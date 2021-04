FORM.UFFICIALE, IACHINI METTE FUORI QUARTA E BIRAGHI, GIOCA IGOR A SINISTRA, VENUTI A DESTRA

Alle 15 la partita tra la Fiorentina e la Juventus, partita importante sia per la squadra viola in ottica salvezza, sia per quella bianconera nella corsa alla Champions League. Queste le scelte di Beppe Iachini che deve fare a meno di Bonaventura squalificato. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:

Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor, Ribery, Vlahovic

VIDEO, IL DISCORSO DELLA CURVA FIESOLE ALLA FIORENTINA