo 2025 17:09

Impallomeni: "Se la Fiorentina vince contro l'Atalanta e ritrova Gud, è una candidata per il 4° posto"

17 marzo 2025 16:42

Di Gennaro: "Fagioli se sta bene è da Nazionale. La palla di esterno per Mandragora è perfetta"

17 marzo 2025 16:28

Rampulla non ha dubbi: "Fagioli calciatore vero. La Juve l'ha dato via per prendere un Kelly qualsiasi"

17 marzo 2025 16:17

Cosmi: "Partita strepitosa della Fiorentina. Guardavi Fagioli e dicevi 'alla Juve serve un giocatore così'"

17 marzo 2025 15:57

Gudmundsson: "Sono motivato e voglio continuare a giocare bene. Il nostro obiettivo è l'Europa"

16 marzo 2025 20:52

Fagioli: "Partita emozionante da ex Juve. La voglia di rivalsa c'è sempre, fa parte dello sport"

16 marzo 2025 20:36

Commisso: "Vittoria speciale dopo una prova straordinaria. Dedico la vittoria alla famiglia di Joe"

16 marzo 2025 20:26

Delio Rossi: "Juve parte favorita, i valori sono diversi. La Fiorentina in Conference è calata nel 2° tempo"

15 marzo 2025 16:49

Marchionni: "Fiorentina può ottenere un gran risultato contro la Juve. Serve un approccio importante"

15 marzo 2025 16:29

Comunicato dei tifosi juventini: "In trasferta a Firenze non ci saremo perchè non ci meritate!"

14 marzo 2025 22:31

Altra tegola in casa Juve: problema alla coscia per Conceiçao, in forte dubbio per la Fiorentina

03 marzo 2025 17:12

La Fiorentina femminile vince (1-0) semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Gioia al Viola Park

03 marzo 2024 18:23

Ziliani: "Su Nico Gonzalez c'è rigore. A parti invertite avremmo rivisto l'azione 12 volte"

07 novembre 2023 18:35

Pistocchi durissimo: "Giornali 'appecorati' alla Juventus. Contro Fiorentina prestazione da provinciale"

07 novembre 2023 18:06

Pupo: "Mi sono rifiutato di vedere Fiorentina-Juventus. Smetto di seguire il calcio fino alla fine dell'anno"

07 novembre 2023 13:35

Baiano: "Attaccante forte a Firenze non viene perchè serve la Champions. Con 25 milioni..."

06 novembre 2023 19:41

Flachi non ha dubbi su Parisi: "Errori? Fa la fascia 100 volte, crea superiorità. Gran giocatore"

06 novembre 2023 18:48

Viviano: "Szczęsny in porta alla Fiorentina e Terracciano alla Juventus, risultato sarebbe stato opposto"

06 novembre 2023 18:46

Orlando: "Fiorentina cosa poteva fare di più? Giocando così male la Juve è davanti"

06 novembre 2023 18:37

Fiorentina non rilascerà dichiarazioni ufficiali prima e dopo il match contro la Juventus

05 novembre 2023 18:56

Fiorentina-Juventus si gioca. Dopo la decisione Pupo si sfoga con un commento social: "Vergogna"

05 novembre 2023 18:28

"Fiorentina-Juventus non interferisce né incide su attività di soccorso". La nota del Prefetto di Firenze

05 novembre 2023 17:20

Galli: "Giani ha permesso che lo spettacolo andasse avanti. Errore non rinviare"

05 novembre 2023 17:06

I gruppi organizzati della Curva Fiesole non entreranno allo stadio per Fiorentina-Juventus. Il comunicato

04 novembre 2023 21:10

Stramaccioni: "Partita tosta per la Juventus? Fiorentina viene da due sconfitte. In casa sempre temibile"

04 novembre 2023 18:57

Convocati Fiorentina per la Juventus: Pierozzi si ferma, Kayode non recupera, Parisi c'è

04 novembre 2023 18:42

Italiano: "Dobbiamo tornare a correre in campionato. Metteremo qualità in entrambe le aree"

04 novembre 2023 18:24

Allegri: "Fiorentina rivale nella lotta Champions. Arthur? Si è ripreso bene dall'infortunio"

04 novembre 2023 18:06

Fiorentina-Juventus si giocherà, non è mai stata in dubbio. A Firenze la situazione non è rischio

04 novembre 2023 12:47

Curva Fiesole tuona: "Fiorentina-Juventus non si deve giocare. Rispetto per chi ha perso tutto"

03 novembre 2023 20:04

Dal Viola Park, Italiano verso la conferma dell'undici sceso in campo con Lazio. Beltran...

03 novembre 2023 19:16

Orlando: " Beltran è in forma e contro la Juve deve giocare"

03 novembre 2023 19:10

Responsabile Protezione Civile: "Fiorentina-Juventus? Valutiamo. La situazione è critica"

03 novembre 2023 18:34

Longhi: "Titolo Tuttosport? Modo per accendere lo scontro tra Fiorentina e Juventus"

03 novembre 2023 18:17

Emergenza maltempo, Fiorentina-Juventus a rischio? Nardella: "Non è previsto il rinvio"

03 novembre 2023 17:58

Aperta la vendita libera se risiedi in Toscana per la Curva Ferrovia per Fiorentina-Juventus

03 novembre 2023 13:48

Delio Rossi: "Quando allenavo la Fiorentina tante categorie di differenza con la Juventus"

02 novembre 2023 19:39

Parisi si è allenato regolarmente in gruppo. Nessun infortunio. Contro la Juventus ci sarà

02 novembre 2023 18:53

Sentite Cobolli Gigli: "Fiorentina-Juventus? Sempre vissuta come una partita come le altre"

02 novembre 2023 18:24

Flachi presenta Fiorentina-Juventus: "Se la vinci tante cose vengono perdonate"

01 novembre 2023 19:54

Tifosi caricano la squadra al Viola Park e Dodò ringrazia: "Con il vostro sostegno Fiorentina sarà sempre forte"

01 novembre 2023 19:22

Ravanelli consiglia Nzola: "Deve giocare tranquillo. Dico ai tifosi della Fiorentina di stargli vicino"

31 ottobre 2023 19:46

Gatti tira pugno a Djuric in Juventus-Verona. Niente prova tv per il Giudice. Ci sarà con la Fiorentina

31 ottobre 2023 18:22

Anche Nardella ricorda il 4-2: "Partita più bella in assoluto. C'era il delirio vero allo stadio"

20 ottobre 2023 19:56

Rossi ricorda: "Prima non sapevo della rivalità tra Fiorentina e Juventus. Alla fine la gente piangeva"

20 ottobre 2023 18:44

In malattia per andare a vedere Fiorentina-Juve: licenziato ma il giudice gli dà ragione: "Non si aggrava"

10 marzo 2023 13:32

L'operaio è in malattia ma va a vedere Fiorentina-Juventus. Licenziato ma il giudice lo reintegra

10 novembre 2022 14:14

PAGELLE VIOLA: DUNCAN GOL, AMRABAT GIGANTEGGIA. MILENKOVIC E IGOR ANNULLANO TUTTI

21 maggio 2022 22:45

Lady Odriozola: "Non so se Alvaro resterà alla Fiorentina, dopo le vacanze vediamo. É al 100%"

21 maggio 2022 14:11

Venuti orgoglioso di Firenze e della sua Fiorentina: "A testa altissima". La storia su Instagram

21 aprile 2022 20:54

Meraviglioso gesto dei tifosi viola per rincuorare Venuti, lasciata sciarpa nel suo giardino stanotte

03 marzo 2022 15:23

PAGELLE VIOLA: IKONE UN CRACK, MILENKOVIC ED IGOR DUE MURI. VENUTI SFORTUNATO

02 marzo 2022 22:55

28 mila spettatori al Franchi per Fiorentina-Juventus, 1 milione e 105 mila euro l'incasso totale

02 marzo 2022 22:30

Batistuta a Firenze: "Sono a casa. Contro la Juventus andrà bene, si gioca contro una squadra..."

02 marzo 2022 00:24

"23 mila biglietti venduti per la Juventus. Abbiamo chiesto la vendita libera per chi abita in Toscana"

28 febbraio 2022 18:22

Da lunedi la vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus sarà libera per i residenti a Firenze

25 febbraio 2022 18:53

Vendita libera biglietti per la Juventus per i residenti a Firenze, 4 biglietti per chi ha Viola Gold

24 febbraio 2022 19:22

Tutti vogliono un biglietto per Fiorentina-Juventus, stamattina una grande fila alla biglietteria

22 febbraio 2022 17:16

Iniziata vendita dei biglietti di Fiorentina-Juventus, prelazione per tesserati e vendita anche online

21 febbraio 2022 15:04

Entro domani i biglietti di Fiorentina-Juventus, serve Viola Card per la prelazione. Trasferta vietata?

21 febbraio 2022 12:59

Richiesta biglietti Fiorentina-Juventus da tifosi viola in ogni parte d'Italia. Club in attesa di decisioni

12 febbraio 2022 13:56

Gazzetta, Juventus decisa, all-in su Vlahovic ma la realtà dice che è una storia difficile

13 dicembre 2021 10:17

Castrovilli: "Non arrabbiato per il cambio ma per il risultato. Dobbiamo giocare sempre con grinta"

25 aprile 2021 17:51

Pezzella: "Gran primo tempo, quest'anno siamo stati discontinui. Salvezza? Mancano ancora punti"

25 aprile 2021 17:17

PAGELLE VIOLA: AMRABAT UNA DIGA, VLAHOVIC CHE CLASSE. DRAGOWSKI E QUARTA I PEGGIORI

25 aprile 2021 16:52

Vlahovic nella storia della Serie A, 17 gol prima di compiere 22 anni, record condiviso con Vucinic

25 aprile 2021 15:56

FORM.UFFICIALE, IACHINI METTE FUORI QUARTA E BIRAGHI, GIOCA IGOR A SINISTRA, VENUTI A DESTRA

25 aprile 2021 13:55

Barreca continua i festeggiamenti: "E per finire un po' di frutta buona" e fotografa tre pere

24 dicembre 2020 11:22

Ohrstrom al Brivido sportivo: “Sogno di vincere un altro scudetto, gap tra noi e la juve non veritiero”

11 ottobre 2020 15:31

VIDEO, le calciatrici della Juventus su Sky si lamentano per il viola della Fiorentina

19 giugno 2020 03:20

Papa Waigo: "La tribuna con la Juve mi fece lasciare Firenze. Quella volta che Vieri imitò il mio balletto dopo un gol.."

06 maggio 2020 23:11

Rossi: "Il 4-2 emozione unica. Rimpianto? Volevo giocare con Gomez, ci intendevamo a meraviglia"

01 maggio 2020 17:55

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