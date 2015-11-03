Notizie Formazione Ufficiale Fiorentina

FORMAZIONE FIORENTINA: A CENTROCAMPO FABBIAN, DODÓ TORNA TITOLARE, DAVANTI PICCOLI
09 aprile 2026 19:49
FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, FABBIAN A CENTROCAMPO, COMUZZO TERZINO DESTRO
04 aprile 2026 16:53
FORMAZIONE FIORENTINA: MANDRAGORA IN TRIBUNA, KEAN CENTRAVANTI, PARISI ESTERNO ALTO
22 marzo 2026 19:50
FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN FUORI, GIOCA PICCOLI. NDOUR TITOLARE, BRESCIANINI OUT
08 marzo 2026 13:52
FORMAZIONE FIORENTINA: SOLOMON TITOLARE, PICCOLI IN ATTACCO, BRESCIANINI IN PANCHINA
24 gennaio 2026 17:00
FORMAZIONE FIORENTINA: CAMBIO MODULO, 4-5-1: KEAN IN ATTACCO, PARISI E GOSENS A SINISTRA
18 maggio 2025 19:45
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI KEAN, GIOCA BELTRAN. PARISI ESTERNO DESTRO, FUORI FOLORUNSHO
01 maggio 2025 19:51
FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS FUORI, GIOCA PARISI. GUDMUNDSSON TITOLARE, NDOUR C'È
09 marzo 2025 13:55
FORMAZIONE FIORENTINA: FAGIOLI FUORI, TITOLARE MANDRAGORA. COMUZZO IN DIFESA, PONGRACIC IN PANCHINA
23 febbraio 2025 14:02
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI COMUZZO, TORNA CATALDI, FAGIOLI TREQUARTISTA, ZANIOLO CENTRAVANTI
16 febbraio 2025 11:31
FORMAZIONE FIORENTINA: MORENO TITOLARE, PARISI E RICHARDSON CI SONO. FUORI GUD, FAGIOLI E ZANIOLO
10 febbraio 2025 19:41
FORMAZIONE FIORENTINA: FEBBRE PER GUDMUNDSSON, GIOCANO SIA GOSENS CHE PARISI. È 4-4-2, C'È RICHARDSON
06 febbraio 2025 19:40
FORMAZIONE FIORENTINA: COMUZZO ESCLUSO, RICHARDSON A CENTROCAMPO. FOLORUNSHO ESTERNO DESTRO
02 febbraio 2025 13:54
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI GOSENS, GIOCA PARISI. BELTRAN DALLA PANCHINA, GIOCA SOTTIL
29 dicembre 2024 17:09
FORMAZIONE FIORENTINA: KAYODE TERZINO, COMUZZO TITOLARE. FUORI GUDMUNDSSON, SOTTIL C'È
23 dicembre 2024 17:31
FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, MARTINELLI IN PORTA. KOUAMÈ CON SOTTIL
12 dicembre 2024 17:31
FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, GUD DALLA PANCHINA. BOVE ESTERNO A SINISTRA
01 dicembre 2024 16:50
FORMAZIONE FIORENTINA: A CENTROCAMPO ADLI E BOVE, SOTTIL ESTERNO. FUORI RICHARDSON
10 novembre 2024 13:48
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI ADLI, GIOCA RICHARDSON. SOTTIL TITOLARE, TORNA KEAN
03 novembre 2024 13:41
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI QUARTA, GIOCA COMUZZO. CENTROCAMPO CON ADLI, CATALDI E BOVE
06 ottobre 2024 19:34
FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON IN PANCA, MANDRAGORA IN CAMPO. BIRAGHI CENTRALE
03 ottobre 2024 19:50
FORMAZIONE FIORENTINA: RANIERI FUORI, GIOCA COMUZZO. IN MEZZO BOVE, CATALDI E MANDRAGORA
22 settembre 2024 11:22
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI NICO GONZALEZ, GIOCA KOUAMÈ. ESORDIO PER DODÒ DAL PRIMO MINUTO
30 marzo 2024 19:39
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI MILENKOVIC E BONAVENTURA, GIOCANO BARAK E RANIERI
05 novembre 2023 19:35
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI NICO GONZALEZ, GIOCA IKONÈ. DAVANTI NZOLA. QUARTA IN DIFESA
08 ottobre 2023 19:39
FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN CENTRAVANTI, MAXIME LOPEZ REGISTA, NICO E BONAVENTURA CI SONO
05 ottobre 2023 19:47
FORMAZIONE FIORENTINA: IN PORTA TOCCA A CHRISTENSEN, ANCORA BIRAGHI E KOUAMÉ. BELTRAN È IL CENTRAVANTI
03 settembre 2023 17:28
FORM.UFFICIALE: RANIERI TITOLARE, MANDRAGORA CON DUNCAN IN MEZZO, JOVIC DAVANTI
26 luglio 2023 18:55
FORM.UFFICIALE: TORNA MILENKOVIC, CABRAL IN ATTACCO, FUORI NICO GONZALEZ, C'È SAPONARA
12 marzo 2023 13:54
FORM.UFFICIALE: OCCASIONE PER JOVIC, TORNA CASTROVILLI TITOLARE. IKONÈ ESTERNO
09 marzo 2023 19:50
FORM. UFFICIALE: SAPONARA DAL PRIMO MINUTO, AMRABAT TITOLARE. DAVANTI JOVIC CON NICO
05 febbraio 2023 16:55
FORM.UFFICIALE: BIANCO TITOLARE, DAVANTI CABRAL. FUORI KOUAMÈ, MILENKOVIC E BONAVENTURA
04 gennaio 2023 17:37
FORM.UFFICIALE: CABRAL TITOLARE, SAPONARA AL POSTO DI KOUAME, IN DIFESA IGOR AL POSTO DI QUARTA
13 novembre 2022 16:52
FORM.UFFICIALE: A CENTROCAMPO MANDRAGORA, IKONÈ TITOLARE, JOVIC IN ATTACCO. QUARTA DIETRO
30 ottobre 2022 13:50
FORM. UFFICIALE: FUORI NICO GONZALEZ E AMRABAT, KOUAMÈ TITOLARE CON IKONÈ
02 ottobre 2022 16:50
FORM.UFFICIALE: FUORI BIRAGHI E BARAK, SAPONARA E MALEH TITOLARI, CABRAL IN AVANTI
15 settembre 2022 19:34
FORM. UFFICIALE, DODÒ SULLA DESTRA, A CENTROCAMPO BARAK, IN ATTACCO KOUAMÈ CON SOTTIL
11 settembre 2022 13:49
FORM.UFFICIALE, TERRACCIANO IN PORTA, A CENTROCAMPO MALEH, KOUAMÈ TITOLARE, BARAK C'È
03 settembre 2022 13:53
FORM. UFFICIALE, TERRACCIANO IN PORTA, TERZIC TITOLARE, FUORI MILENKOVIC, KOUAME IN CAMPO
31 agosto 2022 17:39
FORM. UFFICIALE: BARAK SUBITO TITOLARE, GIOCANO GOLLINI E DODO, IKONE DAL PRIMO MINUTO
28 agosto 2022 19:44
FORM. UFFICIALE: MANDRAGORA DAVANTI LA DIFESA. QUARTA CON IGOR. PANCHINA PER JOVIC
12 luglio 2022 16:22
FORM.UFFICIALE, TORREIRA IN PANCHINA, AMRABAT TITOLARE, IKONE ESTERNO CON CABRAL
09 maggio 2022 19:42
FORM. UFFICIALE: DRAGOWSKI IN PORTA, FUORI MILENKOVIC, SAPONARA GIOCA MEZZ'ALA
20 aprile 2022 19:50
FORM.UFFICIALE: SAPONARA E DUNCAN TITOLARI, CABRAL AL CENTRO DELL'ATTACCO
10 aprile 2022 13:51
Form. ufficiale Empoli: c'è Zurkowski. Fuori Cutrone, Cacace al posto dello squalificato Parisi
03 aprile 2022 11:42
FORM.UFFICIALE: SOTTIL TITOLARE, IKONE' IN PANCHINA, IGOR E ODRIOZOLA DAL PRIMO MINUTO
13 marzo 2022 11:19
FORM. UFFICIALE: IKONE, DRAGOWSKI E AMRABAT TITOLARI, FUORI BONAVENTURA E GONZALEZ
26 febbraio 2022 19:46
FORM. UFFICIALE: GIOCANO IGOR E CASTROVILLI, SOTTIL TITOLARE, FUORI SAPONARA E CABRAL
20 febbraio 2022 11:22
FORM. UFFICIALE: PIATEK TITOLARE, GIOCA SAPONARA, FUORI IKONE' E BONAVENTURA
10 febbraio 2022 16:52
FORM. UFFICIALE: CABRAL SUBITO TITOLARE, CALLEJON E NASTASIC DALL'INIZIO, FUORI IKONÈ
05 febbraio 2022 19:40
FORM.UFFICIALE: VENUTI E DRAGOWSKI TITOLARI, FUORI BONAVENTURA, GIOCA SAPONARA
13 gennaio 2022 16:55
FORM. UFFICIALE: CASTROVILLI TITOLARE, CALLEJON NEL TRIDENTE, IKONE PARTE DALLA PANCA
10 gennaio 2022 15:51
La Fiorentina annuncia la sua formazione ufficiale per l'Udinese, Vlahovic e Terracciano titolari
06 gennaio 2022 19:28
FORM. UFFICIALE: C'E' CALLEJON, FUORI SAPONARA. DUNCAN VINCE IL BALLOTTAGIO CON MALEH
11 dicembre 2021 13:51
FORM.UFFICIALE: FUORI CALLEJON GIOCA SOTTIL, GONZALEZ TORNA TITOLARE, MALEH IN CAMPO
05 dicembre 2021 11:28
FORM. UFFICIALE: TORNA LA DIFESA TITOLARE. GONZALEZ E CASTROVILLI DALLA PANCA, CONFERMATO CALLEJON
27 novembre 2021 14:05
FORM.UFFICIALE: GIOCANO ODRIZOLA E QUARTA, CASTROVILLI E CALLEJON TITOLARI. FUORI SOTTIL
06 novembre 2021 17:01
FORM. UFFICIALE: FUORI TORREIRA, GIOCA PULGAR, IN DIFESA QUARTA. CALLEJON TITOLARE
03 ottobre 2021 17:02
FORM. UFFICIALE: FUORI SOTTIL, GIOCA SAPONARA. QUARTA IN DIFESA, DUNCAN TITOLARE
26 settembre 2021 13:55
FORM. UFFICIALE: BENASSI TERZINO DESTRO, DUNCAN E SOTTIL TITOLARI. GLI UNDICI VIOLA
21 settembre 2021 19:44
FORM. UFFICIALE, TORREIRA E MILENKOVIC ESCLUSI, GIOCANO QUARTA E PULGAR
18 settembre 2021 14:01
FORM. UFFICIALE: TORNA CASTROVILLI TITOLARE, GIOCA QUARTA, FUORI TORREIRA
28 agosto 2021 19:38
FORM. UFFICIALE, OLIVERA IN DIFESA. FUORI AMRABAT, DENTRO CASTROVILLI. RIBERY-VLAHOVIC DAVANTI
22 maggio 2021 19:51
FORM. UFFICIALE, GIOCA TERRACCIANO, ANCORA FUORI QUARTA, CASTRO C'E', AMRABAT IN PANCHINA
16 maggio 2021 11:27
FORM.UFFICIALE: FUORI QUARTA, RIBERY E CASTROVILLI, KOUAME' TITOLARE, GIOCA IGOR
12 maggio 2021 17:37
FORM.UFFICIALE: IACHINI FA FUORI CASTROVILLI E QUARTA, GIOCA VENUTI SULLA DESTRA, TORNA BIRAGHI
02 maggio 2021 13:56
FORM.UFFICIALE, IACHINI METTE FUORI QUARTA E BIRAGHI, GIOCA IGOR A SINISTRA, VENUTI A DESTRA
25 aprile 2021 13:55
FORM. UFFICIALE: ANCHE IACHINI FA FUORI BIRAGHI E AMRABAT, GIOCANO CASTRO E RIBERY
03 aprile 2021 13:54
FORM. UFFICIALE: FUORI BIRAGHI, GIOCA EYSSERIC. PRANDELLI CAMBIA MODULO, 4-4-2. GLI UNDICI
21 marzo 2021 17:04
FORM. UFFICIALE: CASTROVILLI PARTE DALLA PANCHINA, EYSSERIC TITOLARE, FUORI MALCUIT GIOCA VENUTI
13 marzo 2021 16:58
FORM. UFFICIALE: BORJA A CENTROCAMPO, EYSSERIC AL POSTO DI RIBERY. FUORI CALLEJON, C'È MALCUIT
07 marzo 2021 13:52
FORM.UFFICIALE: MALCUIT ED EYSSERIC TITOLARI, TORNA RIBERY. QUARTA IN DIFESA
28 febbraio 2021 13:56
FORM. UFFICIALI: FUORI IGOR, GIOCA QUARTA. DENTRO VENUTI, FUORI CACERES. MODULO 3-5-2
29 gennaio 2021 19:34
FORM. UFFICIALE: FUORI CALLEJON, DENTRO BONAVENTURA, TANDEM RIBERY-VLAHOVIC
23 gennaio 2021 19:32
FORM.UFFICIALE: FUORI CACERES GIOCA VENUTI, DAVANTI TRIDENTE CON CALLEJON, RIBERY E VLAHOVIC
17 gennaio 2021 11:17
FORM.UFFICIALE, CALLEJON E BONAVENTURA TITOLARI, MODULO 3-4-3. FUORI BORJA
10 gennaio 2021 16:57
FORM.UFFICIALE: FUORI MILENKOVIC, GIOCA QUARTA. FUORI BORJA DENTRO BONAVENTURA
06 gennaio 2021 13:39
FORM. UFFICIALE, FUORI BIRAGHI, GIOCA VENUTI. BORJA REGISTA, IGOR TITOLARE, MODULO 3-5-2
03 gennaio 2021 13:49
La formazione ufficiale della Fiorentina, giocano Barreca e Igor, out Callejon
19 dicembre 2020 13:46
FORM. UFFICIALE, TORNA RIBERY, GIOCANO VENUTI E CASTROVILLI. FUORI PULGAR
16 dicembre 2020 19:55
Formazione ufficiale Fiorentina, fuori Ribery e Callejon. Gioca Eysseric
13 dicembre 2020 13:53
La formazione ufficiale della Fiorentina, Milenkovic terzino. Davanti Vlahovic
22 novembre 2020 11:32
Formazione ufficiale Fiorentina, modulo 3-5-2, Lirola e Bonaventura fuori. Pulgar titolare
07 novembre 2020 19:37
Formazione ufficiale Fiorentina, out Ribery gioca Vlahovic
25 ottobre 2020 16:53
FORMAZIONE UFFICIALE, FUORI CALLEJON E KOUAMÈ, GIOCANO LIROLA E VLAHOVIC
18 ottobre 2020 13:59
La formazione ufficiale della Fiorentina, fuori Ribery, gioca Vlahovic. Out Pezzella
02 ottobre 2020 19:39
Formazione ufficiale Fiorentina, fuori Pezzella gioca Ceccherini. Gli undici
19 settembre 2020 16:52
Formazione ufficiale Fiorentina: Fuori Ribery e Lirola, giocano Ghezzal e Venuti
29 luglio 2020 20:44
Formazione Fiorentina, Iachini fa fuori Lirola, Chiesa e Pulgar
22 luglio 2020 20:55
Formazione ufficiale della Fiorentina, gioca Kouamè, fuori Pulgar e Duncan
19 luglio 2020 18:39
Formazione ufficiale Fiorentina, fuori Dragowski, Castrovilli e Lirola
15 luglio 2020 20:47
La formazione della Fiorentina, giocano Terracciano, Venuti e Igor. Fuori Castrovilli e Chiesa
05 luglio 2020 18:26
FORM. UFFICIALE FIORENTINA, VLAHOVIC E BADELJ TITOLARI, DUNCAN METTE BENASSI IN PANCHINA. GLI UNDICI VIOLA
16 febbraio 2020 14:37
FORM. UFFICIALE: IACHINI CONFERMA IL 3-5-2. TANDEM D'ATTACCO CHIESA-CUTRONE. FUORI VLAHOVIC
18 gennaio 2020 20:28
FORM. UFFICIALE: TRIDENTE SOTTIL-VLAHOVIC-GHEZZAL. CI SONO RANIERI E VENUTI
03 dicembre 2019 20:38
FORM. UFFICIALE: OUT CHIESA, C'È CRISTOFORO E IN ATTACCO CONFERMATO VLAHOVIC
24 novembre 2019 14:43
Form. ufficiale: L'11 viola che scenderà in campo nell'amichevole contro la Pistoiese. C'è Rasmussen
11 ottobre 2019 19:09
FORM. UFFICIALE VIOLA, SARA' 3-5-2, COPPIA D'ATTACCO CHIESA-RIBERY, C'E' CACERES
14 settembre 2019 14:52
FORM. UFFICIALE, MONTELLA SCEGLIE IL 3-5-2. FUORI SIMEONE, A CENTROCAMPO...
26 maggio 2019 20:24
FORM. UFFICIALE: MONTELLA METTE MILENKOVIC E VERETOUT NEI PROPRI RUOLI. 3-5-2, FUORI BENASSI
14 aprile 2019 14:54
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