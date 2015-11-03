Labaro Viola

Notizie Formazione Ufficiale Fiorentina

FORMAZIONE FIORENTINA: A CENTROCAMPO FABBIAN, DODÓ TORNA TITOLARE, DAVANTI PICCOLI

09 aprile 2026 19:49

FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, FABBIAN A CENTROCAMPO, COMUZZO TERZINO DESTRO

04 aprile 2026 16:53

FORMAZIONE FIORENTINA: MANDRAGORA IN TRIBUNA, KEAN CENTRAVANTI, PARISI ESTERNO ALTO

22 marzo 2026 19:50

FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN FUORI, GIOCA PICCOLI. NDOUR TITOLARE, BRESCIANINI OUT

08 marzo 2026 13:52

FORMAZIONE FIORENTINA: SOLOMON TITOLARE, PICCOLI IN ATTACCO, BRESCIANINI IN PANCHINA

24 gennaio 2026 17:00

FORMAZIONE FIORENTINA: CAMBIO MODULO, 4-5-1: KEAN IN ATTACCO, PARISI E GOSENS A SINISTRA

18 maggio 2025 19:45

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI KEAN, GIOCA BELTRAN. PARISI ESTERNO DESTRO, FUORI FOLORUNSHO

01 maggio 2025 19:51

FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS FUORI, GIOCA PARISI. GUDMUNDSSON TITOLARE, NDOUR C'È

09 marzo 2025 13:55

FORMAZIONE FIORENTINA: FAGIOLI FUORI, TITOLARE MANDRAGORA. COMUZZO IN DIFESA, PONGRACIC IN PANCHINA

23 febbraio 2025 14:02

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI COMUZZO, TORNA CATALDI, FAGIOLI TREQUARTISTA, ZANIOLO CENTRAVANTI

16 febbraio 2025 11:31

FORMAZIONE FIORENTINA: MORENO TITOLARE, PARISI E RICHARDSON CI SONO. FUORI GUD, FAGIOLI E ZANIOLO

10 febbraio 2025 19:41

FORMAZIONE FIORENTINA: FEBBRE PER GUDMUNDSSON, GIOCANO SIA GOSENS CHE PARISI. È 4-4-2, C'È RICHARDSON

06 febbraio 2025 19:40

FORMAZIONE FIORENTINA: COMUZZO ESCLUSO, RICHARDSON A CENTROCAMPO. FOLORUNSHO ESTERNO DESTRO

02 febbraio 2025 13:54

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI GOSENS, GIOCA PARISI. BELTRAN DALLA PANCHINA, GIOCA SOTTIL

29 dicembre 2024 17:09

FORMAZIONE FIORENTINA: KAYODE TERZINO, COMUZZO TITOLARE. FUORI GUDMUNDSSON, SOTTIL C'È

23 dicembre 2024 17:31

FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, MARTINELLI IN PORTA. KOUAMÈ CON SOTTIL

12 dicembre 2024 17:31

FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, GUD DALLA PANCHINA. BOVE ESTERNO A SINISTRA

01 dicembre 2024 16:50

FORMAZIONE FIORENTINA: A CENTROCAMPO ADLI E BOVE, SOTTIL ESTERNO. FUORI RICHARDSON

10 novembre 2024 13:48

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI ADLI, GIOCA RICHARDSON. SOTTIL TITOLARE, TORNA KEAN

03 novembre 2024 13:41

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI QUARTA, GIOCA COMUZZO. CENTROCAMPO CON ADLI, CATALDI E BOVE

06 ottobre 2024 19:34

FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON IN PANCA, MANDRAGORA IN CAMPO. BIRAGHI CENTRALE

03 ottobre 2024 19:50

FORMAZIONE FIORENTINA: RANIERI FUORI, GIOCA COMUZZO. IN MEZZO BOVE, CATALDI E MANDRAGORA

22 settembre 2024 11:22

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI NICO GONZALEZ, GIOCA KOUAMÈ. ESORDIO PER DODÒ DAL PRIMO MINUTO

30 marzo 2024 19:39

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI MILENKOVIC E BONAVENTURA, GIOCANO BARAK E RANIERI

05 novembre 2023 19:35

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI NICO GONZALEZ, GIOCA IKONÈ. DAVANTI NZOLA. QUARTA IN DIFESA

08 ottobre 2023 19:39

FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN CENTRAVANTI, MAXIME LOPEZ REGISTA, NICO E BONAVENTURA CI SONO

05 ottobre 2023 19:47

FORMAZIONE FIORENTINA: IN PORTA TOCCA A CHRISTENSEN, ANCORA BIRAGHI E KOUAMÉ. BELTRAN È IL CENTRAVANTI

03 settembre 2023 17:28

FORM.UFFICIALE: RANIERI TITOLARE, MANDRAGORA CON DUNCAN IN MEZZO, JOVIC DAVANTI

26 luglio 2023 18:55

FORM.UFFICIALE: TORNA MILENKOVIC, CABRAL IN ATTACCO, FUORI NICO GONZALEZ, C'È SAPONARA

12 marzo 2023 13:54

FORM.UFFICIALE: OCCASIONE PER JOVIC, TORNA CASTROVILLI TITOLARE. IKONÈ ESTERNO

09 marzo 2023 19:50

FORM. UFFICIALE: SAPONARA DAL PRIMO MINUTO, AMRABAT TITOLARE. DAVANTI JOVIC CON NICO

05 febbraio 2023 16:55

FORM.UFFICIALE: BIANCO TITOLARE, DAVANTI CABRAL. FUORI KOUAMÈ, MILENKOVIC E BONAVENTURA

04 gennaio 2023 17:37

FORM.UFFICIALE: CABRAL TITOLARE, SAPONARA AL POSTO DI KOUAME, IN DIFESA IGOR AL POSTO DI QUARTA

13 novembre 2022 16:52

FORM.UFFICIALE: A CENTROCAMPO MANDRAGORA, IKONÈ TITOLARE, JOVIC IN ATTACCO. QUARTA DIETRO

30 ottobre 2022 13:50

FORM. UFFICIALE: FUORI NICO GONZALEZ E AMRABAT, KOUAMÈ TITOLARE CON IKONÈ

02 ottobre 2022 16:50

FORM.UFFICIALE: FUORI BIRAGHI E BARAK, SAPONARA E MALEH TITOLARI, CABRAL IN AVANTI

15 settembre 2022 19:34

FORM. UFFICIALE, DODÒ SULLA DESTRA, A CENTROCAMPO BARAK, IN ATTACCO KOUAMÈ CON SOTTIL

11 settembre 2022 13:49

FORM.UFFICIALE, TERRACCIANO IN PORTA, A CENTROCAMPO MALEH, KOUAMÈ TITOLARE, BARAK C'È

03 settembre 2022 13:53

FORM. UFFICIALE, TERRACCIANO IN PORTA, TERZIC TITOLARE, FUORI MILENKOVIC, KOUAME IN CAMPO

31 agosto 2022 17:39

FORM. UFFICIALE: BARAK SUBITO TITOLARE, GIOCANO GOLLINI E DODO, IKONE DAL PRIMO MINUTO

28 agosto 2022 19:44

FORM. UFFICIALE: MANDRAGORA DAVANTI LA DIFESA. QUARTA CON IGOR. PANCHINA PER JOVIC

12 luglio 2022 16:22

FORM.UFFICIALE, TORREIRA IN PANCHINA, AMRABAT TITOLARE, IKONE ESTERNO CON CABRAL

09 maggio 2022 19:42

FORM. UFFICIALE: DRAGOWSKI IN PORTA, FUORI MILENKOVIC, SAPONARA GIOCA MEZZ'ALA

20 aprile 2022 19:50

FORM.UFFICIALE: SAPONARA E DUNCAN TITOLARI, CABRAL AL CENTRO DELL'ATTACCO

10 aprile 2022 13:51

Form. ufficiale Empoli: c'è Zurkowski. Fuori Cutrone, Cacace al posto dello squalificato Parisi

03 aprile 2022 11:42

FORM.UFFICIALE: SOTTIL TITOLARE, IKONE' IN PANCHINA, IGOR E ODRIOZOLA DAL PRIMO MINUTO

13 marzo 2022 11:19

FORM. UFFICIALE: IKONE, DRAGOWSKI E AMRABAT TITOLARI, FUORI BONAVENTURA E GONZALEZ

26 febbraio 2022 19:46

FORM. UFFICIALE: GIOCANO IGOR E CASTROVILLI, SOTTIL TITOLARE, FUORI SAPONARA E CABRAL

20 febbraio 2022 11:22

FORM. UFFICIALE: PIATEK TITOLARE, GIOCA SAPONARA, FUORI IKONE' E BONAVENTURA

10 febbraio 2022 16:52

FORM. UFFICIALE: CABRAL SUBITO TITOLARE, CALLEJON E NASTASIC DALL'INIZIO, FUORI IKONÈ

05 febbraio 2022 19:40

FORM.UFFICIALE: VENUTI E DRAGOWSKI TITOLARI, FUORI BONAVENTURA, GIOCA SAPONARA

13 gennaio 2022 16:55

FORM. UFFICIALE: CASTROVILLI TITOLARE, CALLEJON NEL TRIDENTE, IKONE PARTE DALLA PANCA

10 gennaio 2022 15:51

La Fiorentina annuncia la sua formazione ufficiale per l'Udinese, Vlahovic e Terracciano titolari

06 gennaio 2022 19:28

FORM. UFFICIALE: C'E' CALLEJON, FUORI SAPONARA. DUNCAN VINCE IL BALLOTTAGIO CON MALEH

11 dicembre 2021 13:51

FORM.UFFICIALE: FUORI CALLEJON GIOCA SOTTIL, GONZALEZ TORNA TITOLARE, MALEH IN CAMPO

05 dicembre 2021 11:28

FORM. UFFICIALE: TORNA LA DIFESA TITOLARE. GONZALEZ E CASTROVILLI DALLA PANCA, CONFERMATO CALLEJON

27 novembre 2021 14:05

FORM.UFFICIALE: GIOCANO ODRIZOLA E QUARTA, CASTROVILLI E CALLEJON TITOLARI. FUORI SOTTIL

06 novembre 2021 17:01

FORM. UFFICIALE: FUORI TORREIRA, GIOCA PULGAR, IN DIFESA QUARTA. CALLEJON TITOLARE

03 ottobre 2021 17:02

FORM. UFFICIALE: FUORI SOTTIL, GIOCA SAPONARA. QUARTA IN DIFESA, DUNCAN TITOLARE

26 settembre 2021 13:55

FORM. UFFICIALE: BENASSI TERZINO DESTRO, DUNCAN E SOTTIL TITOLARI. GLI UNDICI VIOLA

21 settembre 2021 19:44

FORM. UFFICIALE, TORREIRA E MILENKOVIC ESCLUSI, GIOCANO QUARTA E PULGAR

18 settembre 2021 14:01

FORM. UFFICIALE: TORNA CASTROVILLI TITOLARE, GIOCA QUARTA, FUORI TORREIRA

28 agosto 2021 19:38

FORM. UFFICIALE, OLIVERA IN DIFESA. FUORI AMRABAT, DENTRO CASTROVILLI. RIBERY-VLAHOVIC DAVANTI

22 maggio 2021 19:51

FORM. UFFICIALE, GIOCA TERRACCIANO, ANCORA FUORI QUARTA, CASTRO C'E', AMRABAT IN PANCHINA

16 maggio 2021 11:27

FORM.UFFICIALE: FUORI QUARTA, RIBERY E CASTROVILLI, KOUAME' TITOLARE, GIOCA IGOR

12 maggio 2021 17:37

FORM.UFFICIALE: IACHINI FA FUORI CASTROVILLI E QUARTA, GIOCA VENUTI SULLA DESTRA, TORNA BIRAGHI

02 maggio 2021 13:56

FORM.UFFICIALE, IACHINI METTE FUORI QUARTA E BIRAGHI, GIOCA IGOR A SINISTRA, VENUTI A DESTRA

25 aprile 2021 13:55

FORM. UFFICIALE: ANCHE IACHINI FA FUORI BIRAGHI E AMRABAT, GIOCANO CASTRO E RIBERY

03 aprile 2021 13:54

FORM. UFFICIALE: FUORI BIRAGHI, GIOCA EYSSERIC. PRANDELLI CAMBIA MODULO, 4-4-2. GLI UNDICI

21 marzo 2021 17:04

FORM. UFFICIALE: CASTROVILLI PARTE DALLA PANCHINA, EYSSERIC TITOLARE, FUORI MALCUIT GIOCA VENUTI

13 marzo 2021 16:58

FORM. UFFICIALE: BORJA A CENTROCAMPO, EYSSERIC AL POSTO DI RIBERY. FUORI CALLEJON, C'È MALCUIT

07 marzo 2021 13:52

FORM.UFFICIALE: MALCUIT ED EYSSERIC TITOLARI, TORNA RIBERY. QUARTA IN DIFESA

28 febbraio 2021 13:56

FORM. UFFICIALI: FUORI IGOR, GIOCA QUARTA. DENTRO VENUTI, FUORI CACERES. MODULO 3-5-2

29 gennaio 2021 19:34

FORM. UFFICIALE: FUORI CALLEJON, DENTRO BONAVENTURA, TANDEM RIBERY-VLAHOVIC

23 gennaio 2021 19:32

FORM.UFFICIALE: FUORI CACERES GIOCA VENUTI, DAVANTI TRIDENTE CON CALLEJON, RIBERY E VLAHOVIC

17 gennaio 2021 11:17

FORM.UFFICIALE, CALLEJON E BONAVENTURA TITOLARI, MODULO 3-4-3. FUORI BORJA

10 gennaio 2021 16:57

FORM.UFFICIALE: FUORI MILENKOVIC, GIOCA QUARTA. FUORI BORJA DENTRO BONAVENTURA

06 gennaio 2021 13:39

FORM. UFFICIALE, FUORI BIRAGHI, GIOCA VENUTI. BORJA REGISTA, IGOR TITOLARE, MODULO 3-5-2

03 gennaio 2021 13:49

La formazione ufficiale della Fiorentina, giocano Barreca e Igor, out Callejon

19 dicembre 2020 13:46

FORM. UFFICIALE, TORNA RIBERY, GIOCANO VENUTI E CASTROVILLI. FUORI PULGAR

16 dicembre 2020 19:55

Formazione ufficiale Fiorentina, fuori Ribery e Callejon. Gioca Eysseric

13 dicembre 2020 13:53

La formazione ufficiale della Fiorentina, Milenkovic terzino. Davanti Vlahovic

22 novembre 2020 11:32

Formazione ufficiale Fiorentina, modulo 3-5-2, Lirola e Bonaventura fuori. Pulgar titolare

07 novembre 2020 19:37

Formazione ufficiale Fiorentina, out Ribery gioca Vlahovic

25 ottobre 2020 16:53

FORMAZIONE UFFICIALE, FUORI CALLEJON E KOUAMÈ, GIOCANO LIROLA E VLAHOVIC

18 ottobre 2020 13:59

La formazione ufficiale della Fiorentina, fuori Ribery, gioca Vlahovic. Out Pezzella

02 ottobre 2020 19:39

Formazione ufficiale Fiorentina, fuori Pezzella gioca Ceccherini. Gli undici

19 settembre 2020 16:52

Formazione ufficiale Fiorentina: Fuori Ribery e Lirola, giocano Ghezzal e Venuti

29 luglio 2020 20:44

Formazione Fiorentina, Iachini fa fuori Lirola, Chiesa e Pulgar

22 luglio 2020 20:55

Formazione ufficiale della Fiorentina, gioca Kouamè, fuori Pulgar e Duncan

19 luglio 2020 18:39

Formazione ufficiale Fiorentina, fuori Dragowski, Castrovilli e Lirola

15 luglio 2020 20:47

La formazione della Fiorentina, giocano Terracciano, Venuti e Igor. Fuori Castrovilli e Chiesa

05 luglio 2020 18:26

FORM. UFFICIALE FIORENTINA, VLAHOVIC E BADELJ TITOLARI, DUNCAN METTE BENASSI IN PANCHINA. GLI UNDICI VIOLA

16 febbraio 2020 14:37

FORM. UFFICIALE: IACHINI CONFERMA IL 3-5-2. TANDEM D'ATTACCO CHIESA-CUTRONE. FUORI VLAHOVIC

18 gennaio 2020 20:28

FORM. UFFICIALE: TRIDENTE SOTTIL-VLAHOVIC-GHEZZAL. CI SONO RANIERI E VENUTI

03 dicembre 2019 20:38

FORM. UFFICIALE: OUT CHIESA, C'È CRISTOFORO E IN ATTACCO CONFERMATO VLAHOVIC

24 novembre 2019 14:43

Form. ufficiale: L'11 viola che scenderà in campo nell'amichevole contro la Pistoiese. C'è Rasmussen

11 ottobre 2019 19:09

FORM. UFFICIALE VIOLA, SARA' 3-5-2, COPPIA D'ATTACCO CHIESA-RIBERY, C'E' CACERES

14 settembre 2019 14:52

FORM. UFFICIALE, MONTELLA SCEGLIE IL 3-5-2. FUORI SIMEONE, A CENTROCAMPO...

26 maggio 2019 20:24

FORM. UFFICIALE: MONTELLA METTE MILENKOVIC E VERETOUT NEI PROPRI RUOLI. 3-5-2, FUORI BENASSI

14 aprile 2019 14:54

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